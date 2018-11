Nga Ermal Meta te Dua Lipa dhe Olen Çesari, yjet e muzikës shqiptare kujtojnë Skënderbeun

Ngjarja për 550 vjetorin pas vdekjes së heroit kombëtar. Papa Françesku do të mbajë një dëgjesë speciale për delegacionin shqiptar, mes tyre prifti i vetëm i mbetur gjallë nga diktatura komuniste, kardinali Ernest Simoni.

Ermal Meta, Dua Lipa, Olen Çesari, Inva Mula, Kledi Kadiu, Genc Tukiçi, Rame Lahaj, Elhaida Dani, Lorik Cana, Eno Peçi, Erza Muqolli: një kast i yjeve shqiptarë për koncertin “Të Bashkuar në Muzikë në kujtim të Skënderbeut “, organizuar nga Ambasada Shqiptare në Selinë e Shenjtë, të hënën në Teatrin Argjentinë në Romë, duke filluar nga ora 20.30. hapjen që do ta bëjë Kardinali Pietro Parolin, Sekretari i Shtetit të Vatikanit. Rasti bëhet për mbylljen e vitit kombëtar të Skënderbeut, i cili do të festohet në mëngjes me një takim me Papa Françeskun.

Ambasada Shqiptare në Selinë e Shenjtë njoftoi për përmbylljen e aktiviteteve në 550 vjetorin e vdekjes së heroit kombëtar të Shqipërisë, Gjergj Kastrioti Skënderbe, “Atleti Cristi” dhe “Mbrojtësi i Besimit” i emëruar nga Papa Romak. Skënderbeu konsiderohet si personazhi më i rëndësishëm në historinë e Shqipërisë, një simbol i unitetit dhe forcës së kombit që në të gjitha kohërat i ka bashkuar shqiptarët pa dallim feje. Për ta kujtuar atë, “bijtë e Shqipërisë” do të takohen të hënën e 19 nëntorit në Romë dhe të martën më 20 nëntor.

Skënderbeu – siç njofton Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Selinë e Shenjtë – do të përkujtohet nga vetë Selia e Shenjtë. Papa Françesku ka pranuar kërkesën e Ambasadorit të Shqipërisë në Selinë e Shenjtë, Majlinda Dodaj për të mbajtur një audiencë të posaçme me përfaqësuesit e popullit të Shqipërisë nesër në orën 17:00 të mbrëmjes për të përkujtuar së bashku heroin kombëtar shqiptar. Seanca do të mbahet në Sala Clementina të Pallatit Apostolik. Ndër përfaqësuesit e Shqipërisë gjithashtu kardinali Ernest Simoni, i vetmi prift ende i gjallë i persekutuar nga diktatura komuniste.

Do të jenë të pranishme autoritetet shtetërore, siç është Kreu i Parlamentit Shqiptar, Gramoz Ruçi me grupin e përfaqësuesve të parlamentit; Ministri i Diasporës Pandeli Majko, Ministrja e Arsimit Lindita Nikolla, si dhe të gjithë krerët e përfaqësive të ndryshme fetare shqiptare pasuar nga besimtarët e tyre. Nuk do të mungojnë gjithashtu Peshkopi i Eparchia di Lungro në Kalabri, i cili përfaqëson arbëreshët si dhe italo-shqiptarët Mons.Donato Oliverio dhe Mons.Giorgio Gallaro, peshkop i Eparchia di Piana degli Albanesi në Sicili.

Në vitin 1968, në 500 vjetorin e vdekjes së heroit të tyre kombëtar, shqiptarët e diasporës u pritën në Vatikan nga Papa Pali VI, një përvjetor që e gjeti Shqipërinë nën diktaturën komuniste. Tani, për herë të parë, përfaqësuesit e popullit shqiptar, një grup prej rreth 200 vetësh, do të mund të takojnë Papa Françeskun.

Të martën, 20 nëntor në orën 10:00, delegacioni shqiptar do të pritet në Pallatin Magjistral të Urdhrit Sovran të Maltës, me të cilin Shqipëria ka mbajtur marrëdhënie që nga viti 1994, nga Mjeshtri i Madh i Rendit, Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto.

