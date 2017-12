NGA UJKU TEK QENI: Si një mishngrënës i madh dhe i rrezikshëm u kthye në shokun tonë më të mirë

Shkencëtarët po përpiqen shumë të zgjidhin misterin e madh se si një mishngrënës i madh e i rrezikshëm u kthye në shokun tonë më të mirë.

Në momentin që je përkujdesur për qenë apo për ujqër të egër gjatë kohës kur ata janë më pak se një javësh dhe ushqehen nëpërmjet shisheve të ushqimit, atëherë je aq i ditur sa për të kuptuar dallimet midis tyre. Që nga 2008, Zsofia Viranyi një zoologe në Qendrën Shkencore mbi Ujqërit në Austri dhe kolegët e saj kanë rritur të dyja racat për të kuptuar se çfarë e bën qenin qen dhe ujkun ujk. Në qendrën e tyre, shkencëtarët mbikëqyrin dhe studiojnë katër tufa ujqërish dhe katër tufa qensh, që përbëhen nga dy deri në gjashtë kafshë secila. Ata i kanë stërvitur ujqërit dhe qentë që të ndjekim komandat bazë, të ecin me rrip dhe të përdorin hundën e tyre për të shtypur ekranin e një monitori në mënyrë që të ndërmarrin teste njohëse. Pavarësisht se kanë jetuar dhe punuar me shkencëtarët për rreth shtatë vjet, ujqërit akoma shfaqin pavarësi mendore dhe sjellje të cilat nuk i ngjasojnë fare atyre të qenve.

“Mund të lesh një copë mishi në tavolinë dhe ti thuash njërit nga qentë tanë ‘Jo!’ dhe ai nuk do ta marri atë,” thotë Viranyi. “Por ujqërit do të të injorojnë. Ata do të të shikojnë në sy dhe gjithsesi do ta marrin atë” – një këmbëngulje shqetësuese që ajo e ka provuar më shumë se në një rast. Dhe kur kjo ndodh, ajo mendon se si ka mundësi që ujku u kthye në qenin e zbutur.

“Nuk mund të mbash një kafshë – një mishngrënës të madh – që jeton me ty dhe sillet në këtë mënyrë” – thotë ajo. “Ti kërkon një kafshë që është e ngjashme me qenin, një kafshë që e pranon ‘Jo-në!’.

Kuptueshmëria që kanë qentë ndaj një jo-je absolute mund të ketë të bëjë me strukturën e tufës së tyre, e cila nuk ka të njëjtën barazi që kanë ato të ujqërve, por është më diktatoriale, zbulim ky që është bërë nga shkencëtarët e qendrës. Ujqërit mund të hanë së bashku, tregon Viranyi. Edhe nëse një ujk alfa dominant nxjerr dhëmbët e tij dhe hungërin ndaj një vartësi, pjesëtari i renditur më poshtë tij nuk lëviz nga vendi. Mirëpo kjo gjë nuk ndodh në tufat e qenve. “Qentë vartës rrallë mund të hanë në të njëjtën kohë që ha qeni alfa dominant” – vëzhgon ajo. “Ata as nuk përpiqen ta bëjnë këtë”. Studimet e tyre, gjithashtu, sugjerojnë se më shumë se të jenë bashkëpunues me njerëzit, qentë duan thjesht tu thuhet se ç `duhet të bëjnë. Si ujqërit e pavarur dhe më të barabartë mes tyre, ndryshuan në qenin e bindur dhe që pret për urdhra nga njeriu dhe çfarë roli ka luajtur njeriu i lashtësisë në arritjen e këtij ndryshimi të shpejtë. Viranyi thotë: “Përpiqem të kuptoj se si ja kanë dalë, dhe përsëri s`mundem ta kuptoj”. Viranyi nuk është e vetme në këtë përpjekje të saj për të arritur ndryshim tek kafshët. Megjithatë shkencëtarët kanë përcaktuar me sukses kohën, vendin dhe origjinën e thuajse të gjitha kafshëve të tjera të zbutura, nga delja tek bagëtia, tek pula, tek derrat e Guinesë, ata vazhdojnë t`i shtrojnë këto pyetje për shokun tonë më të mirë, Canis familiaris (qenin e familjes). Shkencëtarët, gjithashtu, dinë se pse njeriu zbuti edhe kafshët e tjera të zbutura – në mënyrë që ta kenë ushqimin gati në dorë – por ata nuk dinë se çfarë i inspiroi njerëzit për të lejuar një mishngrënës të madh e të egër për të qëndruar në shtëpi me ta. Pavarësisht se qentë ishin kafshët e para të zbutura, një status që e bën misterin e origjinës së tyre edhe më shumë hutues. Edhe pse ky mister është tepër enigmatik, shkencëtarët po i lidhin pjesët së bashku. Gjatë viteve të fundit, shkencëtarët kanë bërë shumë zbulime të mëdha. Tani ata mund të thonë me bindje të plotë se ndryshe nga ajo çka besohej, qentë nuk e kanë prejardhjen nga raca e ujqërve gri që janë të përhapur përgjatë gjithë Hemisferës Veriore, nga Alaska në Siberi dhe deri në Arabinë Saudite, por nga një ujk i panjohur dhe i zhdukur prej kohësh. Ata, gjithashtu, janë të bindur se ngjarja e zbutjes ndodhi kur njerëzit ishin akoma të mbledhur në grupe gjuetie dhe jo kur ata u kthye në grupe që merreshin me agrikulturë, siç mendojnë disa gjurmues. Në çfarë kohe dhe në çfarë vendi ujqërit u kthyen në qenë, dhe nëse gjithë kjo ka ndodhur vetëm gjatë një fragmenti kohor, janë pyetje që një grup i madh hulumtuesish, i përbërë nga shkencëtarë shumë konkurrues, sapo ka filluar t`i studiojë, t`i kapërcejë. Hulumtuesit po vizitojnë muze, universitete dhe institucione të tjera rreth e qark botës për të studiuar grupe të fosileve dhe kockave të kaninëve, ata gjithashtu po lexojnë shembuj gjenetik nga qentë dhe ujqërit e lashtësisë dhe ata të kohërave moderne, krahasimi më gjithëpërfshirës i bërë deri më sot. Kur të mbarojnë, ata do të jenë shumë afër njohjes se kur dhe ku – nëse jo ekzaktësisht si – ujqërit morën rrugën për tu bërë shokët tanë më besnikë. Përgjigjet e këtyre pyetjeve do të mund të plotësojnë provat e shumta duke dhënë një përgjigje më të mirë se si njerëzit dhe qentë ndikuan tek njëri-tjetri pasi marrëdhënia e parë u harrua.

Sinjale të përziera

Kur njerëzit modern erdhën në Evropë, rreth ndoshta 45`000 vjet më parë, ata u ballafaquan me ujkun gri dhe me specie të tjera ujqërish, duke përfshirë edhe ujkun megafaunal, i cili përbënte një kafshë tepër të gjuajtur, njësoj si mamuthët. Në atë kohë ujqërit e kishin testuar veten duke qenë pjesë e grupit të kafshëve më të suksesshme dhe më të përshtatshme në familjen kanine, duke u përhapur nga Euroazia deri në Japoni dhe nga Lindja e Mesme deri në Amerikën e Veriut. Ata nuk ishin të izoluar vetëm në një mjedisit natyror, por u përhapën edhe në tundra, stepa, në shkretëtira, në pyje, në vende bregdetare dhe në lartësitë e mëdha të pllajës Tibetiane. Dhe ata filluan të konkurronin me njerëzit e sapoardhur për të njëjtat pre – për mamuthët, drerët, bizonët, rinocerontët, antilopat dhe kuajt. Në vend të kësaj konkurrence, një specie ujqërish, ndoshta pasardhës të ujkut megafaunal, papritur filluan të jetonin afër njerëzve. Për shumë vjet, shkencëtarët duke u bazuar në disa gjene ishin në të njëjtin mendim, se ajo specie ishte paraardhëse e ujkut modern, atij gri (Canine Lupus) dhe që kjo racë qe ajo që i hapi rrugë krijimit të qenve. Janarin e shkuar studiuesit e gjenetikës zbuluan se ky fakt i besuar për shumë kohë ishte i gabuar. Ndërveprimi i përsëritur midis ujkut gri dhe qenve, të cilët ndajnë midis tyre 99.9 % të ADN-së së tyre, kanë prodhuar sinjale çorientuese në studimet e tyre më të hershme. Gjithë kjo harmoni mes të dyja specieve vazhdon edhe sot: ujqërit me gëzof të errët e kanë marrë gjenin e ngjyrës nga një qen; qentë e stanit në Malet Kaukaze të Gjeorgjisë çiftëzohen shpesh me ujqërit vendas duke bërë që pasardhës hibrid të gjenden në të dyja popullatat e specieve, dhe për më tepër 2 dhe 3 % e këtyre kafshëve janë hibridët e gjeneratës së parë. (Duke u marrë me motivin e përzierjes, në Qershor hulumtuesit shkruan tek Current Biology për fragmente të ADN-së të marra nga fosilet e një ujku të vjetër, që ka jetuar 35`000 vjet më parë në Siberi). Këto specie duket se kanë kontribuar në ADN-në e qenve të lartësive të mëdha si Huskiet, përmes çiftëzimeve të dikurshme. Duke analizuar të gjitha gjenet e qenve dhe ujqërve që jetojnë sot, studimet e Janarit të shkuar nxorën se qentë e zbutur të kohërave të tanishme nuk e kanë prejardhjen nga ujku modern gri. Përkundrazi të dyja speciet janë motra taxa, pasardhës të një paraardhësi të panjohur që ka kohë që është zhdukur.

“Mendimi se ujku gri është 400`000 vjeçar dhe qeni i sotëm ka ardhur nga ai, ka ekzistuar për shumë kohë,” thotë Robert Wayne, një shkencëtar që merret me evoluimin e gjeneve në Universitetin e Kalifornisë, Los Angeles. “Ne jemi shumë të çuditur që kjo nuk është e vërtetë”. Wayne kryesoi studimin e parë gjenetik duke propozuar marrëdhënien paraardhës-pasardhës midis këtyre dy specieve dhe gjithashtu kohët e fundit ai ishte një ndër 30 bashkautorët e një studimi të ri, i publikuar në PLOS Genetics, ku u hodh poshtë ky mit. Më shumë çudira mund të dalin nga përpjekjet e reja për të gjetur kohën dhe vendin e zbutjes së qenve. Studimet e mëparshme kanë krijuar një proces të turbullt. Analiza e parë e nxjerrë në 1997, u fokusua në dallimet gjenetike midis qenve dhe ujqërve gri duke arritur në përfundimin se qentë mund të jenë zbutur rreth 135`000 vjet më parë. Një studim më i vonshëm i pjesëtarëve të njëjtit grup tregoi se qentë e kanë origjinën nga Lindja e Mesme. Por një tjetër analizë, e cila u morr me ekzaminimin e ADN-së së 1`500 qenve të sotëm, e cila u publikua në 2009, argumentoi se qentë u zbutën për herë të parë në Kinën jugore më pak se 16`300 vite më parë. Më pas, në 2013, një ekip shkencëtarësh krahasuan gjenet mitokondrike të qenve të lashtë që jetonin në Evropë me ata që jetonin në Amerikë, dhe gjithashtu, ujqërit me të ngjashmit e tyre modern. Ata dolën në përfundimin se qentë Evropianë e kanë origjinën midis 32`000 deri në 19`000 vjet më parë. Biologu që merret me evoluimin, Greger Larson i Universitetit të Oxfordit, i cili po bashkë-drejton një projekt shumë-fushësh i nxjerrë së fundmi mbi zbutjen e qenve, thotë se studimet e mëparshme edhe pse të rëndësishme kishin mangësi. Ai i vë fajin studimeve të 1997 dhe 2009 për mbështetjen e tyre vetëm në ADN-ën e qenve të sotëm dhe studimin e fundit për mbështetjen në shembuj gjeografikisht të limituar. “Nuk mund ta zgjidhësh këtë problem duke përdorur vetëm kafshët e sotme si dritare drejt së shkuarës”, thotë Larsoni. Studimet mbi ADN-ën e qenve të sotëm nuk japin informacion të mjaftueshëm, shpjegon ai, sepse njerëzit kanë lëvizur dhe kanë çiftëzuar qentë përreth botës shpeshherë, duke ngatërruar trashëgimin e tyre gjenetike. çdo e dhënë rajonale, që mund të na ndihmonte të identifikonim se ku kjo zbutje është bërë, ka kohë që është zhdukur. Për ta turbulluar edhe më shumë idenë, ujqërit janë të përhapur në një mënyrë më të gjerë e më qesharake rreth e qark botës”, shpjegon Larson. Në dallim, ai përmend të gjithë paraardhësit e shumë specieve të zbutura, siç janë delet dhe pulat, sepse kanë një shtrirje më të vogël gjeografike, duke e bërë më të lehtë gjurmimin e origjinës së tyre. Larsoni hamendëson se popullatat gjeografikisht të ndara të stërgjyshërve të ujqërve kanë kontribuar në krijimin e qenit të sotëm. Kjo nuk do të ishte hera e parë që diçka e tillë ndodh. Larsoni ka treguar se derrat janë zbutur dy herë – një herë në Lindjen e Afërt dhe një herë në Evropë. Në mënyrë intriguese, disa fosile enigmatike të gjetura në Belgjikë, në Republikën Çeke, dhe në Siberinë jugperëndimore, të cilat datojnë nga 36`000 deri në 33`000 vjet më parë, tregojnë një përzierje në tipare mes ujqërve dhe qenve, gjë që tregon se ka mundësi të jenë provuar tre radhë zbutjeje mbi ujkun stërgjyshor. Por karakteristikat anatomike të këtyre fosileve të vetme nuk mund ti japin përgjigje pyetjes se nga kanë ardhur qentë. Për të zgjidhur misterin mbi zbutjen e qenve, Larsoni dhe bashkëpunuesit e tij po përdorin dy teknika kyçe të përdorura në studimin mbi derrat: ata po ndërmarrin një analizë më tërësore mbi mijëra shembuj ADN-je qensh dhe ujqërish modern dhe të lashtë në të gjithë botën, dhe po përdorin një teknikë mjaft të re për të matur kockat. E njohur si morfometrika gjeometrike, kjo metodë i lejon shkencëtarët të mbledhin informacion mbi disa tipare të veçanta, siç janë lakimet e kafkës, dhe për më tepër duke pasur mundësi të krahasojnë kockat e individëve. Më parë hulumtuesit mbështeteshin më së shumti në gjatësinë e noçkës së kaninëve dhe në madhësinë e dhëmbëve të kaninëve për të bërë dallimin mes qenve dhe ujqërve. Noçkat e qenve janë përgjithësisht më të shkurtra, dhëmbët e tyre kanine janë më të vegjël, dhe gjithashtu janë më të plotë se dhëmbët e ujqërve. Metoda e re duhet të identifikojë diçka tjetër, duke na treguar edhe më shumë dallime mes të dyja racave. Së bashku këto teknika do të japin një tablo më të detajuar të zbutjes së qenve nga ç `është thënë deri më sot.

Takim i Afërt

Edhe pse kur dhe ku qentë janë zbutur mbetet një pyetje e hapur, shkencëtarët tani kanë një ide më të përgjithshme, se cili nga qytetërimet ishte i pari që vendosi një marrëdhënie të afërt me qentë. Ndoshta jo shumë surprizue është edhe fakti se gjithashtu, edhe kjo pyetje ka hapur shumë debate gjatë viteve. Shumë gjurmues kanë argumentuar se kanë qenë njerëzit e parë që u morën me agrikulturën ata që e bënë ndryshimin. Pas së gjithash, të gjitha speciet e tjera të zbutura hynë në jetën e njeriut pasi njerëzit filluan të merreshin me bujqësi e blegtori e të qëndronin në një vend pa lëvizur. Por disa hulumtues të tjerë mendojnë se ka qenë njeriu gjuetar ai që ka qenë i pari që mbante qenë. Wayne thotë se studimet e fundit të bëra nga bashkëpunëtorët e tij mbi ADN-ën, kanë mbyllur këtë pjesë të debatit se fundmi. “Zbutja e qenve u bë gjatë kohës së revolucionit agrikulturor”, pohon ai. “Ndodhi kur njerëzit ishin ende të mbledhur në grupe gjuetie”, midis 32`000 dh 18`000 vjet më parë. (Agrikultura mendohet se ka filluar në mënyrë të zgjeruar rreth 12`000 vjet më parë në Lindjen e Mesme). Dhe gjetja e përgjigjes për pyetjen që ka Viranyi dhe kushdo tjetër që ka dhe që do qentë: Si arritën këto grupe gjahtarësh ta bëjnë këtë? E bënë me të vërtetë ata? Po nëse qentë e parë – të cilët, është e rëndësishme të mbahet mend, mund të ishin më shumë ujk se qen – të jenë shfaqur vetë? Gjeni Kanin shkon prapa në kohë deri më shtatë milion vjet, dhe edhe pse disa pjesëtarë të kësaj race si çakallët dhe ujku Etiopian kanë jetuar në Afrikë, në vendlindjen e njerëzimit, nuk ka prova se njerëzit e parë janë përpjekur për të zbutur ndonjërën nga këto specie. Vetëm pasi njerëzit modernë u larguan nga Afrika në drejtim të Evropës rreth 45`000 vjet më parë, trekëndëshi ujk-qen-njeri filloi të formohej. Kuptimet mbi evoluimin e marrëdhënies midis kaninëve dhe njerëzve modernë kanë ardhur nga të dhëna palenteologjike dhe arkeologjike. Le të marrim mbetjet kanine të zbuluara mes viteve 1894 dhe 1930 në Predmosti, një vendbanim thuajse 27`000 vjeçar në luginën Becva, e cila sot njihet si Republika Çeke. Njerëzit e lashtë që jetuan dhe kanë vdekur atje njihen nga ne si Gravetianët, pasi kishin përafrime me artifaktet kulturore të zbuluara në La Gravette të Francës. Gravetianët çek ishin gjuetarë mamuthësh, duke vrarë më shumë se 1000 kafshë gjigande vetëm të asaj zone. Ata hanin mishin e të vegjëlve, përdornin kockat e shpatullave për të mbuluar trupat e njerëzve të vdekur dhe dekoronin dhëmbët e mamuthëve me shkrime e piktura. Ata gjithashtu, vrisnin ujqër. Kanidëd ishin gjitarët më të përhapur pas mamuthëve në atë zonë, dhe zbulimet kanë nxjerrë shtatë kafka komplete. Por disa nga kafkat e kanidëve nuk ngjasojnë me ato të ujqërve. Dallim të madh bëjnë tre, thotë Mietje Germonpre, një paleontologe në Institutin Shkencor Kombëtar Mbretëror Belg që ndodhet në Bruksel. Krahasuar me kafkat e ujqërve të gjetura në Predmosti, tre kafkat jo të zakonshme “kanë noçke më të shkurtër, tru më të madh dhe dhëmbë më të plotë”, thotë ajo. Këto lloj ndryshimesh anatomike janë shenjat e para të zbutjes, thonë Germonpre dhe të tjerët. Ndryshime të njëjta janë vënë re tek kafkat e dhelprave të argjendta, që janë në qendër të eksperimenti të famshëm e që ka kohë që bëhet në Universitetin Shtetëror të Novosibirskit në Rusi. Që nga 1959, hulumtuesit kanë zgjedhur dhelprat për të zbutur dhe edukuar. Gjatë brezave gëzofët e tyre janë bërë me lara, veshët e tyre janë bërë me majë, bishtat e tyre të përdredhura, noçkat e tyre janë bërë më të shkurtra dhe më të gjëra – edhe pse shkencëtarët janë fokusuar vetëm tek sjellja. Ndryshime të ngjashme janë parë edhe në specie të tjera të zbutura, duke përfshirë minjtë dhe bizonët. Zbuluesit kanë për të shpjeguar se pse kafshët e urta janë alternuar vazhdimisht në këtë mënyrë. Ata dinë se dhelprat e argjendta të zbutura kanë gjëndra andrenaline më të vogla, të cilat prodhojnë shumë më pak nivele andrenaline se kafshët e të njëjtit lloj. Vitin e shkuar disa shkencëtarë të tjerë dolën me një hipotezë tjetër më të kuptueshme: kafshët e zbutura mund të kenë më shumë neurone ose neurone të dëmtuara në qelizat e kores. Këto qeliza embrionale luajnë një rol kyç në zhvillimin e dhëmbëve, të nofullave, veshëve dhe të qelizave që bëjnë prodhimin e pigmentit – njësoj si edhe sistemi nervor, duke përfshirë reagimin lufto ose largohu. Nëse ata kanë të drejtë, të gjithë këto tipare që vijnë me zbutjen – gëzofi me pulla, bishti i përdredhur, veshët me majë – janë efekte të jashtme të zbutjes. Germonpreja mendon se zbutja e menduar në Predmosti ishte një ngjarje e vdekur; ajo dyshon se këto kafshë janë të afërmit e qenve të sotëm. Veçse, për Germonpre-në “ata janë qenë – qen të kohës së Paleolitit”. Ajo thotë se qentë e asaj kohe me shumë mundësi kanë pasur një pamje si huskiet sot, megjithatë, ata mund të kenë qenë më të mëdhenj me trup, afërsisht sa një Pastor Gjerman. Germonpre-ja i quan ‘qenë’ monstrat e gjetura në Predmosti , për shkak se ajo mendon që mes kanidëve dhe Gravetianëve ka pasur një marrëdhënie të tillë. Për shembull, një nofull e poshtme qeni është gjetur pranë një skeleti fëmije, sipas ditarit të gërmuesit që i zbuloi. Qentë gjithashtu, futeshin në rituale ku speciet e tjera nuk futeshin. Në një rast, një Gravetian futi një kockë mamuthi midis dhëmbëve të nofullës së një qeni të vdekur në mënyrë që të dukej se ato kishin kafshuar kockën. Germonpre-ja dyshon se një gjuetar i lashtë mamuthësh e vendosi kockën në atë vend si pjesë e një rituali gjuetie, ose ishte një lloj ndihme pas vdekjes, duke e nderuar kafshën në jetën e përtejme, ose ishte një mundësi që i jepej qenit për të asistuar njeriun në jetën e përtejme. “Mund të shikosh këto lloj gjërash tek të dhënat etnografike”, thotë ajo, duke cituar në një çast një ceremoni Chukchi të bërë në Siberi për një grua të vdekur, në shekullin e 20-të. Një dre u bë kurban dhe stomaku i tij iu vendos në gojën e një kafke qeni të vdekur, e cila më pas u vendos afër gruas për ta mbrojtur atë në udhëtimin e saj drejt vdekjes. Shumë hulumtues mendojnë se njerëzit e lashtë e ndërmorën këtë hap, duke e kthyer ujkun në qen në mënyrë që të na ndihmonin për të gjuajtur akoma edhe më mirë. Në librin e saj, The Invaders, i publikuar nga Gazeta e Universitetit të Harvardit gjatë këtij viti, antropologia Pat Shipman argumenton se qentë e parë (ose ujku-qen, siç i thërret ajo) ishin një teknologji e re dhe superiore, e cila ndihmoi njerëzit modernë në gjuetinë e mamuthëve duke i konkurruar mirë ata edhe në Hollandë. Por ajo, Wayne, Larson dhe të tjerët mendojnë se ujqërit i bashkuan forcat me njerëzit me dëshirën e tyre; kaninët që mund të përshtateshin me lehtësi na identifikuan ne si një qoshe e ngrohtë ekologjike të cilën ata mund ta shfrytëzonin.

Skenari alternativ – njerëzit e pacipë bastisën shpellat e ujqërve duke vjedhur këlyshët e rinj në mënyrë që ti zbusnin ata – mund të ketë qenë një veprim shumë i rrezikshëm. Dhe rritja e ujqërve në kampe ku jetonin fëmijë të vegjël mund të ketë qenë një tjetër rrezik serioz. “Ne nuk e kemi bërë zbutjen me paramendim; jo që herën e parë,” hamendëson Larson. Në vend të kësaj, ujqërit me shumë gjasa filluan të ndjekin njerëzit për të njëjtën arsye që milingonat futen në kuzhinat tona – “për të përfituar nga burimet e ushqimit, mbeturinat tona”. Më kohën, disa prej këtyre ujqërve që ndiqnin kampet e humbën frikën që kishin ndaj njerëzve në mënyrë të shpejtë – dhe anasjelltas – një marrëdhënie me përfitime të dyanshme u zhvillua. Ujqërit-qen mund ta nuhasnin për ne prenë, dhe ne do të ndanim mishin e fituar bashke me ata. (Prova rrethanore për këtë skenar vijnë nga eksperimentet e bëra me dhelprën e argjendtë. Duke zgjedhur dhelpra që ishin më pak të frikësuara nga njeriu, hulumtuesit në Novosibirsk arritën të zhvillon një dhelpër që vrapon për të përshëndetur njerëzit. Shumica e dhelprave të argjendta në robëri qëndrojnë në fund të kafazeve të tyre). Ka vetëm një problem me këtë ngjarje të hamendësuar, së paku në Predmosti: qentë e zbuluar nga Germonpre-ja nuk hanin mish mamuthi edhe pse njerëzit që i kishin qentë hanin, analizat izotopike mbi kockat e qenve të Paleolitit tregojnë se ata hanin drerë, i cili nuk ishte ushqimi parapëlqyer i njerëzve që jetonin në ato zona. Qentë e Predmostit, gjithashtu, kishin dhëmbë të thyer dhe dëmtime të rënda të fytyrës, shumica e te cilëve ishin shëruar. “Ato mund të jenë shenja luftimesh me qenë të tjerë”, thotë Germonpre, “ose shenja të bëra nga goditjet me shkopinj”. Ajo përfytyron lidhjen njeri-qen të zhvilluar mes ritualeve të kanidëve që ishin gjuetarë të mamuthëve. Sipas këtij skenari, grupet e gjuetarëve sillnin këlyshë në kampet e tyre, ndoshta pasi vrisnin ujkun e rritur, njësoj si mjaft nomadë modernë sillnin foshnje ose këlyshë kafshësh në vendqëndrimet e tyre. Kockat e mamuthëve në Predmosti nuk tregojnë asnjë shenjë kafshimi nga qentë, çka tregon se ata nuk ishin të lirë të bridhnin e të pastronin mbeturinat e njerëzve. Me shumë mundësi, njerëzit i kanë lidhur këta kanidë, duke i ushqyer ata më atë çka dukej si ushqim i dorës së dytë, duke qenë se vetë njerëzit nuk e hanin atë, duke i edukuar ata – gjithçka për të siguruar një duzinë viktimash për tu sakrifikuar për ritualet e flijimit. Edukimi i ujqërve të robëruar mund të shpjerë në ndryshimet anatomike të dokumentuara në qentë e Predmostit dhe mundet gjithashtu të prodhojnë një kafshë më pak të frikësuar dhe të pavarur siç shikohet në dhelprat e argjendta të Novosibirskit. Të izoluar, të rrahur, të ushqyer sipas një diete të caktuar, qentë e Predmostit me shumë mundësi e kanë arritur ta marrin vesh se ç`domethënë ‘Jo!’. Nuk ka prova as në Predmosti e as në vende të tjera ku janë zbuluar mbetje të qenve, se grupet e gjuetarëve i quanin qentë si shokët e tyre, si bashkudhëtarë apo edhe si shokë gjuetie, vëren Germonpre-ja. “Ajo marrëdhënie u krijua më vonë”.

Dhënia e gjërave të çmuara

Nëse Germonpre ka të drejtë, zbutja e qenve ka filluar shumë shpejtë dhe nuk ka qenë e favorshme fare për qentë. Sidoqoftë, jo të gjithë shkencëtarët pohojnë se qentë e Germopre-së janë qenë. Disa preferojnë ti thërrasin ujqërit-qen ose thjesht ujk, sepse metodat e përzgjedhjes nuk janë të qarta, si nga morfologjia ashtu edhe nga gjenetika. (Larson pret ta zgjidhë këtë pyetje gjatë zhvillimit të super projektit të tij). Qeni i parë i padiskutueshëm i arkivit, një specie 14`000 vjeçare nga një zonë e njohur si Bonn-Oberkassel në Gjermani, tregon një histori krejt tjetër zbutjeje, duke shfaqur një lidhje më me ndjenjë midis një njerëzve dhe kaninëve. Në vitet e largëta 1900, arkeologët zbuluan skeletin e një qeni të futur brenda të njëjtit varr me mbetjet e një burri rreth të 50-tave dhe një gruaje rreth të 20-tave – 25-tave. Kur hulumtuesit panë një shoqërizim të tillë, ata kuptuan se po shikonin një kafshë plotësisht të zbutur – një kafshe që është e çmuar dhe për të cilën ishte pasur aq konsideratë e lartë sa ishte varrosur së bashku me pjesëtarët e tjerë, njerëzit e familjes. Qeni i zbuluar në Bonn-Oberkassel nuk është i vetmi zagar i lashtë, që ka marrë këto lloj nderimesh. Në Izrael, në Ain Mallaha, në një vendqëndrim të një grupi gjuetarësh, i cili daton rreth 12`000 vjet më parë, i vendosur në pjesën veriore të luginës së Jordanisë, arkeologët zbuluan atë që ndoshta është varri më i famshëm i përbashkët i një njeriu dhe qeni. Skeleti i një personi të moshuar qëndron i përkulur nga e djathta e tij, krahu i tij i majtë qëndron i shtrirë poshtë kokës, me dorën që qëndron lehtë mbi një këlysh. Qeni ishte rreth katër ose pesë muajsh dhe ishte vendosur aty, sipas arkeologëve për të qenë shoqërues i njeriut në jetën e përtejme. Ndryshe nga qentë e Predmostit, ky këlysh nuk ishte i dëmtuar; mbetjet e tij ishin rregulluar me dashuri përkrah dikujt që mund të jetë kujdesur për të. Edhe pse këto skena prekëse qen-njeri janë mjaft të rralla gjatë asaj periudhe, varrimet e qenve nuk janë edhe aq. Dhe pas rreth 10`000 vjetësh më parë, praktikat e varrimit të qenve u shtuan. Asnjë specie tjetër kafshësh nuk është kaq e pranishme në ritualet mortore të njerëzve. Njerëzit kanë filluar ti shohin qentë në një aspekt tjetër, dhe ky ndryshim në sjellje ka prekur thellësisht edhe evoluimin e qenve. Ndoshta gjatë asaj periudhe qentë përvetësuan aftësitë sociale të njerëzve, si aftësitë për të lexuar shprehjet e fytyrës, të kuptonin gjestet e të treguarit me gisht dhe vështrimin ngultas në sy (gjë që rrit oksitocinën – hormonin e dashurisë – tek të dy, tek qeni dhe pronari i tij). “Varrimi i qenve filloi kur gjuetia u zhvendos nga rrafshinat e hapura drejt pyjeve të dendur”, thotë Angela Perri, një arkeologe kafshësh në Institutin Max Planck për Evoluimin Antropologjik në Leipzig, Gjermani, dhe gjithashtu, një specialiste e vërtetë për sa i përket këtyre lloj varrimeve. “Qentë në hapësira të hapura mund të të ofrojnë ndihmë për të transportuar mishin e mamuthëve të vrarë, por jo domosdoshmërisht do t`ju ndihmojnë t`i gjuani ata” thotë ajo, duke përmendur se gjuajtësit e elefantëve nuk përdorin qenë. “Por qentë janë perfekt për të gjuajtur pre të vogla, siç janë drerët dhe derrat e egër”, të cilët jetojnë në pyje. Duke filluar rreth 15`000 vjet më parë dhe ndoshta edhe pak më herët, thotë Perri, grupet e gjuetarëve ne Evropë, Azi dhe në Kontinentin Amerikan filluan të vareshin në aftësitë gjuajtëse të qenve të tyre për të mbijetuar. Hulumtuesit nuk mund të gjejnë një gjurmë të drejtpërdrejtë gjenetike nga ato kafshë tek kafshët tona shtëpiake; ata thonë, se padyshim këto kafshë ishin qentë. “Qentë e zotë për të gjuajtur mund të gjejnë gjurmët e freskëta dhe mund t`i drejtojnë gjuetarët drejt presë, dhe ti mbajnë ato të bllokuara në gji”, thotë Perri, e cila është bashkuar me gjuetarët tradicional dhe qentë e tyre në Japoni dhe në SH.B.A.

“Kur njerëzit fillojnë ti përdorin qentë për gjueti, vihet re një ndryshim në mënyrën se si ata i shikojnë qentë, dhe pastaj ti fillon të gjesh varre qensh rreth e qark botës.” Varre të tilla thotë ajo, nuk kanë të bëjnë me rituale apo flijime. “Këto janë varre admirimi, ku qentë groposen së bashku me pluhur guri të kuq, gura më majë dhe sëpata të kohës – veglat e gjuetisë së burrave.” Një ndër varret më të përpunuara të qenve gjendet në Skateholm, dhe daton rreth 7`000 vjet më parë. Shumë qenë u gjetën të groposur së bashku me një duzinë njerëzish në atë zonë. Njëri prej tyre ishte më i famshmi dhe i ishte dhënë një trajtim më i kuruar se gjithë të tjerëve, njerëz apo qenë. “Qeni qëndronte shtrirë në anë, gura të mprehtë ishin vendosur në trupin e tij, gjithashtu, brirët e një dreri të kuq dhe një çekiç guri i punuar qenë vendosur bashkë me të, ai ishte spërkatur me pluhur guri të kuq,” thotë Perri. Nuk gjendet asnjë arsye se pse ky qen ishte nderuar në këtë mënyrë, por ajo dyshon se ai duhet të ketë qenë një gjuetar i përkryer dhe i zoti i tij e ka vajtuar atë humbje. “Ju shikoni marrëdhëniet midis gjuetarëve dhe qenve të tyre sot dhe gjithashtu edhe tek të dhënat etnografike,” vëren Perri, duke përmendur se grupet e gjuetarëve në Tazmani në shekullin e 19-të shkonin sipas shprehjes së tyre, “Qentë tanë janë më të rëndësishëm se vetë fëmijët tanë. Pa ata, ne nuk mund të gjuajmë, nuk mund të mbijetojmë”. Qentë e lashtë kanë siguruar gjithashtu, të tjera shërbime të rëndësishme. Përpjekja e parë e njohur e përzgjedhjes së qëllimshme që i ka dhënë formë evolucionit të Canin familiaris vjen nga një vendbanim në Danimarkë, që daton rreth 8`000 vjet më parë. Grupet e gjuetarëve të lashtë atje kishin tre madhësi qensh, mundësisht të edukuar për detyra të caktuara. “Unë nuk mendoja të shihja diçka të ngjashme me shumimin e qenve,” thotë Perri, “por ata kishin qen me trup të vegjël, mesatar dhe të mëdhenj.” Nuk është e qartë se për çfarë i përdornin qentë e vegjël, por qentë me trup mesatar kishin staturën e një qeni gjuetie, ndërsa ata më të mëdhenjtë, që kishin staturën e qenve të përdorur në Groenlandë për të tërhequr slitat (rreth 31 kg), më së shumti transportonin dhe tërhiqnin të mira materiale. Me të lehurat e tyre paralajmëruese, të gjithë qentë mund të kenë shërbyer gjithashtu, edhe si rojet e kampit. Statusi i qenve ra shumë kur njerëzit zhvilluan bujqësinë dhe blegtorinë. Në vendbanimet e para që merreshin me agrikulturën, varret e qenve janë të rralla. “Dallimet janë shumë të dukshme”, thotë Perri. “Kur njerëzit jetonin në grupe gjuetie kishte tonelata me varre qensh”. Por ndërsa agrikultura zhvillohet, varret pakësohen. “Qentë nuk janë më aq të dobishëm”. Rënia nga piedestali, megjithatë, nuk i dënoi ata me zhdukje – përkundrazi ata ishin larg saj. Në shumë vende, ata filluan të shfaqeshin në forma ushqimi, duke siguruar një arsye të mirë për ti mbajtur ata afër. Megjithatë, jo të gjitha kulturat agrikulturore e kishin kafshën shtëpiake pjesë të dietës së tyre. Midis atyre grupeve që mbanin bagëti, qentë shpesh ishin edukuar për t`i kullotur ato. Ata që e provonin rëndësinë e tyre mund të kishin një fund-jete të llastuar. Në 2006, arkeologët zbuluan 80-të qenë të mumifikuar, të varrosur përkrah të zotëve të tyre, në një varrezë 1`000 vjeçare në Lima të Perusë. Qentë kanë ruajtur lamat e njerëzve Chiribaya, prandaj nga ana tjetër për shërbimin e bërë, ata trajtoheshin mirë si në jetë ashtu edhe pas saj. Afërsisht 30-të qenë ishin mbështjellë në çërçafë të imët të endur me lesh lame, dhe kocka lamash e peshqish ishin vendosur në gojët e tyre. Klima e thatë e rajonit mumifikoi mbetjet e qenve, duke ruajtur gëzofin dhe lëkurën e tyre. Pasi u zbuluan, u vu re se qentë i ngjanin qenve që enden nëpër rrugët e Limës sot, të cilët kërkojnë një njeri që ti marrë e ti tregojë se ç`duhet e ç`nuk duhet të bëjë. (Pavarësisht ngjashmërisë, qentë e bagëtive të përdorur nga Chiribayat nuk kanë lidhje me qentë modernë të Limës që janë të shartuar. Nuk ekziston asnjë provë që të mbështesë pretendimet e lidhura, që llojet e antikitetit kanë lidhje me këto moderne, sipas llojeve standarde të Klubit Amerikan të Kennelit). Megjithatë, varret e qenve Chiribaya apo të qenve të tjerë në Amerikë na përshëndesin nga vendi dhe koha e gabuar, të cilat përfaqësojnë fazat e para të zbutjes, Larsoni dhe kolegët e tij janë duke matur me qejf kockat e tyre dhe gjithashtu janë duke krahasuar shembujt e ADN-së. Kjo bëhet sepse qentë e Amerikës së Veriut vijnë nga qentë e lashtë të Evropës dhe Azisë; kockat dhe ADN-ja e tyre do të ndihmojnë shkencëtarët të përcaktojnë sa faza zbutjeje kanë ndodhur dhe ku kanë ndodhur ato. Për arsye se duan të studiojnë sa më shumë kanidë të lashtë që të jetë e mundur, hulumtuesit kanë analizuar më shumë se 3`000 ujqër, qenë dhe specie të tjera që nuk bëjnë pjesë në asnjërin prej këtyre dy grupeve. Më shumë se 50 shkencëtarë në të gjithë botën po ndihmojnë në këtë përpjekje. Ata presin të kenë disa përgjigje gati në fletë gjatë kësaj vere. A do të arrijmë të dimë ne se kur dhe ku u zbut qeni? “Unë shpresoj të jemi afër një përgjigjeje,” thotë Larsoni. Por, ne përsëri nuk do dimë ekzaktësisht se si një racë ujku e zhdukur prej kohësh arriti që të bëhej ajo qenie që e respekton “Jo-në”.