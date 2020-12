Nga lidhjet me Erdoganin tek aferat me Putin, ja dosjet sekrete që pritet të publikohen për Trump

Portali i njohur amerikan HuffingtonPost në një shkrim të tijin shkruan se Donald Trump ka fshehur të gjithë ata që cilësohen si shkeljet e kryera gjatë mandatit 4-vjeçar si president i SHBA-së.

Sipas Huffpost, “Presidenti Donald Trump do të largohet nga detyra në 20 janar, nën renë më të madhe të korrupsionit dhe skandalit të çdo presidenti që nga viti 1974, kur Richard Nixon u detyrua të heqë dorë pas fitores së dyanshme, dhe më pas dha dorëheqjen me turp”.

Kjo gazetë bën të ditur se Presidenti i ri, Joe Biden është i kujdesshëm për fillimin e hetimeve ndaj paraardhësit të tij -dhe e ka bërë të qartë se ai nuk do t’i tregojë zbatimit të ligjit federal se çfarë të bëjë. “Unë nuk do të bëj atë që bën [Trump] dhe të përdor Departamentin e Drejtësisë si mjetin tim për të këmbëngulur që diçka të ndodhë”, tha Biden për NBC News më 24 nëntor.

Ndërsa Biden nuk ka ndërmend të përsërisë këngën jodemokratike të Trump “mbylli të gjitha”, administrata e tij thjesht mund të lejojë prokurorë të pavarur të marrin vendimet e tyre duke hapur librat mbi administratën Trump për të ekspozuar aksione jo legjitime, vetë shërbime tregtie dhe veprimtari të paligjshme.

Kjo do të kërkojë miratimin e një politike qëllimi për lëshimin dhe zbulimin e informacionit si në përgjigje të kërkesave nga Kongresi, subjektet mbikëqyrëse, gazetarët dhe publiku – diçka që administrata Trump nuk e bëri gati si çështje politike. Por në aspekte të tjera kjo do të përfshijë zbatimin proaktiv të politikave përmes urdhrit ekzekutiv ose direktivës së agjencisë që do të lejonte lëshimin e dokumenteve të shtypura nga administrata Trump.

Pjesa më e madhe e provave të keqpërdorimit të administratës Trump nuk është ende në sferën publike dhe thjesht duke e zbuluar atë Biden mund të fillojë procesin e mbajtjes së përgjegjësisë për ish-presidentin që do të bëhet së shpejti për keqbërjet e tij.

Zbulimi radikal

“Ekzistojnë një ton informacioni rreth administratës Trump që mund të dalë shumë lehtë me administratën e Biden vetëm duke rivendosur praktikat normale”, tha Jordan Liboëitz, zëdhënësi i grupit liberal të Qytetarëve për Përgjegjësi dhe Etikë në Uashington.

Ky grup ka lëshuar një raport se si administrata Biden mund të krijojë një qeveri më të hapur ndërsa ekspozon edhe keqbërjet e paraardhësit të tij, siç ka një koalicion të transparencës dhe grupeve vëzhguese nën siglën e Përgjegjësisë 2021. Këto raporte përmbajnë një mori rekomandimesh që Biden mund të miratojë menjëherë pas marrjes së detyrës.

Administrata e tij mund të lëshojë një urdhër ekzekutiv duke rivendosur një prezumim të hapjes për kërkesat e Aktit të Lirisë së Informacionit dhe të eleminojë rishikimet politike që administrata Trump kërkonte për kërkesa të tilla. Asnjë administratë nuk ka një rekord të shkëlqyeshëm në plotësimin e kërkesave të FOIA, por administrata Trump ishte dukshëm më e keqe se ato të mëparshme, me rekorde të vendosura për shkallën e fshehtësisë dhe numrin e dokumenteve të mbajtura nga publiku.

Si pjesë e bërjes së administratës presidenciale më pak transparente në historinë e fundit, administrata Trump gjithashtu miratoi një këndvështrim të ri ligjor mbi pajtueshmërinë me mbikëqyrjen e kongresit. Teoria e saj ishte e thjeshtë – dega ekzekutive nuk kishte pse të pajtohej me kërkesat e kongresit për dokumente ose dëshmi edhe gjatë një hetimi për fajësim. Për këtë arsye, administrata Trump rrallë dorëzoi dokumentet e kërkuara nga komitetet e kongresit, veçanërisht ato të drejtuara nga demokratët.

Hetimet e mundshme mund të mos përfshijnë thyerje të drejtpërdrejtë të ligjit nga presidenti – ato mund të përfshijnë veprime që variojnë nga abuzimet e të drejtave të njeriut që vijnë nga politika e ndarjes së fëmijëve, gënjeshtra ndaj Kongresit dhe politizimi i Departamentit të Drejtësisë dhe agjencive të tjera, duke përfshirë shkelje të qarta të Aktit të Hatch nga gati çdo zyrtar i lartë i Trump.

Ekziston edhe një debat i vazhdueshëm që është përgjigjja e dështuar e administratës së tij ndaj pandemisë COVID-19 që ka kushtuar jetën e qindra mijëra amerikanëve. Dhe nuk është sikur politikat e administratës Trump përfundojnë kur ai largohet nga detyra. Ende ka fëmijë migrantë të ndarë nga prindërit e tyre nga qeveria e SHBA të cilët duhet të ribashkohen. Çdo hetim mbi këtë politikë do të duhet të rishikojë dokumentet nga administrata Trump për të përcaktuar se si u zbatua politika dhe nëse dikush mund të mbahej përgjegjës për shkeljet e të drejtave të njeriut.

Kongresi mund të kërkojë dokumente vitin e ardhshëm në lidhje me keqpërdorimin e degës ekzekutive nën Trump ndërsa kërkon të miratojë legjislacionin si Ligji Për Njerëzit që synon të zgjerojë të drejtat e votës dhe të kufizojë kontrollin partiak. Në mënyrë të ngjashme, anëtarët e Kongresit mund të kërkojnë dokumente në lidhje me marrëdhëniet e Trump me vende të veçanta për të hetuar nëse politika e jashtme e SHBA ishte e korruptuar në favor të interesave të tij private, personale.

Për shembull, senatori Ron Wyden (Demokrat nga Oregoni) kërkoi dokumente nga Departamenti i Drejtësisë, FBI, Departamenti i Sigurisë Kombëtare dhe Departamenti i Arsimit në 2 Dhjetor në lidhje me pretendimin e ndërhyrjes nga Trump në aktivitetet e agjencive në lidhje me turko-amerikane, marrëdhëniet qeveritare. Trump pretendohet se ka kërkuar një hetim mbi klerikun turk të vetëmërguar Fethullah Gylen dhe ka bërë presion ndaj agjencive për të favorizuar qeverinë turke, duke përfshirë në një hetim penal ndaj Halkbank, institucionin e madh financiar shtetëror turk.

Gjithashtu, Trump zotëron një pronë tregtare në qendër të Stambollit që është e lidhur me elitat turke dhe ish-këshilltari i sigurimit kombëtar Trump, John Bolton ka sugjeruar vazhdimisht se presidenti ishte i përfshirë në veprime korruptive për të mbrojtur interesin e tij personal financiar në Turqi. Një kërkesë e tillë mund të plotësohet nga një administratë e re.

Prokurori i Përgjithshëm i Biden gjithashtu mund të urdhërojë zbulimin e memove sekrete të hartuara nga Zyra e Këshillit Ligjor. Trump u akuzua gjithashtu për abuzim të paligjshëm të shpenzimeve të agjencisë kur mbajti ndihmën e Pentagonit për Ukrainën si pjesë e skemës së tij quid-pro-quo për të nxitur një hetim ndaj Biden.

Meqenëse Biden ka premtuar të shmangë imponimin e presionit politik mbi Departamentin e Drejtësisë, prokurorët thjesht mund të zgjidhnin të ndiqnin rastet kur provat kërkohen.