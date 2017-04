Nëse nuk e përdorë fuqinë e votës, mos ma kërko më

Nga Arben Duka

Vetëm një nen ka mjaftuar për ta hedhur në erë Kushtetutën: pikërisht neni që ngre komisionet e Vettingut, ku i jepet opozitës gjysma e fuqisë, pavarësisht përfaqësimit të saj në Kuvend në masën tridhjetë për qind.

Atëherë pse zhvillohen zgjedhjet në këtë pjesë të globit, ku shumica parlamentare shumëzohet me zero për vendimet dhe ligjet më të rëndësishme që rregullojnë jetën e gjithë vendit? Opozita jonë ekstra destruktive, ka arritur ta marrë këtë nen vetëm me kokëfortësi idiote, që nesër sigurisht do t’i kthehet në bumerang. Demokraci do të thotë diktaturë e butë e shumicës mbi pakicën dhe jo kokëfortësi idiote e pakicës mbi shumicën.

Kur nuk i përdor votat që ke ose i ke vjedhur, ose mendon se nuk i meriton dhe në çdo rast injoron vullnetin e shprehur të Sovranit. Bota perëndimore me demokraci disa shekullore, nuk e ka fare në fjalorin politik fjalën tonë “magjike” konsensus, por atje përdoret pa hezitim fuqia e votës. Në Shqipërinë tonë të telendisur nga kjo politikë e degjeneruar anadollake, në qoftë se përdor fuqinë e votës që të ka dhënë populli të quajnë “arrogant”. Kur duhet të ndodhë krejt e kundërta. Arrogant quhet ai që nuk ka fuqinë e votës dhe hiqet si i gjithëfuqishëm dhe të bllokon me filozofinë kafshore të nguljes këmbë si mushka. Konsensusi i gënjeshtërt i 22 Korrikut ka bërë që reforma në drejtësi për afro një vit, të mos ketë ecur përpara as një milimetër.

Tani jemi në muajin e zgjedhjes së presidentit. I kemi 90 vota thonë Rama-Meta, por preferojmë që për presidentin të kemi dhe konsensusin e çadrës. Po pse more zotni të duhet ky konsensus, që gjithsesi në kushtet aktuale është i pamundur? E djathta shqiptare gjithnjë ka qenë e interesuar për konsensus, se asnjëherë nuk i ka patur numrat për presidentin dhe për asgjë tjetër.

Po të kish Berisha 90 vota as do merrte mundimin ta dëgjonte pakicën, jo më të nënshtrohej nga presionet dhe ultimatumet e saj. As do pyeste për njëmijë çadra si ajo që është aktualisht dhe për këtë ka dhënë provat.

Ai ka qeverisur pa problem edhe me 71 vota dhe në tri muajt e fundit ka marrë vendime më shumë se në katër vjet të marrë së bashku. Dhe që t’i biem shkurt. Nëse s’ke guxim të përdorësh fuqinë që të jep sovrani, atëherë mos më kërko më votën në fushatë kur ti atë ma zhvlerëson me konsensusin hipokrit.

Dhe në fund, përse duhet ta dijë ai burri që në Shqipëri është vendosur pluralizmi që në vitin 1990? Jo-he burrë-as tani në 2017-ën në Shqipëri nuk funksionon pluralizmi.