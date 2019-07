Nëse doni të humbisni peshë, ka 3 fruta që iu ndihmojnë

Frutat njihen si burimet më të mira të lëndëve ushqyesve dhe vitaminave të rëndësishme për trupin dhe ajo çfarë i bën ideale për regjimet e kufizuara ushqimore është se frutat kanë nivele kalorike të ulëta.

Molla

Molla janë të pasura në fibra dhe kanë pak kalori.

Bananet

Kur jeni duke u përpjekur të humbni peshë, disa njerëz i shmangen bananeve për shkak të kalorive të tyre dhe përmbajtjes së sheqerit. Por nëse bananet janë më të pasura me kalori në krahasim me frutat e tjera, ato janë gjithashtu më të pasura me lëndë ushqyese, duke ju furnizuar me magnez, kalium, fibra, mangan, vitamina A, B6, C dhe antioksidantë të shumtë. Gjithashtu, një studim tregoi se konsumimi i bananeve për ditë redukton kolesterolin dhe sheqerin në gjak.

3. Shalqiri

Shalqiri është thuajse 90% ujë dhe niveli i ulët në kalori e bën atë një frut ideal për regjimet distike. Kur merrni sasi të mjaftueshme të ujit, trupi juaj mund të funksionojë në mënyrë optimale. Gjithashtu, kur jeni të hidratuar ju nuk do të ngatërroni etjen me urinë dhe nuk do të hani ushqime jo të shëndetshme

