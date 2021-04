Nëse doni të shihni ylberin, duhet të pranoni shiun

Jorgo Mandili

NJË “DARAMET” PËR ZHGËNJIMET E PËSUARA DHE NJË …

Me të drejtë shumë lexues e dashamirës të vëmendshëm më kanë tërhequr vëmendjen se pse në Ciklin “Saga sizifiane e shqiptarëve”, u drejtohem me “ju”, në vetën e dytë shumës, duke nënkuptuar përjashtimin e vetes nga të qenurit një nga ata. Përkundrazi! Edhe unë jam një nga ju që kemi përjetuar sëbashku “lumturinë” në varfëri e tani “lumturinë” në dëshpërim .

” Lumturia” në varfëri” ( zhgënjimi i parë)

Ju drejtohem me “Ju” nga trishtimi për pamundësinë për të vepruar. Unë e brezi im e kemi përfunduar misionin tonë, mirë apo keq, le ta gjykojnë pasardhësit dhe historiografia. Sido që ta gjykojnë, ne ndjehemi krenarë se baballarët tanë dhe ne e transformuam Shqipërinë nga një kënetë e madhe, nga një moçalishte me barëra të këqija pa dritë e pa dituri, në një vend me dritë në çdo skutë të territorit shqiptar … një sistem uzinash fabrikash, kantieresh e punishtesh artizanale prodhimi e me një bujqësi të zhvilluar ekstensive dhe intensive me toka të mobiluar e drenazhuara me një sistem ujitëse modern ku punësoheshin mijëra njerëz, të specializuar e kualifikuar në shkollat profesionale të të gjitha llojeve të shpërndara në çdo skaj të vendit… një sistem arsimor, të shtrirë në çdo skaj të saj me një edukim që përgatiste një brez të ri të mirarsimuar, kuadro të aftë të krahasueshëm me botën e qytetëruar…, që punuan me përkushtim e ndershmëri për transformimin e vendit kudo në industri,bujqësi ,arsim e shëndetsi … një Akademi të Shkencave, institute kërkimorë të çdo fushe deri tek instituti i fizikës bërthamore, një universitet cilësor dhe tre institute të larta pedagogjike për përgatitjen e mësuesve, një institut të studimeve pedagogjike, pa llogaritur kabinetet pedagogjike në çdo rreth që merreshin me kualifikimin e mësuesve dhe përhapjen e përvojës së përparuar; një jetë kulturore- artistike me frymë kombëtare e tradicionale e shtrirë në të gjithë vendin qytete e fshatra me teatër, estrada, ansamble, festivale këngësh e vallesh, koncertesh, vatra kulture, biblioteka, etj bazuar në traditën popullore duke evokuar e promovuar folklorin tonë të çdo krahine me këngët, kostumet, traditat e zakonet e tyre; një sistem shëndetësor falas të shtrirë në të gjithë vendin me spitale rajonale e qendra shëndetësore që mbulonin gjithë territorin,madje deri në fshatin më të largët e më të thellë , me prioritet profilaksinë,që zhduku malarjen, sifilizin, tuberkulozin e sëmundje të tjera ngjitëse etj., etj.

Varfëria ndahej në mënyrë të barabartë ,liria ishte e kufizuar,kontrolli nga shteti ishte absolut (totalitarizëm etatist) por … mbi të gjitha jetonim me dinjitet e me djersën e ballit … besonim në një ideal që u zhgënjyem, por me punë të ndershme siguronim jetesën, festonim e argëtoheshim, solidarë me njeri tjetrin në hidhërime e gëzime e me familje të qëndrueshme,me arsim e shëndetësi falas ,me siguri e punësim të garantuar … pa gjakmarrje, vrasje masive, vjedhje, prostitucion drogë etj … me një sistem sigurimesh shoqërore të qëndrueshëm dhe me një pension 70% të rrogës, ku pensionistët jetonin me dinjitet e pa strese…

“Lumturia” në dëshpërim (zhgënjimi i dytë)

E pra, pavarësisht disa të metave që kishte sistemi monist, si çdo sistem tjetër, duke përfshirë edhe më “demokratikun”… po , po … asnjë iluzion për këtë… edhe më “demokratiku”, në thelb është “diktaturë e kamufluar”: ekziston shteti (dhuna), kontrolli absolut i jetës dhe shpirtrave të njerëzve (totalitarizmi ” demokratik”), një kulturë mbizotëruese ,e mbështetur në një industri propaganduese publicitare me synimin final për të transformuar çdo individ nga një qenie me arsye në një qenie irracionale, për të mos marrë vendime të arsyeshme; një industri e mardhënieve publike që synon të këpusë lidhjet e brendshme midis njerëzve duke i ” atomizuar” ata drejt një kaosi social ,ku ndjenja e kolektivitetit si ” premisë e qytetërimit” të mos ekzistojë …e pra kjo është “parajsa” demokratike” e “demokracisë neoliberale” ,e cila doli më e dhimbshme ,më e pasigurtë ,më e pamoralshme,më antihumane dhe më e padrejtë se “ferri komunist”… Nuk kemi të drejtë t’ua hedhin fajin gjithnjë qeverive – siç ka thënë edhe V.Hygoi -” Përfundimi i shtypjes nga shtypësit përfundon në bashkërendim… Sa herë që zgjatja e një gjëje të keqe që peshon mbi një popull e kalon masën e mundshme të durimit të një njeriu të ndershëm ,ka solidaritet të vlershëm dhe turp të ndarë midis qeverisë që e bën të keqen dhe popullit që e lë të veprojë atë”. Frika dhe pragmatizmi siç duket janë pëlqime të njeriut … ne u treguam frikacakë dhe pragmatistë, dhe pas ’90 ndodhi ajo që dihet nga të gjithë:

– më të ndershmit e me personalitet — u tërhoqën dhe u mbyllën në heshtjen e tyre për të mbijetuar …sepse në këtë shoqëri është dikush që nuk është i marrë, ata janë pikërisht Askushët. “Unë jam një Askush, sepse nuk vlej… duke qenë Askushi nuk duhet të pranoj kompromise “- thotë Vittorio Andreoli, psikiatër dhe shkrimtar i njohur. Askushi ekziston por është njësoj sikur të mos ekzistonte … sepse është njerëzor dhe me arsye në këtë shoqëri farse ,të frustruar dhe të falsifikuar

– më rrufjanët, më servilët më konformistët më bythëlëpirësit – “kameleonët socialë” – për të siguruar një “mirëqënie materiale – personale e familjare”, ndryshuan ngjyrën sipas “mjedisit politik” dhe u bënë drejtorë, rektorë, akademikë, profesorë, doktorë shkencash, zyrtarë të lartë etj.

– më gangsterët,më kriminelët, më kusarët — u pasuruan me çdo mjet e me çdo kusht dhe pastaj në mënyrë të “ligjshme” u bënë politikanë ,deputetë e pushtetarë …siç janë përhapur kudo sot tek ne si ” farë e së keqes” – më të ” fortët” …

Prandaj i drejtohem me “JU” brezit të ri, se si nuk duhet të zhgënjehen si ne, se si të mos katandisen si ne të “zhvleftësuar” nga “banaliteti i së keqes” ,që ndërtuam dhe nuk mundëm t’ i mbronim ato që ndërtuam, por përkundrazi , u treguam frikacakë e qëndruam pasiv ndaj këtij banaliteti të së keqes, duke u ankuar për korrupsionin e abuzivizmin në fejsbuqe e kafenera; u munduam, upërpoqëm, derdhëm edhe gjak, përpos djersës, por banaliteti i së keqes, i përhapur në mendim dhe veprim na la në shpinën e përgjakur gjithë kohën deri në ditët e sotme gurin e Sizifit. Ne u zhgënjyem si nga ideali socialist duke përjetuar “lumturinë në varfëri” ashtu edhe nga ëndrra demokratike që na u kthye në makth ku përjetuam “lumturinë në dëshpërim” … kjo deri sa u ngjall një shpresë kur në skenën politike u shfaq “Rilindja” e Edi Ramës. Meqenëse pritshmëritë ishin të mëdha edhe zhgënjimi ishte më i madh, madje deri në lëndim duke përjetuar “lumturinë” në lëndim …

Një Rilindje e dështuar?… (zhgënjimi i tretë)

Shpresuam tek Rilindja e Edi Ramës, por u zhgënjyem. Vërtetë që ai gjeti nga paraardhësit qeverisës të tij një Shqipëri të copëtuar e kaotike dhe një shoqëri të kalbur e me një mentalitet oriental ku ekzistonte mungesa e koshiencës për mbrojtjen e së të drejtës me ligj; ku “ligj” kuptohej mospranimi i ligjit dhe ” demokraci” liria dhe anarkia për të bërë sipas qejfit ; pasivë ndaj interesave jetësore vetjake, por aktivë ndaj interesave partiake dhe liderëve të tyre; lehtësisht të mashtrueshëm e të manipulueshëm dhe me kujtesë historike të dobët , pa ndonjë dozë vetëmohimi, vullneti dhe ideali pra një shoqëri, që e kish humbur çdo bazë qenieje dhe çdo shpresë jetese, edhe vraponte me hapa të shpejtë për në buzë të greminës ,por ai nuk u tregua burrë shteti që ta fundoste këtë ” kasolle” të Berishës e të ndërtonte mbi themele të reja godinën e Qytetërimit, ashtu siç e kishin ëndërruar edhe përndritësit e Rilindjes – ” NJË SHQIPËRI TË MENDIMIT”!NJË SHQIPËRI TË NDJENJËS”, atë që nuk mundëm ta bënim dot ne … NJË SHQIPËRI EUROPIANE! NJË SHQIPËRI QYTETARE!

Rilindja u shfaq si një shpresë për të organizuar kaosin, që mbi gërmadhën dhe kalbësirën të ndërtonte një Shqipëri të nesërme, të ndritur e të qytetëruar.

RILINDJA duhet të ishte një lëvizje e re mendore, një ideologji e re kombëtare, që do të zhvillonte si kapitalet njerëzore ashtu edhe menaxheriale të vendit në çdo fushë ,për të përballuar sfidat e vështira të ndërtimit të interesave të shtetit të ri shqiptar, si dhe të formimit të një ndërgjegjeje kombëtare, për ta nxjerrë këtë popull nga varfëria dhe errësira e padijes.

***

Koha kërkon një Matricë të Re Sociale për të ndryshuar mentalitetin dhe moralin e këtij vendi, për të krijuar “në shpirtin e kombit tonë ideale shoqërore, vlera kombëtare, entuziazëm politik” ,pa të cilat nuk mund të themi se mund të bëhet Shqipëria.

Njohja e realitetit, pranimi i tij dhe një projekt modern për ndryshimin e këtij realiteti të trishtuar , do të ishte sfida më e madhe, gati apokaliptike para — jush – “djalërisë shqiptare”– (siç shpresonin edhe rilindasit tanë)- asaj djalërie ,që ka idealin, energjinë ,forcën,përkushtimin, dhëmbshurinë dhe dashurinë për atmëmëdheun , atyre djemve e vajzave që kanë mundësinë për të bërë ndryshimin duke vepruar …duke u përpjekur për t’i dhënë fund ” rrokullisjes së gurit” të Sizifit nga shpatullat e gjakosura të shqiptarëve në rrjedhën e këtij shekulli ,për të bërë realitet ëndrrën e rilindasve tanë mendimtarë e patriotë për një Shqipëri jo historike ,jo folklorike, jo orientale, por qytetase, moderne , europiane…

Ka ardhë koha të pranoni të vërtetat tuaja ,sado të hidhura qofshin, sipas parimit ” më mirë një fund i tmerrshëm se sa një tmerr i pafund”, të vërtetat e fshehura kthehen në katastrofa ( Niçe) …madje jeni shumë vonë, jashtzakonisht vonë ,por më mirë vonë se kurrë, kur bëhet fjalë për pranimin e të vërtetave – kush keni qenë,kush jeni ,pse jeni të tillë ,kush duhet të bëheni e si duhet të bëheni ,probleme këto të shkencës së ” Higjenës Shoqërore” – Sociologjisë dhe Psikologjisë Sociale,që të mos ju mbulojë errësira ,që të mos stërmundoheni duke ngritur e zbritur gurin e Sizifit në pafundësi , duke bërë punë të padobishme e pa rezultat ,që të mos mbeteni në pafundësi të nënshtruar e skllavëruar …

Nëse doni të shihni ylberin duhet të pranoni shiun. E kaluara nuk ndryshohet, por të ardhmen mund ta ndryshoni , por ju duhet një pikënisje…

…Ndriçim dhe Orientim … ndriçimin e bëjnë intelektualët, orientimin politikanët …ju nuk keni as intelektualë as politikanë …ju keni ekzistenca të falsifikuara kudo në çdo fushë e sektorë të jetës …të cilët përdoren me lehtësi si ” idiotë të dobishëm” për interesat e të tjerëve …

E ardhmja e shoqërisë varet vetëm nga veprimi politik dhe intelektual i paprerë e sistematik i njeriut-qytetar.

Prandaj i thoni- JO , politikës militante që ju ndan e përçan dhe ” PO” ,veprimtarisë politike qytetare e përjetuar si shërbim dhe dëshmi dashurie, që ushqehet nga ideale të mëdha dhe që planifikon të nesërmen, duke menduar jo për përfitime të vogla zgjedhore, por për të mirën e përbashkët dhe veçanërisht, për të ardhmen e brezave të rinj.

I thoni JO ,një politike mediokre dhe PO,një politikë të aftë ,që të luajë sërish rolin e saj, që për shumë kohë i është lënë financës dhe përrallës së tregjeve, të cilat po na sillkan mirëqenie për të gjithë, pa pasur nevojë të qeverisen.Logjika e tregut e bazuar mbi maksimën neveritëse ” gjithçka për ne,asgjë për të tjerët” për maksimalizimin e pasurisë dhe të pushtetit ,po e mund politikën e mirë dhe po transformon njeriun qytetar në një qenie irracionale e pasive për të mos marrë vendime të arsyeshme

I thoni JO ,një jete pasive dhe mediokre sociale dhe PO ,krijimit të një jete intelektuale, “për të formuar një klasë të caktuar njerëzish që të përbëjnë një burim të madh dhe jetik të mendimit shoqëror ku të mishërohen, në mënyrë simbolike, elementët e një intelektualizmi që influencon shoqërinë”…Vetëm kur idetë mbështeten mbi një fuqi shoqërore dhe marrin karakterin e një ndjenje kolektive – të cilën Durkheimi e konsideron si origjinën e të gjitha fenomeneve shoqërore – atëherë ato bëhen jo vetëm faktorë, por edhe edukatorë të shoqërisë.”(B.Merxhani)

Ndjenja kolektive! Një koncept përbri të cilit po kaq i rëndësishëm, është edhe ai njeriut-qytetar.” Krijo qytetarin – thoshte Russoi- dhe ke gjithçka në pëllëmbë të dorës” …vetëm atëhere kur të krijohet “uni shoqëror” – njeriu – qytetar ,vetëm atëhere mund të flitet për transformim të shoqërisë.Vetëm atëhere mund të gjendet udha e përshtatshme drejt një jete shoqërore kombëtare me një vlerë njerëzore …vetëm atëherë kur të arrihet të formojmë edukatën e brendshme dhe dispozitat shpirtërore dhe ideologjike të një brezi, vetëm atëherë mund të arrijmë të nxjerrim ndofta një ditë një farë qytetërimi.

I thoni JO, injorancës dhe PO, kulturës! Kultura i duhet njeriut për të kuptuar thelbin e jetës ,për tu aftësuar për të përballuar vështirësitë e jetës, për një jetë më të mirë. “Vetëm vlera shoqërore e njeriut i jep atij një kulturë”( Kanti).

Njeriu jeton në një epokë të caktuar dhe në këtë kohë në të cilën ai jeton ekzistojnë sisteme të ndryshme bindjesh. Disa janë të vjetëruara (anakronike), atavizma të së kaluarës , por ka gjithmonë një sistem idesh të gjalla që përfaqësojnë nivelin sipëror të kohës ,një sistem që është bashkëkohor. Ky sistem është kultura bashkëkohore ose kontemporane. Kush mbetet nën të, kush jeton me ide arkaike, anakronike, dënohet me jetë të dorës së dytë ,më të vështirë, më të dhimbshme dhe më të ashpër. Ky është rasti i individëve apo popujve të pagdhendur.

Atë që sot e quajmë njeri të kulturuar – ky është njeriu që sheh me qartësi të plotë udhët e jetës, njeriu që e sheh agimin më herët se të tjerët. Këtë model njeriu duhet të edukojë pikërisht sot shkolla ,që përbën edhe sfidën më të madhe para arsimit tonë që të transformojë njeriun e pakulturuar ,të pagdhendur në një njeri të kulturuar në lartësinë e ideve të gjalla të kohës ,në një qytetar në dobi të shoqërisë.

Duhet të heqim dorë njëherë e mirë nga imazhi i kulturës si stoli, që disa njerëz mediokër i vendosin mbi jetët e tyre. Kultura është një nevojë e pazëvendësueshme e gjithë jetës, është një dimension themelor i ekzistencës njerëzore. Një jetë pa kulturë është një jetë e gjymtuar ,e destinuar të dështojë dhe farsë. Ashtu siç ka dështuar tek ne kjo klasë politike mediokre që nuk ka më se çfarë të japë, por duke qenë nën nivelin e ideve të kohës nuk e kupton që misioni i saj ka mbaruar dhe vazhdon të kërkojë përsëri të “nusërojë” në pushtet, pavarësisht konsumimit si “nuse”, më e shëmtuara në historinë politike të Shqipërisë.

Pa politikë të mirë, pa jetë intelektuale, pa kulturë e edukim, nuk është e mundur të fitohet as ndonjë ide shoqërore, dhe pa idera, as ndonjë jetë intelektuale , dhe pa jetë intelektuale as ndonjë përpjekje reformonjëse, dhe pa përpjekje reformonjëse as ndonjë shtet, dhe pa shtet as ndonjë veprimtari të organizuar për tu zhvilluar dhe pa këtë të fundit nuk ka të ardhme …

Dhe … po nuk u vetëdijësuat se ku keni qenë ,çfarë keni qenë, ku jeni e çfarë jeni , kur do bëheni ,si duhet të bëheni për tu bërë ashtu si duhet të jeni , nuk keni për të bitisur gjë; të mos shpresoni se do të ndryshojë diçka…

POR … KA ENDE SHPRESË!

Vërtetë jemi të rrethuar nga hijet e një bote të trishtuar, farse e të falsifikuar, por ka midis jush ,që nuk dorëzohen para errësirës që po na verbon ,ka midis jush, që ëndërrojnë e shpresojnë , duke u impenjuar në krijimin e vëllazërimit dhe të solidaritetit njerëzor, ka midis jush që aspirojnë një Shqipëri të ndryshme ,më njerëzore .

I drejtohem me “ju” këtij brezi që ta dinë se sa më fisnikë dhe më të mirë të bëhen ,aq më të dhimbshme do të jenë përvojat që do t’i presin, por pavarësisht gjithçkaje mos e lini veten të mundeni nga kjo dhimbje dhe as mos u bëni pre e ” banalitetit të së keqes”,siç u bëmë ne …Mendoni për vete e përgatituni për më të keqen, por mendoni dhe veproni për diçka më të mirë ,të paktën për pasardhësit tuaj …atë që nuk bëmë dot ne bëjeni ju, bëjeni të pamundurën tonë, të mundurën tuaj!

Ju “djalëria shqiptare ” – kudo qofshi e çfarëdo kohe historike do t’ i përkisni:

Bëhuni Emancipuesit e Shqipërisë ! Jo vetëm me mendim,por edhe me veprim ! Mundeni ” të keqen banale” me veprim !Veproni,veproni që të fitoni!

EPILOG

“Darameti” i përket së shkuarës, kurse “Amaneti” të ardhmes, por që e ardhmja të ketë të ardhme duhet të kemi kujdes të tashmen ,25 prillin ,ditën kur përcaktohet e ardhmja e Shqipërisë : o me qytetërimin për të marshuar drejt të ardhmes së vendit për t’i dhënë fund tranzicionit të gjatë e të trishtë, o me tribalizmin e errësirën ,dhunën e destruktivitetin , zgjatjen e tranzicionit e kthimin prapa edhe ” njëqint vjet të tjera” ( Konica) nëse do vazhdojmë kështu siç jemi me Salinë e Medinë, lumi do e marrë Shqipërinë . 25 prilli duhet të jetë “çlirimi” përfundimtar nga kjo opozitë vulgare, hipokrite, demagoge, destruktive dhe lindjes së një opozite të re moderne e europiane që t’a detyrojë mazhorancën “t’i vejë gishtin kokës” e jo të tallet me opozitën dhe kazanin mediatik pranë saj. 25 prilli duhet të ” zhdukë” nga politika të gjitha figurat groteske e injorante si të opozitës ashtu edhe të mazhorancës .

Për të arritur në një përfundim sa më objektiv, le t’i neglizhojmë premtimet se dihet që jo çdo premtim që bëhet realizohet. Në instancë të fundit janë projeksione, parashikime të cilat kur ndeshen me realitetin deformohen. Kështu ndodh gjithandej. Por ajo që ka rëndësi për një gjykim sa më real për një forcë politike dhe një lider është të evidentosh se çfarë trendi ka :në rritje, stagnacion apo zbritës? Dhe këtu njerzit duhet të bëjnë diferencën jo me emocione e ndjenjë , por me arsye e logjikë, jo me zemër, por me mendje në kokë dhe me sytë në ballë si qytetarë. Duke analizuar se kush ka punuar, çfarë ka bërë dhe a është i aftë të bëjë më tepër, kush ka një vizion qytetar më të qartë , kush është këmbëngulës për të ndërtuar shtet, i bën vetes këto pyetje : Do të votoj të shkuarën e doktor ” vdekjes”, që kamuflohet me ” brilantinën” e Lulit , që ka mbjellë shkatërrim e mjerim, kaos social e kalbëzim moral , apo të ardhmen me piktorin “paqësor” , “vetvetja” e kokëfortë, që është përpjekur të organizojë këtë kaos e kalbëzim, përmes Rilindjes urbane e reformave strukturore në energjetikë,administratë,shëndetsi, pavarësisht shumë të metave në qeverisje ,të cilat duhet t’i korrigjojë në mandatin e tretë? .

E ardhmja e të ardhmes tuaj varet nga 25 prilli ! Shkundeni mirë votën! Një votë për të mbajtur ndezur pishtarin e qytetërimit, progresit, ndërtimit …