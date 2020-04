Nesër të gjithë në karantinë, por pensionistët kanë të drejtë të dalin

Teksa të gjithë këtë fundjavë do të jenë të mbyllur në shtëpi, pensionistët do të jenë të vetmit që do të lejohen të bëjnë një shëtitje. Kryeministri Rama sqaroi kushtet:

Nesër duke qene se gjithcka do te jete e mbyllur, pensionistet do te mund te dalin, jo per vizita, as per domino apo ulje shume te rrezikshme ne grup, po vetem per ajrosje e ecje ne kembe, deri ne oren 11 paradite dhe jo me më shume se nje tjeter pensionist, duke ruajtur distancen e sigurise natyrisht.

l.h/ dita