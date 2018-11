Ngjarja e Bularatit, Bushati citon ish-kryeministrin britanik

Duke cituar një shprehje të famshme të ish-kryeministrit britanik Benjamin Disraeli, ministri i Jashtëm, Ditmir Bushati shpjegon qëndrimin e autoriteteve shqiptare ndaj zhvillimeve të ditëve të djeshme në Bularat.

Benjamin Disraeli na la një këshillë për të gjitha kohët: “Rrethanat janë përtej kontrollit njerëzor, por sjellja është pjesë e fuqisë tonë. Ne politikanët gjykohemi vetëm nga veprimet tona për të nxitur ose urtësuar situatat”, shkruan Bushati në Twitter.

Një ditë më parë për ngjarjen reaguan edhe kryeministrat e të dy vendeve, Edi Rama dhe Aleksis Tsipras.

Ata theksuan se kjo situatë nuk prek marrëdhëniet e mira mes dy shteteve dhe se dialogu do të vazhdojë.

Benjamin Disraeli left us a piece of advice for all times: “circumstances are beyond human control, but our conduct is in our own power”. As politicians we are only judged by our actions to drive and tame circumstances. https://t.co/0tOCN8zLYY

— Ditmir Bushati (@ditmirbushati) November 9, 2018