Nesër paralizohet trafiku, opozita do bllokojë akset kombëtare për 1 orë

Nesër në orën 18:00 Partia Demokratike, LSI dhe partitë e tjera opozitare do të zhvillojë protestën e radhës, e cila nuk do të jetë përpara Kryeministrisë dhe Kuvendit si në nëntë tubimet e tjera, por në akset kryesore që lidhin Jugun dhe Veriun e vendit me kryeqytetin.

Pikat që opozita do të bllokojë nesër pasdite me një orar të pacaktuar janë: Në Elbasan, te rrethrrotullimi i Bradasheshit do të bllokohet aksi që lidh Juglindjen me Tiranën, zona e Jugut do të bllokohet në rrethrrotullimin e Sheqit të Fierit.

Protestuesit nga Veriu i vendit do të grumbullohen në Milot. Një tjetër pikë do të jetë ajo te Shkëmbi i Kavajës dhe kryesorja te sheshi ‘Shqiponja’ për të bllokuar hyrjen në Tiranë.

Ish-deputeti Edmond Spaho ka deklaruar për mediat se qëndrimi i opozitës sa vjen dhe do përshkallëzohet më tepër.

Ish-deputeti theksoi se opozita nuk do të futet në zgjedhjet e 30 qershorit me Ramën kryeministër dhe shtoi se duke filluar nga e enjtja opozita do të bllokojnë rrugët dhe akset kombëtare për 1 orë fillimisht.

“Por zgjedhjet e 30 qershorit tashmë janë djegur, nuk ka më kohë për t’u mbajtur. Ne nuk po bojkotojmë, por duam kushte për mbajtjen e zgjedhjeve. Ne do të vazhdojmë me protesta dhe ato do të përshkallëzohen. Duke filluar nga e enjtja do të fillojmë me bllokimin e rrugëve, akseve kombëtare në të gjithë vendin për një periudhë kohe të caktuar, një orë. Më vonë, do të rritet edhe koha e bllokimit”, tha ai.

Ky është një skenar i përsëritur nga opozita, pasi edhe më parë ka bllokuar rrugët, ndërsa në 11 maj do të jetë protesta kombëtare para Kryeministrisë.

Vitin e kaluar, po në këto arterie kryesore të vendit opozita bllokoi rrugët disa herë si shenjë e mosbindjes civile.

o.j/dita