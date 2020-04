Nga e hëna lehtësohen masat, Rama prezanton planin e hapjes

Kryeministri Rama prezantoi planin e hapjes dhe masat do të lehtësohen nga e hëna:

1.Leje javore për të shkuar në punë me makinë, mund të merret dhe një prej kolegëve

Javen e ardhshme, ne platformen e/albania do te mund te merret njesoj si per kembesoret, nje autorizim javor per te gjithe ata qe jane ne punet e lejuara dhe automjeti do te mund te levize per vajtje / ardhje ne pune me vetem nje njeri tjeter brenda ne sediljen e pasme, i cili mund te jete vetem nje koleg ne te njejtin vend pune. Kush merr lejen duhet ta lexoje mire pasojen penale qe vjen nga shkelja e mundshme.

2.Do lejohet lëvizja me makinë për arsye shëndetësore

Javen e ardhshme do te autorizojme edhe levizjen me automjet per arsye shendetesore, te mbeshtetur nga nje dokument mjekesor qe drejtuesi i automjetit duhet ta mbaje me vete. Edhe per kete, lejemarresi duhet ta lexoje mire pasojen penale qe vjen nga shkelja e mundshme.

3.Do punojnë lirisht ata që janë me turne

Javen e ardhshme, do mund te punojne lirisht, brenda fashes se percaktuar 5 e mengjesit – 5.30 pasdite apo me turne, te gjithe ata qe nga neser paradite, do te lexojne kategorite e lejuara ne faqen e e/albania. Te gjithe administratoret, per te gjitha bizneset ne te gjitha keto kategori, duhet te sigurohen qe ne bizneset perkatese do te respektohet protokolI i sigurise dhe duhet t’u lexojne pronareve apo punonjesve te tyre, rregullat e percaktuara nga protokolli, si edhe pasojat penale per shkelesit e tyre.

4.Më 27 prill do lehtësohen sërish masat

Javen ardhshme, duhet te pergatiten per t’u hapur ne javen ne vazhdim, pra duke filluar nga e hena, 27 prill, te gjitha ato kategori te tjera qe do te publikohen si blloku i dyte i hapjes, ne faqen e e/albania.

5.Ashpërsimi i dënimit për shkelësit

Nga java e ardhshme, ne baze te Kodit te ri Penal, pasojat per shkelesit e rregullave pa perjashtim dhe ne radhe te pare per lokalet e trimave te lagjeve, qe hapen fshehurazi, do te jene te renda e te panegociueshme.

l.h/ dita