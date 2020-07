Nga 14 korriku masa të reja në Itali kundër Covid-19, në vende publike do lihen të dhënat personale. Zgjatet ndalimi i hyrjes nga këto shtete

Gjendja e jashtëzakonshme zgjatet deri në fund të vitit dhe masa të reja për të luftuar koronavirusin, përfshirë ndalimin e hyrjes për shtetasit që vijnë nga vende të caktuara me rrezik.

Këto janë disa nga rregullimet që qeveria italiane po i përgatit përpara 14 korrikut, kur skadojnë dispozitat aktualisht në fuqi për të parandaluar përhapjen e epidemisë. Ndër ndërhyrjet e ndryshme, edhe shtrirja e ndalimit të mbylljes së diskove.

Shtrirja deri në 31 dhjetor e gjendjes së jashtëzakonshme, siç kërkohet nga Mattarella, do të shërbejë për të legjitimuar çdo kufizim të ri mbi liritë personale, dhe do të miratohet me një rezolutë të Këshillit të Ministrave. Ndërkohë, megjithatë, masat e reja do të ilustrohen të martën në Parlament nga Ministri i Shëndetësisë, Roberto Speranza.

Sipas Corriere della Sera, do të mbetet detyrimi që në vendet e mbyllura, kur distanca nuk mund të respektohet, të vendoset një maskë; ndërkohë përfundon detyrimi i përdorimit të dorezave të cilat, sipas Rajoneve, nëse përdoren gabimisht “mund të paraqesin një rrezik shtesë”. Vazhdon detyrimi për dezinfektimin e ambienteve, ashtu si dhe ato për të matur temperaturën dhe për të vënë në dispozicion dezinfektuesit te duarve në zyra dhe dyqane. Në vendet publike do të duhet të lihet të dhënat personale.

Me sa duket, rihapja e diskove të mbyllura do të shtyhet në fund të muajit, por Rajonet do të jenë në gjendje të japin lehtësira dhe të marrin përgjegjësinë për ta.

Ndalimi i tubimeve gjithashtu do të mbetet në fuqi, veçanërisht për shkak të shpërthimeve të reja që identifikohen vazhdimisht në vend, dhe kontrollet do të vazhdojnë në vendet e jetës së natës dhe në plazhe.

Ndërsa në festivale, panaire të vendit dhe festivale verore, debati po vazhdon ende mbi mundësinë e kontrolleve më të rrepta.

Në fund, qeveria duhet të zgjasë ndalimin e hyrjes në Itali për ata që vijnë nga Armenia, Bahreini, Bangladeshi, Kuvajti, Omani, Bosnje dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Moldavia, Brazili, Kili, Panamaja, Peruja dhe Republika Dominikane, ndërsa kërkesa për karantinë 14-ditore mbetet për ata që vijnë nga SHBA-të.

j.l./ dita