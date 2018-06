Nga 1 korriku ndryshojnë rregullat për abonetë, çfarë duhet të dini

Duke nisur nga 1 korriku, qytetarët e Tiranës që udhëtojnë me abone në linjat urbane do të pajisen me një format të ri të saj.

Të gjithë ata që kërkojnë të pajisen me abone do të duhet të marrin me vete një fotografi dhe kartën e identitetit, në të kundërt ky dokument nuk do të lëshohet.

Kreu i Shoqatës Kombëtare të Transportit Qytetar, Ferdinand Ibrahimi u shpreh se ky ndryshim i formatit të abonesë vjen si rezultat i abuzimeve të shumta që janë bërë më parë.

“Kishim vënë re qe aboneja e vjetër falsifikohej ose e përdorte dikush tjetër. Tanimë duke pasur edhe foton edhe numrin e ID askush s’do të mund të abuzojë”, u shpreh Ibrahimi.

Modeli i ri abonesë është formatuar në bazë të një udhëzimi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe energjetikës të datës 9 maj 2018.

Ky model është i njëjtë me standardet e biletave mujore të vendeve të tjera të Europës.

“Ky model është edhe në vendet fqinje si Greqi, Itali, por edhe më tej në Belgjikë”, shprehet Ibrahimi.

l.h/ dita