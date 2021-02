Nga testi anti-Covid te karantina 14-ditore, Ministria e Jashtme njofton të gjitha masat e reja në Kakavijë

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka dhënë një njoftim zyrtar në lidhje me shtrëngimin e masave që Greqia ka bërë për parandalimin e përhapjes së COVID.

Ministria njofton se në Pikën e Kalimit në Kakavijë duke filluar nga data 1 mars e deri më 15 mars pika kufitare do të jetë e hapur hapur nga ora 07:00 deri në orën 19:00, në vend të orës 23:00 që ishte deri tani.

Po ashtu do të kufizohet më tej numri i personave që futet çdo ditë. Nga 750 persona, do të lejohen vetëm 400.

Sipas MEPJ-së ata që do të futen në Greqi do t’i nënshtrohen një testi të shpejtë, nga i cili nuk do të përjashtohen edhe shoferët e kamionëve apo mauneve.

Sipas njoftimit zyrtar MEPJ-s, të gjithë ata që do të testohen pozitiv, nuk do të lejohen të hyjnë në Greqi, ndërkohë që ata që hyjnë, do t’i nënshtrohen një karantine të detyrueshme 14 ditore, nga 7 ditë që ishte deri më tani.

MEPJ rikujton se Pikat e Kalimit në Kosovë, Maqedoni dhe Malin e Zi vijojnë të jenë të hapura dhe shtetasit shqiptarë mund të udhëtojnë drejt këtyre vendeve, pa pasur nevojë për PCR test negativë dhe pa iu nënshtruar masave të izolimit.

o.j/dita