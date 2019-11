Nëse ndiheni se keni nevojë për t’u motivuar, lexojini këto thënie

Nëse mundesh ta ëndërrosh, patjetër që mundesh edhe ta realizosh.

WALT DISNEY

Mos prit. Nuk do jetë kurrë “koha e duhur”. Fillo aty ku je, dhe puno me çdo mjet që ke në dispozicion, dhe mjete më të mira do të gjesh rrugës.

GEORGE HERBERT

E ardhmja u përket atyre që besojnë në bukurinë e ëndrrave të tyre.

ELEANOR ROOSEVELT

Shënjestro Hënën. Edhe po të shpëtoi, do të kapësh një prej yjeve.

CLEMENT STONE

Mos rri të vështrosh sahatin. Bën atë që ai bën, vazhdo të lëvizësh.

SAM LEVENSON

Do të ketë pengesa. Do të ketë njerëz që dyshojnë. Do të ketë gabime. Por me punë, nuk ka LIMITE.

MICHAEL PHELPS

Mbaji sytë nga yjet dhe këmbët në tokë.

THEODORE ROOSEVELT

Një mënyrë për të ruajtur vrullin, është që të kesh vazhdimisht objektiva më të mëdhaja.

MICHAEL KORDA

Ndryshoje jetën tënde sot. Mos vër bast për të ardhmen. Vepro tani, pa vonesë.

SIMONE DE BEAUVOIR

Nuk e mposht dot kurrë personin që nuk dorëzohet.

BABE RUTH

Mos hiq dorë kurrë, sepse pikërisht ai është vendi dhe koha kur vjen kthesa e madhe.

