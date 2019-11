“Nëse Zoti nuk ka bërë ndonjë plan tjetër”, Rama: Skemë financimi për shtëpitë në Samitin e NATO-s

Programin e rindërtimit të shtëpive, kryeministri Edi Rama e ka quajtur detyrimin kryesor të qeverisë.

Ai tha se po punohet për një skemë financimi për banesat e dëmtuara, e cila do të jetë një temë diksutimin edhe në Samitin e NATO-s.

“Familjeve në Thumanë duhet t’i rindërtojnë banesat, ato pallate që kishin por që duhet të jenë shumë më të forta. Duhet të bazohemi tek buxheti i qeverisë, por nuk mjafton. Po punojmë për një skemë financimi që të na mundësojë një mbulim tërësor pa u mbuluar thjesht me anën tjetër.

Me kolegët europianë unë kam folur. Po komunikoja me kryeministren e Danimarkës.

Nëse Zoti nuk ka bërë ndonjë plan tjetër, në Samitin e NATO për pak ditë do të bëjmë një adresim se si do trajtohet kjo plagë. Me presidentin e Turqisë kemi rënë dakord të organizojmë një tryezë me vendet e rajonit lindor.

Të hënën që vjen vijmë me anti-KÇK por programi i rindërtimit është detyrimi ynë ndaj popullit shqiptar.

Jam i bindur se duke punuar me të njëjtën frymë dhe me të njëjtin shpirt si 24 orët e para ne do t’i dalim të bëjmë një kapërcim historik në mënyrën e trajtimit të plagëve që ato të mos thahen nga dielli i harresës”, tha Rama.

