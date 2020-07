Nga aktori i “Lorencit të Arabisë”, tek dhëndri i kryeministrit Makmilan: Historitë e agjentëve britanikë që vepruan në Shqipëri gjatë Luftës

Në librin “Sekretet e luftës” me autor Erald Kapri, tregohen historitë e disa agjentëve britanikë që vepruan në Shqipëri gjatë Luftës II Botërore.

Të rinj dhe ambiciozë, ata ndikuan në zhvillimet e mëvonshme në Shqipëri. Ja disa nga historitë e tyre, detaje prej të cilave gjenden në arkivat britanike:

Antoni Kuell (Anthony Quayle – i pari djathtas në foto) jetoi për një vit në Dukat të Vlorës. Pas luftës, ai do të kthehej në një nga aktorët e njohur të Hollivudit. Shqiptarët e njohin kryesisht për rolin e tij në filmin “Lorenci i Arabisë”.

Kujtimet e tij mbi aventurën shqiptare të botuara në 1948 janë ende të papërkthyera në shqip.

Alan Hare, ende pa mbushur 25 vjeç, luftoi dhe punoi 1 vit në Shqipëri, përkrah brigatierit Dejvis. Në kushte të vështira, ai rrezikoi jetën disa herë dhe kujton që u detyrua të vriste mushkën për të ushqyer grupin e luftëtarëve gjatë dimrit të egër 1943-1944.

Alan Hare do kthehej në një nga drejtuesit më të njohur të shërbimeve sekrete britanike MI6 pas lufte. Në vitet 60, ai do shkëputej prej tyre, për të nisur një karrierë si një ndër menaxherët më të njohur në botë në fushën e medias.

Bill Tillman, një nga eksploratorët më të njohur të shekullit të kaluar jetoi një vit në malet e jugut të Shqipërisë, kryesisht në fshatin Sheper të Gjirokastrës. Sot shkolla e fshatit mban emrin e tij.

Majori Simkoks i atashuar në grupin e Kryezinjve, luftoi bashkë me ta për çlirimin e Gjakovës nga gjermanët, ku dhe u plagos, por u arrestua nga partizanët bashkë me Said Kryeziun.

Xhulian Emëri (Lord Julian Amery) qëndroi për disa muaj në shtabin e Abaz Kupit në vitin 1944. Djalë i një familjeje aristrokrate dhe me traditë në politikë, ai do të bëhej një nga zërat e spikatur të konservatorëve pas luftës. Do të zgjidhej disa herë deputet dhe ministër. U martua me vajzën e kryeministrit britanik, Harold Makmilan.

