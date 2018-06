Nesër nisin riparimet në aksin Fier-Levan, ja ku do kufizohet qarkullimi

Prej disa ditësh ka filluar riparimi i disa akseve kryesore në vend.

Autoriteti Rrugor i Shtetit dhe Policia Rrugore njoftojnë se nesër do të ndërhyhet në aksin Fier-Levan, për të përmirësuar gjendjen e rrugës dhe shtresave asfaltike.

Në kuadër të këtyre punimeve, ARRSH dhe Policia Rrugore njoftojnë se prej mëngjesit të së enjtes do të ketë devijim të trafikut në disa akse.

DEKLARATA E PËRBASHKËT E AUTORITETIT RRUGOR SHQIPTAR DHE POLICISË RRUGORE

Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe Policia Rrugore informojnë median dhe opinionin publik se në vijim të ndërhyrjes emergjente për riparimin e shtresave rrugore dhe asfaltike në aksin Fier – Levan, në kuadër të projektit të mirëmbajtjes me performancë të Bankës Botërore do të fillojë nesër datë 14.06.2018 në ora 06:00 të mengjesit, rehabilitimin e segmentit nga rotondo ish parku, rruga “Vëllezërit Semanjaku, rruga “Nuredin Aliu” deri te rotondo ish QTU (Qendra GOLD) Fier.

ARRSH dhe Policia Rrugore kërkojnë mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e drejtuesve të mjeteve gjatë procesit të ndërhyrjes në këtë aks rrugor.

Nga ana e Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe Policisë së Qarkullimit Rrugor në bashkëpunim me Bashkinë Fier, është hartuar një plan operacional i ndërhyrjes dhe devijimit të trafikut për të shmangur bllokimin e qarkullimit dhe garantuar mbarëvajtjen e punës në terren.

Hyrje Fier – Dalje Fier

Devijimi i trafikut në drejtimin Fier – Levan (Vlorë, Gjirokastër) dhe anasjelltas fillon në orën 06:00 datë 14.06.2018

Lëvizja e automjeteve në drejtimin Tiranë –Levan, do të devijohet në hyrje të qytetit të Fierit, në sheshin Egnatia (ose Rreth Rrotullimi Sheq), më pas do të vijojë në rrugën Skënderbeu, në rrugën Harilla Bozdo, Stacioni i Trenit (Terminali), Rr. Llukan Toska dhe do të kthehet në rrugën Kujtim Majaci për tu lidhur përsëri me rrugën nacionale (Unaza Perendimore e Fierit)

Automjetet që do të vijnë nga Vlora dhe Gjirokastra drejt Tiranës do të kthehen majtas në rrugën Kujtim Majaci dhe do të levizin në po të njëjtin drejtim si më lart deri në Rreth rrotullimin Sheq ku lidhen përsëri me rrugën nacionale.

Punonjësit e autoritetit Rrugor Shqiptar, Policisë së Qarkullimit Rrugor dhe firmave të mirëmbajtjes do të jenë me njësi të përqendruara në terren për mbarëvajtjen e ndërhyrjes dhe orientimin e trafikut.

Ju kërkohet drejtuesve të mjeteve që të respektojnë në mënyrë rigoroze rregullat e qarkullimit rrugor, sinjalistikën provizore të vendosur në segmentet ku do të punohet dhe udhëzimet e policisë rrugore që do të jetë në terren.

Pas përfundimit të ndërhyrjes në segmentin Fier – Levan do të fillojë ndërhyrja në segmentet e tjera për të cilat ARRSH dhe Policia e Qarkullimit Rrugor do të përditësojnë skemat e lëvizjes dhe informojnë opinionin publik.

l.h/ dita