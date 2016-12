Nga ushtari tek gjenerali, sa do të rriten pagat në Forcat e Armatosura

Ushtarakët e të gjitha niveleve do të marrin nga marsi 2017 shtesën e pagës, e cila varion nga 2 deri në 7 mijë lekë sipas gradave. “Gazeta Shqiptare” po publikon sot tabelën me rritjen e rrogës për çdo ushtarak. Me këtë ndryshim, paga mesatare shkon nga 44 mijë në 48 mijë lekë të reja.

Sipas llogaritjes së bërë, përfitojnë gjithsej 6.750 ushtarakë.

Shuma e akorduar nga buxheti i shtetit për rritjen e pagave është 350 milionë lekë. E ndarë kjo sipas gradave, do të ketë rritje page nga 2.200-7.850 lekë në muaj.

Nga rritja përfitojnë 7 ushtarakë të lartë, në shumën 40 milionë lekë dhe 6.746 ushtarakë të tjerë, në shumën 310 milionë lekë. Pagesa mesatare mujore e ushtarakëve, nga 44.870 lekë që ishte, tashmë bëhet 48.014 lekë.

Një gjeneral tashmë do të marrë një shtesë page mujore nga 5.900- 7.850 lekë, një major kolonel do të ketë rritje nga 4.580- 7.000, një nëntoger kapiten do të marrë nga 3.402-3.990 lekë më shumë në muaj. Nënoficerët do të kenë shtesë page nga 2.800- 4.081 lekë në muaj, ndërsa ushtarakët aktivë do të kenë shtesë 2.200- 2.700 lekë në muaj. Kjo llogaritje vlen për rritjen nga 5- 7%. Nëse do të vendoset në buxhetin e ri që rritja të jetë nga 8 deri në 10%, shifrat sipas kategorive pritet të jenë edhe më të larta.

RRITJA E PAGAVE PER USHTARAKET SIPAS GRADAVE

1- Pagat e ushtarakëve rriten mesatarisht nga 5-7%

2- Nga kjo rritje përfitojnë gjithsej 6.750 ushtarakë

3- Shuma e akorduar nga buxheti i shtetit për rritjen e pagave është 350 milionë lekë

4- Paga për gradë rritet nga 2.200-7.850 lekë në muaj

5- Nga rritja përfitojnë:

5-1 Ushtarakë të lartë 7, në shumën 40 milionë lekë

5-2 Ushtarakë të tjerë 6.746, në shumën 310 milionë lekë

6- Paga mesatare mujore e ushtarakëve

Ishte 44.870 lekë

Bëhet 48.014 lekë

7- Shtesa e pagës (rritja) në muaj sipas gradave për:

7-1 Gjeneral 5.900-7.850 lekë në muaj

7-2 Major kolonel 4.580-7.000

7-3 Nëntoger kapiten 3.402-3.990

7-4 Nënoficer 2.800-4.081

7-5 Ushtar aktiv 2.200-2.700