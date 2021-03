Niko Tyto dhe profili i tij shumëdimesional

Nga Sejdo Harka

Mësuesi dhe shkrimtari Niko Tyto u nda na jeta në një nga ditët e fundit të nëntorit të vitit 2015 “për të mos vdekur kurrë”. Po mbushen 5 vjet nga ajo ditë e trishtë, që nuk e kemi mes nesh mësuesin dhe poetin, mikun dhe shokun tonë më të mirë. Ai iku, atje lart mbi re, për t’u përqafuar me dashurinë e tij të përjetshme dhe për të na soditur e përshëndetur si përherë, me atë buzëqeshjen e tij të ëmbël dhe tepër të ngrohtë. Edhe pse iku për të mos u kthyer kurrë, në kujtesën tonë, ai ka mbetur “gjallë mes të gjallëve”, shembulli i njeriut të mrekullueshëm dhe punëtor, i njeriut të ditur krijues e zemërbardhë që nuk vdes kurrë. Ai la pas emrin e tij të njohur, shkrimtarinë e bolllshme dhe cilësore, vajzat, nipin dhe mbesat e tij të mrekullueshme, që i desh dhe e deshën aq shumë. E, kush e njohu profesor Nikon nga afër, dhe nuk u befasua nga kultura e tij e gjerë dhe shpirti i bardhë, nuk u çudit nga hapi i tij i shpejtë dhe dinamika e gjallë, nuk u mrekullua nga fjala e tij e mençur dhe dashamirësia e mikpritja e rrallë. Ai u lind në Malëshovë të Përmetit, më 18 Tetor të vitit 1936. Mësimet e para fillore i mori në vendlindje, ndërsa shkollën 7- vjeçare e kreu në Elbasan. Arsimin e mesëm e filloi në Normalen e Elbasanit dhe e mbaroi në vitin 1955, në shkollën “Asim Zeneli” të Gjirokastrës, nga dyert e së cilës dolën mësues të njohur dhe shkrimtarë të mëdhenj si, Ismail Kadare dhe Agim Shehu. Studimet e larta i mbaroi në vitin 1961, për gjuhë-letërsi, në fakultetin “Histori-Filologji” të Universitetit Shtetëror të Tiranës. Për të thelluar më tej njohuritë si krijues dhe mësues letërsie,ai,në vitin 1971 kreu kursin special për letërsi. Punën e mësuesit ai e filloi në një moshë tepër të njomë, në vitin 1955. Në vitet e para do ta shohim mësues në disa shkolla fillore dhe 7-vjeçare të fshatrave të Përmetit, si Mbezhdan, Riban dhe Kajcë. Ndërsa më pas, për mbi 30 vjet me radhë ai do të punojë si mësues letërsie dhe drejtues në disa shkolla të mesme të rrethit, si në Këlcyrë, Sukë, Ballaban dhe “Sami Frashëri” Përmet. Figura e Niko Tytos, duke qenë shumëplanëshe, spikati në disa drejtime. Ato janë:

-Mësuesia “dashuria” e tij e parë

-Mësuesia, është “dashuria ime e parë-thoshte ai, sa herë bisedonim për profesioin e nderur të mësuesit. Po nuk e dashurove profesionin tënd me të cilin ke lidhur jetën, mund të jesh një mësimdhënës i rëndomtë, por nuk mund të bëhesh kurrë një mësues i vërtetë. Me shprehje të tilla na frymëzoi tërë jetën, mësuesi ynë i nderuar Niko Tyto, jo vetëm kur ende ishim në bankat e shkollës,por edhe kur u bëmë kolegët e tij më të afërt. Prandaj, ne ish -nxënësit e tij, e themi me krenari se kemi qenë me fat që kemi patur një mësues dhe koleg të mrekullueshëm si Niko Tyto. Në kujtesën tonë janë ngulitur si gozhdë disa nga tiparet e tij të papërsëritshme si: kultura e tij e gjerë dhe mjeshtëria metodike, diksioni i tij aktrues dhe komunikimi i ngrohtë me nxënësit dhe kolegët, paraqitja e tij e hijshme dhe korrektësia në orën e mësimit. Mësuesi N.Tyto e shfrytëzonte në maksimum orën e mësimit. Rënien e ziles për fillimin e mësimit e priste tek dera e klasës, dhe përsëri, fjalën e fundit të mësimit e thoshte tek dera e klasës, sapo binte zilja për mbarimin e saj. Për të, nxënësi nuk ishte thjesht objekt i mësimit, por subjekt i gjallë bashkëpunues dhe vetëveprues i zellshëm. -Që mësimi të japë rendimentin e duhur-thosh ai-duhet të kalojë përmes trinisë së përhershme: analizë -sintezë – fantazi. Niko Tyto, duke u shquar për aftësitë e rralla metodike drejtoi shumë veprimtari e komisione lëndore në bazë shkolle, zone e rrethi, ku përçoi përvojën e tij dhe modelin e mësuesëve më të mire. Rëndësi të veçantë ai i kushtonte të mësuarit krijues. Është kjo arsyeja, që shumë nga nxënësit e tij, në jetë do të merreshin me veprimtari dhe punë të shumëllojta studimore e krijuese. Në funksion të mësimit të letërsisë dhe të formimit të përgjithshëm të brezave, ai vinte një veprimtari të dendur kulturore, artistike, argëtuese, aktruese dhe krijuese.

-Poezia dhe fëmijët, shpirti binjak i poetit Niko Tyto

Nëse mësuesia për shkrimtarin Niko Tyton ishte “dashuria” e parë, poezia dhe fëmijët, u bënë shpirti binjak i krijimtarisë së tij poetike. Ishin poezia dhe fëmijët ata, të cilët ai nuk i ndau për asnjë çast nga shpirti dhe që e frymëzuan tërë jetën. Këta dy binjakë të përjetshëm, në poezitë e tij konceptohen edhe si sinonime të njëri-tjetrit. Dhe kishte të drejtë. Nëse poezia zbukuron shpirtrat njerëzore, fëmijët rinojnë e riprërtërijnë Atdheun dhe tërë shoqërinë. Si të jenë fëmijët sot, ashtu do të jetë dhe Shqipëria nesër. Ishte, ndoshta dhe profesioni i mësuesit, por dhe intuita e tij krijuese e shpirtërore, që e bëri atë aq të ndjeshëm e të dashur me fëmijët, për t’u prekur si me dorë psikologjinë dhe shpirtin, ëndrrat dhe kërshërinë, të cilat do t’i duheshinn aq shumë për të krijuar poezi të bukura, që do të lexoheshin me kënaqësi, jo vetëm nga fëmijët, por dhe nga prindërit, gjyshërit dhe gjyshet e tyre. Poezia e tij ka filluar të hedhë hapat e saj të para, që nga fillimi i viteve ‘70, të cilat zunë vend të dukshëm në faqet e revistave kombëtare për fëmijë si “Yllkat”, “Fatosi”, “Pionieri”,“Horizonti” dhe vazhdoi të rritej dalëngadalë, bashkë me poetin. Niko Tyto, gjatë gjithë jetës, krahas të tjerave, shkroi dhe botoi 17 vëllime me poezi për fëmijë. Në pamundësi për t’i përmendur të gjitha po rendisim vetëm titujt e disa prej librave më të pëlqyera nga lexuesit si: ”O ti yll”(1975),”Në fshatin e lumtur”(1976),”Jam krenar”(1976),”Rritem unë e rritesh ti”(1989),”Dashuria ime”(1998),”Tregon gjyshja”(2002),”Ah sikur…”(2006),”A e dini se…”(2007),”Shih moj mami…”(2008),”Gjëegjëza dhe përralla”(2009),”222 pyetje për gjyshin”(2012),”Kush e gjen?” dhe “Vjersha të zgjedhura për fëmijë”(2014). Poezia e Niko Tytos është shumë e larmishme, me vlera universale edukative, ideo-artistike dhe didaktike. Ajo është poezi e ndjenjës dhe emocionit, e satirës dhe humorit. Niko Tyto lëvroi edhe poezinë narrative, edhe poezinë e meditacionit, edhe poezinë–fabul, edhe poezinë–gjëegjëzë, edhe poezinë–përrallë, të cilat u pëlqyen shumë nga fëmijët, sepse në to ata gjenin kërshërinë dhe humorin, satirën dhe lojën aktruese si dhe tipat e tertipat, me të cilët ata u dashuronin shumë. Në qendër të problematikës së poezisë së tij qëndron atdhedashuria dhe liria, ëndrra dhe dituria, brezat dhe vazhdimësia, vesi dhe ligësia, e bukura dhe mirësia. Sistemi i vjershërimit të tij është i thjeshtë, me një muzikalitet ritmik që pëlqehet nga fëmijët. Disa nga poezitë e tij më të mira janë përzgjedhur si tekste këngësh, të cilat janë kënduar në festivalet zonale dhe kombëtare të këngës për fëmijë në Përmet dhe Gjirokastër, në Shkodër dhe në Tiranë. Shkrimtaria e tij e hershme ka bërë që poeti për fëmijë N.Tyto të pranohej si anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë që në vitin 1976. Ndërsa në vitet e demokracisë, ai do të vazhdojë të kontribojë si anëtar i Shoqatës Kombëtare të Shkrimtarëve për Fëmijë deri në ditët e fundit të jetës.

– Folklori, puna studimore dhe publicistika, hobi i tij i përhershëm

Krijimtaria popullore për Niko Tyton ka qenë, ndoshta, hobi i tij më i bukur, të cilit i kushtoi tërë jetën. Më shumë se 40 vjet me radhë, ai rendi si bleta punëtore, në çdo fshat e zonë të Përmetit dhe të disa rretheve fqinje, për të hulumtuar, grumbulluar e seleksionuar materiale të shumëllojshme të gurrës popullore, si këngë e anekdota, përralla e gjëegjëza, si dhe materiale gjuhësore e leksikore. Ai, jo vetëm i mblodhi dhe i studjoi ato, por dhe i seleksionoi e i botoi në 12 libra, me vlera të mëdha për kulturën dhe folkloristikën, për leksikologjinë dhe linguistikën shqiptare. Disa prej këtyre librave janë: ”Këngë përmetare për nizamët”, ”Këngë për figurat historike”, ”Këngë popullore të Malëshovës”, ”Këngë popullore të Përmetit(2006), ”Fjalë të urta”, ”Anekdota”, ”Gjëegjëza përmetare”, etj. Një pjesë e mirë e krijimtarisë gojore, e mbledhur dhe e lëmuar nga folokloristi N.Tyto kanë zënë vend të rëndësishëm edhe në Antologjinë e IV dhe të VI , të botuara nga Instituti i Kulturës Popullore.

Një hob tjetër që studiuesin N.Tyto e shoqëqoi tërë jetën ishte dhe veprimtaria studimore, objekt të së cilës ai bëri: mësimdhënien dhe pedagogjinë, folkloristikën dhe gjuhësinë, kulturën, artin dhe letërsinë. Janë të shumta temat, leksionet, kumtesat, shënimet kritike dhe artikujt problemorë që ai, jo vetëm i përgatiti me pasion, por dhe i referoi me kënaqësi në shumë simpoziume, konferenca shkencore e veprimtari të tjera zonale dhe kombëtare, të zhvilluara në Përmet, Berat,Korçë, Gjirokastër, Fier dhe Tiranë. Ai mori pjesë aktive dhe dha kontributin e vet modest edhe për ngjarje të mëdha kombëtare për folkloristikën, gjuhësinë dhe tërë kulturën shqiptare, siç ishin disa nga konferencat dhe simpoziumet kombëtare për historiografinë e folkloristikën shqiptare dhe veçanërisht Kongresi i Drejtshkrimit, i cili zhvilloi punimet në Tiranë në vitin 1972, ku u morën vendime të rëndësishme për standardizimin e gjuhës letrare kombëtare shqipe. Krijimtaria e tij studimore në vite është pasqyruar jo vetëm në shtypin lokal dhe qëndror, por edhe në disa revista letrare dhe shkencore të kohës, si “Kultura Popullore”, ”Studime Filologjike”, ”Nëntori”, ”Revista Pedagogjike”, etj. Disa nga temat më të mira studimore, letrare dhe publicistike që ai jua kushtoi figurave të ndritura të Rilindjes Kombëtare si, Naimit, Samiut, Abdylit, Mit’hat Frashërit dhe pasurive e bukurive të rralla natyrore, shpirtërore e njerëzore të Përmetit, ai i ka përmbledhur në librin ”Mozaik përmetar”. Ndërsa, për të portretizuar një nga figurat më të spikatura të filozofisë, demokracisë dhe të poezisë shqiptare, ai botoi monografinë ”Për Sejfulla Malëshovën”.

Poeti dhe studiuesi Niko Tyto, la pas edhe një krijmari të pasur publicistike, të cilën e lëvroi, pothuajse në të gjitha llojet dhe nënllojet e publicistikës tradicionale dhe moderne shqiptare. Ai spikati në mënyrë të veçantë me analizën dhe përshkrimin, me portrein dhe reportazhin, me fejtonin dhe pamfletin dhe me problematikën e arsimit dhe kulturës. Krijimtarinë e tij publicistike e gjejmë të botuar jo vetëm në shtypin lokal të kohrave të ndryshme, por edhe në shtypin qëndror kombëtar, në disa gazeta si, “Drita “, ”Zëri i popullit”, Bashkimi”,”Zëri i rinisë”, “Mësuesi”,”Dita”,”Shekulli”,”Albania”, etj. Ai krijoi dhe drejtoi deri në ditët e fundit të jetës gazetën adhetaro-kulturore të krahinës ”Malëshova”, e cila shërbeu si tribunë për ruajtjen dhe përçimin ndër breza të kulturës, traditave, atdhetarizmit dhe të mendimit të ri qytetar demokratik për bashkëjetesën dhe zhvillimin e shoqërisë së sotshme.

Niko Tyto ishte dhe një veprimar i palodhur shoqëror. Ai dha ndihmesën e tij të pakursyer për krijimin, drejtimin dhe zhvillimin e veprimtarive cilësore në shumë shoqata kulturore-atdhetare, si ajo e Përmetit, Malëshovës, etj.. Nikua ishte dhe një prind e gjysh shumë i dashur, një mik e shok i rrallë dhe besnik. Por, mbi të gjitha, ai ishte një bashkëshort shëmbullor. Siç thoshte dhe vetë, ai kishte qenë me fat që në krah, tërë jetën, pati bashkëshorte një mjeke të talentuar si Liria, e cila shkëlqeu jo vetëm në punën e saj të përditshme, për të cilën bashkia e qytetit të Këlcyrës e nderoi me titullin ”Qytetare Nderi ”, por dhe me përkujdesjen e saj të veçantë, për të ndihmuar dhe frymëzuar shokun e saj të jetës, që ai t’i përkushtohej më mirë veprimtarisë së tij krijuese. Për punë të shquar në fushën e arsimit dhe të krijimtarisë, Niko Tyto është nderuar me dekoratat e larta: ”Urdhëri Naim Frashëri i Klasit të Parë” dhe ”Urdhëri Naim Frashëri i Klasit të Tretë”.