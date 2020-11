Nga terrorizmi, pandemia tek rruga e Shqipërisë drejt BE, kancelari i Austrisë videokonferencë me Ramën

Kancelari i Austrisë, Sebastian Kurz ka zhvilluar këtë të hënë një videokonferencë me kryeministrin Edi Rama.

Ai është shprehur se gjatë takimit kanë folur për mbështetjen qe do i japin Shqipërinsë për procesin e pranimit në BE.

Përmes një postimi në Twitter, Kurz bën me dije se ky bashkëbisedim ka të bëjë me luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit, koronavirusi si dhe mbështetjen në rrugën e Shqipërisë drejt integrimit europian.

I just had a good videoconference with #Albania’s Prime Minister and #OSCE Chairperson-in-Office @ediramaal on the joint fight against #terrorism & extremism, the #COVID19 pandemic and our support for Albania’s #EU accession process. pic.twitter.com/ZPGzgWuGqK

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 16, 2020