SHËNIM: Nga analistë te Fevziu, në vrasës: Si u promovuan në TV paramilitarët e “mbrojtjes së votës”

Arjan Hoxha, drejtor i sigurisë së Gazmend Bardhit, u konsiderua nga drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit si pjesë e grupit që shkaktoi tragjedinë e djeshme në Elbasan, ku gjeti vdekjen Pjerin Xhuvani dhe u plagosën tre të tjerë.

Mirëpo Hoxha, por edhe kolegët e tij, për 8 vjet ka qenë një nga yjet e paneleve televizive, si “ekspert” i sigurisë.

Opinioni i Fevziut e prazanton si analist megjithëse ky nuk ka ide apo qasje analitike, thjesht del dhe e quan Policinë e Shtetit një “bandë”.

Një bandë, vetëm e vetëm që ai nuk eshte pjesë e saj. Por një ditë të bukur, Hoxha, i bindur se Gazment Bardhi, njeriu që e vuri në vitin 2017 si drejtor të Përgjithshëm të Burgjeve, do të ishte ministër i Brendshëm, u vu vetë në krye të një bande, asaj të “Trupës së Mbrojtes së Votës”.

Behet fjale per një grup paramilitar i përbërë prej truprojave të Sali Berishës, njerëzve që i kanë shërbyer truprojës së Sali Berishës dhe numrit dy të Policisë kur ky ishte kryeministër; Agron Kuliçit.

Një grup jane ish-policë, kryesisht nga Tropoja, Dibra, Mirdita, Puka etj, jo se janë veriorë, por thjesht se kanë lidhje tribale me ish-drejtuesit e Policisë së Berishës.

U sulën në Elbasan me furgona të bardhë, akull të rinj, Mercedes Benz me kilometrazh zero, kontrolluan, dhunuan, sulmuan, kërcënuan qytetarët. Asnjë nuk ishte nga Elbasani, dhe nuk dinte se kush janë e kush nuk janë njerëzit që sulmonin, madje as si ishin, kush ishin, ishin me zemër, me diabet, me probleme mendore etj.

Por jo, u drejtuan pistoletat e armët e tjera të zjarrit siç tha Gazment Bardhi, “me leje”.

Me cinizëm, disa panelistë i cilësojnë këto oficerë policie si “ekspertë”, si “oficerë të trajnuar”, si ai që derdhi plumba mbi kokën e Pjerin Xhuvanit, dhëndrit të tij, një punonjëse policie etj.

Çfarë oficerësh janë këta njerëz që kur arma i jepet në duar shtijnë jashtë çdo kornize ligjore, siç ka ndodhur në të kaluarën, siç ka ndodhur më 21 janar? Për vetëmbrojtje?! Një oficer i trajnuar që gjuan plumba në kokë për vetmbrojtje?!

Shefat e tyre politikë flasin për ligj, Kushtetutë, trafiqe e antitrafiqe, dhe i quajnë të tjerët, ata që nuk mendojnë si ata, si “bandë, trafikantë, të këqinj”. Po këta kush janë, çfarë janë, kush u jep të drejtën të marrin jetë njerëzish këtyre?!

Këta nuk janë oficerë policie, janë vrasës gjakftohtë që kurrë, kurrë nuk duhet të punojnë në strukturat e Policisë së Shtetit. Vetë këto struktura duhet t’ua heqin përfundimisht të drejtën të veshin uniformën blu këtyre lloj horrave, që sa janë në polici zhgërryhen pubeve me të fortët e bingove dhe kur janë në lirim, shërbëjnë si truproje të fortësh dhe sulmojnë Policinë.

Ka një vit, madje më shumë se një vit që këta “ekspertë” kanë ndarë detyrat në Policinë e Shtetit, Drejtorinë e Burgjeve, kanë takuar të fortë, njerëz, sponsor, ja kanë dalë të krijojnë grupe tribal e interesi.

Në fund këmbëza e pushkës ishte kaq e thjeshtë për t’u shkrepur. E këtu ti thërrasë mendjes edhe ajo media, që i ka trajtuar si analistë, e ku shfaqet një ditë po e një ditë jo, edhe vetë kryeministri.

j.l./ dita