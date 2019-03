Ngjela: Pa Berishën e Bashën te PD, Rama tre muaj “jetë”

Avokat Spartak Ngjela thotë se jetëgjatësia politike e Edi Ramës nuk është më e madhe se tre muaj, nëse në krye të PD-së nuk do të jenë më Lulzim Basha dhe Sali Berisha.

Në studion e Ora News, Ngjela shprehu besimin se Shqipëria nuk do të ketë më qeveri partiake, pasi KLP dhe KLGj të nisin punën për hetimin e korrupsionit të lartë.

Sipas tij, kjo klasë politike do shpërbëhet dhe do zëvendësohen nga shqiptarë të sukseshëm në katedrat botërore.

“Në mometin që Basha dhe Saliu nuk do jenë më në krye të partisë, Rama më shumë se tre muaj jetë nuk ka. Rama mbahet si e keqja më e vogël. Ka zëra që në parlament do venë 135, apo 132 nuk e di. Do plotësohet SPAK, Gjykata e Posaçme dhe Prokuroria e Posaçme janë kryesoret, në momentin kur KLGJ dhe KLP do fillojë të merret me korrupsionin e lartë, nuk do të ketë më qeveri partiake. Do na ndihmojnë ndërkombëtarët, do vijnë shqiptarë, po cilët shqiptarë? Ka shumë shqiptarë të famshëm në katedrat botërore sot. Kush do na i sjellë këtu? Do na i sjellin ata që kanë bërë reformën në drejtësi”, deklaroi Ngjela.

v.l/ Dita