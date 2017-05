Nga Skrapari tek Pëllumb Xhufi dhe Sabit Brokaj, kë falenderoi Meta në fjalimin e fundit si kreu i LSI

Gjatë fjalës së tij në Konventën e LSI, Ilir Meta nuk ka lënë pa falënderuar të gjithë ata që kanë kontribuar për krijimin e LSI, por edhe të tjerët. Ilir Meta falënderoi popullin e Skraparit për të cilin tha se nuk do ishte ai që është pa besnikërinë e tyre. Gjithashtu ai falënderoi edhe bashkëshorten Monika Kryemadhin për të cilën tha se ka mbetur e njëjta.

“Dua të shpreh disa falënderime. I pari i shkon nismëtarëve të themelimit të LSI që hapën një faqe të re në demokracinë shqiptare. Kam mirënjohje të veçanta edhe për Afërdiata Tutlanin dhe Margarita e Kristaq Tutulani dhe gjithë veteranët që mbështetën LSI dhe patën besim. Mirënjohje për Pëllumb Xhufin dhe Sabit Brokaj dhe të gjithë ata që nuk u pajtuan me bindjet LSI, por ata do kenë një vend të nderuar tek LSI. Mirënjohje për ata që në 6 shtator 2004 ishin 5 vjeç dhe sot janë kandidatë për deputetë. LSI nuk është një njeri, por një institucion për demokracinë. Kam dy falënderime të veçanta pa të cilat nuk do isha ky që jam sot. Falënderimi i parë për popullin e Skraparit. Pa besnikërinë e jashtëzakonshme të atyre njerëzve unë sot do isha një kujtim në politikën shqiptare. Besnikëria e tyre më ka kalitur mua ndaj miqve dhe mbi të gjitha ndaj Shqipërisë. Më duhet tju them se duhet të falënderoj edhe bashkëkryetarin e LSI në 15 vjet, Petrit Vasilin. Titi sic e thërrasim ne është një njeri i jashtëzakonshëm, i cili për mua ka qenë bashkëkryetar, pasi në 15 vite jeta e Titit ka qenë vetëm LSI. Jam i bindur që ai do jetë një kryetar që do i mbajë të bashkuar. Tek ai më bënte përshtypje se atëherë të kritikoje PD apo doktorin e sotëm që unë vazhdoj ta kem pikë të dobët. Mua më bënte përshtypje sesi një intelektual i shkolluar nuk rendte drejt PD por ishte kritik dhe mosbesues. E dua Petritin se ai nuk rend pas pushtetit, pasi lufton për bindjen e tij. Me Vasilin LSI do ketë atë rezultat që secili e ëndërron.”- tha Meta.