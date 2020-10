COVID- 19/ “Nga java tjetër maska do jetë e detyrueshme në çdo ambient, edhe në rrugë”, Rama: Gjobat do vijnë në faturën e dritave

Nga java tjetër maska e detyrueshme në çdo ambient. Këtë e bëri me dije Kryeministri Rama mëngjesin e sotëm (10 tetor) në një deklaratë për shtyp me ministren e shëndetësisë. Kjo masë parandaluese ndaj koronavirusit do të futet në fuqi duke filluar nga java e ardhshme.

“Maska nuk ka qenë as këtu as në shumë vende e detyrueshme jashtë, nuk është konsideruar as e domosdoshme nga ekspertët ndërkombëtar dhe siç e dini është një temë që është diskutuar, por nga java e ardhshme do të jetë e detyrueshme kudo përveç shtëpisë dhe restorantit apo barit kur je ulur në tavolinë për të konsumuar atë pjesë të kohës aty.

Maskat do të jetë e detyrueshme në çdo mjedis, në çdo rrugë, në çdo hapësirë publike dhe masa ndëshkimore do të zbatohet te të gjithë te fatura e dritave.

Mos të ketë asnjë iluzion asnjë individ që ti shmanget gjobës. Të gjitha vendet e Rajonit po shkojnë drejt kësaj mase. Mendoj se gjoba do të jetë e fundit dhe nuk duhet arsyeja pse njerëzit duhet të vejnë maskën.

Jemi në një betejë për të sistemuar marrëdhëniet me të gjithë shërbimet dhe të gjitha bizneset duke ua hequr nga qafa ata inspektor që ndryshe nga shumica prej tyre shkatërrojnë këto marrëdhënie, por policia e shtetit dhe ajo bashkiake do të survejojnë të gjithë territorin do të jenë me tolerancë zero për maskat.

Nëse në biznese gjoba vendet në rrugë tradicionale, për individitët du vendoset te fatura e dritave” – tha Rama

o.j/dita