Nikoll Gojçi, një dëshmor i pashpallur i Hotit

Vrasja enigmatike e partizanit të Brigadë së Parë Sulmuese. Dëshmitë e Fiqrete Shehut dhe Ziqiri Meros. Pse dyshimet më të mëdha për këtë vrasje bien mbi Dushan Mugoshën

Shaqir Vukaj

Nuk ka organizatë më njerëzore, më humanitare e më atdhetare se Organizata e Dëshmorëve të Atdheut- ka thënë një njeri i ditur… Dhe vërtetë, këto vite që jam angazhuar me këtë organizatë, çdo ditë e më shumë jam bindur për vërtetësinë e këtyre fjalëve.

Duke u marrë me problemet e të rënëve për Atdhe jam bindur se kemi mijëra të vrarë në mbrojtje të çështjes Kombëtare, gjatë luftërave për mbrojtjen e Atdheut apo kryengritjet e popullit tonë, por që për arsye nga më të ndryshmet janë lënë në harresë dhe askush nuk është marrë me ta…

Të merresh me problemet e dëshmorëve, është sa njerëzore, humanitare e patriotike po aq delikate, e jo rrallë, tepër e vështirë, për të identifikuar e vërtetuar me fakte e dokumente si janë vrarë, ku janë vrarë etj., e, kryesorja, për të vërtetuar sipas kërkesave të ligjit, se ata meritojnë të shpallen Dëshmorë të Atdheut.

***

Para shumë vitesh kisha dëgjuar për një antifashist nga Hoti i Malësisë së Madhe, partizan i orëve të para, komandant batalioni në Brigadën e Parë Sulmuese, që ditën e krijimit të saj, i vrarë në rrethana të pa qarta, por i lënë në harresë…

Duke lexuar librin “Miti i Hotit” të Kolec Traboinit, gjeta një shkrim kushtuar këtij partizani me emrin Nikoll Gojçi, që u bë nxitje për të kërkuar dëshmi, fakte e dokumente për jetën, veprimtarinë, pjesëmarrjen në Luftën Nacional Çlirimtare, vrasjen, “harresën” etj. me qëllimin e mirë, për ta shpallur Dëshmor i Atdheut.

Duke kërkuar e pyetur, duke hulumtuar neper arkiva e biblioteka, gjeta shumë të dhëna, dokumente e dëshmi nga të afërm, madje edhe nga ish partizanë që kishin luftuar bashkë në Brigadën e Parë Sulmuese…

Më 15 gusht të v.1943 u inaugurua Brigada e Parë Sulmuese, ku ndër partizanët e rreshtuar sipas skuadrave, kompanive e batalioneve binte në sy Nikoll Mark Gojçi, një djalë i gjatë, tepër i hijshëm, që me vendim të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Nacional Çlirimtare ishte caktuar komandant i Batalionit të Tretë.

Nikoll Gojçi ka lindur në Hot të Malësisë së Madhe në vitin 1918, në atë pjesë të Malësisë së Madhe që Fuqitë e Mëdha ia kanë dhënë padrejtësisht Malit të Zi. Hoti historikisht është dalluar në luftërat e popullit tonë për liri dhe pavarësi dhe jo më kot është quajtur Hoti i trimave, ku bijtë e tij janë dalluar në mbrojtje të Hotit, Grudës, Plavës e Gucisë, që aq bukur i ka kënduar At Gjergj Fishta, Hoti i Dedë Gjon Lulit, i Kryengritjes së Malësisë së Madhe të v.1911, Hoti i Zef Hotit, Dëshmorit të Luftës së Spanjës. Jo më kot, në organizimin e atyre kohëve, ka qenë bajraku i parë i Malësisë së Madhe.

Ai rridhte nga fisi Gojçaj, fis me emër të mirë në të gjithë Malësinë e Madhe, i njohur për trimëri, mikpritje e burrëri. Që në fëmijëri, Nikolla u dallua për inteligjencë e i dhënë shumë mbas mësimeve. Megjithëse djalë i vetëm mes katër motrave, mbas shkollës fillore, babai e çoi në shkollë të mesme në Tuz, të cilën e mbaroi me rezultate shumë të mira. Rasti i Nikoll Gojçit është ndër rastet shumë të rralla në Jugosllavinë e asaj kohe, që një malësor nga viset shqiptare, të vazhdonte shkollën e lartë. Pavarësisht nga vështirësitë, ai mbaroi fakultetin ekonomik në Universitetin e Zagrebit. Që në universitet ai ra në kontakt me idetë përparimtare ku dhe filloi aktivitetin politik, duke u dalluar për trimëri dhe aftësi organizative.

Mbas mbarimit të universitetit u kthye në Tuz, pranë familjes, ku ndejti pak kohë. Sipas të dhënave të familjarëve edhe aty u aktivizua në forma të ndryshme për organizimin e luftës së armatosur kundër pushtuesve italianë. I ndodhur pa punë, dhe më dëshirën e zjarrtë për të luftuar kundër pushtuesve të huaj, por gjithmonë me bashkëkombësit e vet, sepse, siç del nga disa të dhëna, me malazezët ai kishte probleme të karakterit nacional, për mënyrën e organizimit të luftës etj. vjen në Shqipëri.

Siç ka treguar motra e tij, Vitore Gojçi, ai ka ardhur në Shqipëri në fillim të vitit 1942 dhe fillimisht është sistemuar tek e motra, e martuar me Luigj Gjuraj (nga Gruda e Malësisë së Madhe) por që jetonin në Tiranë. (Vëmë në dukje se tri nga katër motrat e tij ishin të martuara në Shqipëri, çka tregon lidhjen e familjes së tij me Atdheun).

Mbas pak kohësh, ai është vënë në lidhje me anëtarë të Grupit Komunist të Korçës, dhe nëpërmjet tyre është lidhur me drejtuesit kryesorë të Partisë Komuniste të sapo krijuar. Meqenëse ai ishte me shkollë të lartë dhe zotërues i disa gjuhëve të huaja, ata e kanë rekomanduar të fillonte punë në Guarda di Financa. Fillimisht atë e kanë caktuar në Fier ku ka punuar disa muaj, por me urdhër të drejtuesve të Luftës, ai ka braktisur punën, duke marrë me vete disa dokumente të rëndësishme… dhe është inkuadruar në grupin partizan të sapo krijuar të Mallakastrës, ku është dalluar për trimëri e aftësi organizative, dhe mbas disa kohe është zgjedhur komandant çete.

Me zgjerimin e Luftës Nacional Çlirimtare, kur përgatitej krijimi i Brigadës I Sulmuese, Komiteti Qendror, me letrën e 20 qershorit 1943 i kërkonin Komiteteve Qarkore:

“Që të zgjidhnin partizanët më të mirë të çetave dhe nga ata që kanë marrë pjesë në një ose më shumë aksione, t’i dërgonin në një vend të caktuar, ku do të formohet Brigada I e Ushtrisë Nacional Çlirimtare”.

Në zbatim të kësaj kërkese, për trimërinë e treguar, aftësinë drejtuese etj., zgjidhet edhe Nikoll Gojçi dhe dërgohet atje ku u krijua kjo brigadë. Është tepër i rëndësishëm fakti që me vendim të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Nacional Çlirimtare, ai caktohet komandant i Batalionit të Tretë, detyrë shumë e rëndësishme. Vetë fakti se ai vinte nga larg, nga shqiptarët e Malit të Zi dhe nuk kishte lidhjet, njohjet e përkrahjen si disa të tjerë, tregon se ai ishte dalluar për trimëri e aftësi drejtuese e organizative.

Ai dallohet në disa luftime që zhvilloi Brigada e Parë në atë periudhë në Vithkuq, Pogradec, në Qafë Kërrabë etj. dhe brenda një kohe të shkurtër ai arrin të fitojë respektin e dashurinë e partizanëve.

Papritmas, më 6 tetor të atij viti, komandanti i Brigadës Parë Sulmuese, Mehmet Shehu, i propozon Shtabit të Përgjithshëm shkarkimin e tij:

“Komandanti batalionit të 3-të të Brigadës Nikoll Gojçi të hiqet prej detyrës së tij dhe të mos i besohet asnjë detyrë në rreshtat e Brigadës. Arsyeja është se Nikoll Gojçi sillet ashpër me partizanët dhe e shton ashpërsinë e tij, sa që është transformuar në një tiran mbi partizanët sado që shtabi i Brigadës i ka hequr vërejtje shumë herë dhe ka bërë çmos që ta sjellë në rrugë të mbarë, Nikolla në vend që të përmirësohet, në të kundërtën është keqësuar çdo ditë e më tepër. Një arsye tjetër është se Nikoll Gojçi ka lënë përshtypjen në shumicën e partizanëve të Brigadës të mos jetë i sinqertë karshi moralit partizan…”.

Do vë në dukje një fakt interesant. Vetëm dy ditë mbas krijimit të Brigadës I Sulmuese, komanda e saj udhëzonte si më poshtë:

“Në rreshtat e Brigadës, imoraliteti, sido që të jetë, dënohet me pushkatim. Le ta kuptojë kushdo nga anëtarët e Brigadës se, për faktin apo shenjën më të vogël që të gjendet për imoralitet, zbatohet pushkatimi”

Megjithëse në letrën e mësipërme tentohet të akuzohet Nikolla për sjellje të pamoralshme, Mehmet Shehu nuk e akuzon direkt, sepse nuk ka gjetur asnjë të dhënë apo fakt, sepse në qoftë se do të kishte shfaqjen më të vogël në këtë drejtim, atë e priste plumbi, siç ka ndodhur në atë kohë, jo në një rast, ku zbatohej disiplinë e hekurt…

Ndërmjet shumë materialeve që kam mbledhur për të arritur tek e vërteta për vrasjen apo eliminimin e Nikoll Gojçit, shkrimtari Nasho Jorgaqi (ai ka bashkëshorte mbesën e Nikoll Gojçit dhe që është marrë gjatë me problemin e tij), ka shkruar se në arkivin e Forcave të Armatosura gjendet një dokument, sipas të cilit, Enver Hoxha e ka kritikuar këtë veprim të Shtabit të Brigadës.

Si partizan i thjeshtë Nikolla dallohet si luftëtar trim, organizator i zoti, veçanërisht në një betejë të zhvilluar në fshatrat e Bregut, për mbrojtjen e Borshit, çka është pasqyruar dhe në historikun e kësaj krahine.

Për dënimin e Nikollës dhe largimin e tij nga Brigada ka shumë gjëra të pa qarta, sepse ato që shkruante Mehmet Shehu bien në kundërshtim të plotë me deklaratat e disa partizanëve që kanë qenë në batalionin e tij. Megjithatë nga shumë kërkime e biseda, kam mësuar se dy mund të ishin arsyet e vërteta që e shkarkuan nga detyra, madje duke e larguar edhe nga brigada.

Në brigadë, ishte Dushan Mugosha, i dërguari i Partisë Komuniste Jugosllave që kishte peshë e autoritet të madh. Dushani (Çalamani) ishte malazez, nga vinte dhe Nikolla. Janë dhënë mendime se ata janë njohur atje, dhe që atje, Dushani i kishte kërkuar Nikollës që të bashkohej me partizanët malazezë, por ai nuk kishte pranuar. Duke e njohur nga afër Nikollën, duke e parë trimërinë dhe aftësitë organizative të tij, Dushani i ka kërkuar përsëri që të shkonte në Mal të Zi e të bashkohej me partizanët jugosllavë, por Nikolla nuk ka pranuar, gjë që ka sjellë acarimin e marrëdhënieve midis tyre.

Një variant tjetër që ka qarkulluar për largimin e Nikollës nga brigada: me qenë se ai ishte djalë tepër i pashëm dhe tërheqës, kishte ngjallur simpatinë e vajzave të brigadës e që mund të ketë ngjallur xhelozinë e ndonjë kuadri drejtues të brigadës që ishte i fejuar… prandaj në kërkesën e Mehmet Shehut thuhej që ai të mos qëndronte në brigadë as si partizan i thjeshtë, dhe prandaj e dërguan larg, në Vlorë.

Në dimër të v.1944, Brigada e Parë shkoi në Kuç të Vlorës. Dikush nga drejtuesit e brigadës ka dërguar dy partizanë tek Nikolla për ta shoqëruar në Shtabin e Brigadës, dhe ai, me mendimin e mirë se do ta rehabilitonin ka pranuar dhe është nisur me ta. Rrugës ata e kanë qëlluar mbas shpine.

***

Mbas viteve 90-të ata e kanë pranuar krimin, por kanë thënë se kanë zbatuar urdhrin, por nuk është sqaruar asnjëherë se kush e kish dhënë atë urdhër…

Me përfundimin e luftës, familja e Nikollës priste që ai të kthehej pranë familjes si fitimtar, por ai nuk po vinte dhe askush nuk tregonte se ku ishte, në se ishte vrarë, ku dhe në ç’mënyrë. Për këtë arsye babai i tij, Mark Gojçi erdhi në Shqipëri, sigurisht si në shtëpinë e tij, sepse kishte tri vajza të martuara këtu. Me që askush nga ata që takoi nuk dinte gjë për fatin e Nikollës, ai ka bërë këtë njoftim në gazetën “Bashkimi” të datës 30 mars 1945, ku ndërmjet tjerave shkruante:

“Janë të lutur të gjithë ata që e kanë parë dhe njohin Nikoll Markun (Gojçaj) nga Hoti, banues në Tuz, më parë komandant i Batalionit të Tretë të Brigadës Parë Sulmuese të Ushtrisë N.Ç.Sh, në fillim të vitit 1944, me dhanë informata mbi shëndetin dhe vendndodhjen e tij.

Mark Ujk Gojçi, banues në Tuz, kalues e bujtës pranë Luigj Gjurës në Tiranë, Rruga “Gjon Muzaka” Nr.52”.

Siç ka treguar më vonë babai i Nikollës, gjatë një vizite në Tuz, Mehmet Shehu ka shkuar për vizitë në familjen e Nikollës, dhe babai i tij e ka pyetur Mehmetin “Si asht vra Nikolla, a asht vra si burrat, ku e ka kapë plumbi, në gjoks apo mbas shpine?. Mehmeti i është përgjigjur “Nikolla ka vdekë si burrat, ju ka nderue ju, fisin e krejt Shqipërinë”.

Pavarësisht nga kjo, historia e zhdukjes së Nikollës mbetej e pa qartë dhe me kalimin e viteve filloi të “harrohej”. Por disa shokë të tij të luftës iu drejtuan Shefqet Peçit për të sqaruar problemin e tij, dhe për ta shpallur dëshmor. Megjithëse ai premtoi, në të vërtetë nuk u bë asgjë. Emri i Nikollës dhe historia e tij duket se krijonte probleme dhe askush nuk donte ta prekte këtë “patate të nxehtë”

Tërheq vëmendjen fakti, dhe kjo është tepër e rëndësishme, se askush nuk e ka cilësuar Nikollën tradhtar, të shkruhej e thuhej se ishte dënuar nga gjyqi partizan apo diçka të kësaj natyre. Përkundrazi, në librin “Shpresë për popullin, tmerr për armikun. Brigada e parë sulmuese” botuar në v.1970, në listën e partizanëve të kësaj brigade, përmendet emri i Nikoll Gojçit, por jo si komandant batalioni (përmendet ai që e kishte zëvendësuar) por si partizan i thjeshtë. (fq.607). Vëmë në dukje se emrat e atyre që ishin cilësuar si tradhtarë, që ishin burgosur apo dënuar gjatë luftës apo edhe mbas përfundimit të saj, nuk përmendeshin në asnjë dokument zyrtar të asaj kohe….

Pavarësisht se në dokumente zyrtare nuk përmendej si tradhtar, dikush, në lagjen ku banonte motra e Nikollës në Tiranë, në dokumentet që lëshonte këshilli i lagjes, e ka cilësuar atë si tradhtar, çka ishte pasqyruar në dokumentet e mbesës së tij që kishte mbaruar studimet e larta. Nasho Jorgaqi, i fejuari i saj, interesohet për ta sqaruar ketë problem dhe takon Fiqrete Shehun ( bashkëshortja e Mehmet Shehut). Ajo, ndërmjet tjerave i ka thënë Nashos:

“Nikollën e kam njohur mirë gjatë luftës Nacional Çlirimtare, sepse kemi qenë të dy në Brigadën e Parë Sulmuese. Ai ka qenë komandant i Batalionit të Tretë. Ka qenë djalë shumë i mirë, shumë trim, njeri i ditur dhe një djalë jashtëzakonisht i pashëm. Gjithë brigada e donte dhe kishte respekt për të”.

Mbas këtij takimi ajo ka ndërhyrë për të hequr nga dokumentet këtë njollë që i kishin venë padrejtësisht Nikollës.

Shumë i ri, Nikolla ishte martuar më një malazeze, me të cilën kishte dhe një djalë, të cilët, mbas ardhjes së Nikollës në Shqipëri, kanë jetuar në familjen e tij në Tuz. Bashkëshortja e tij ka vdekur shumë herët, dhe djalin e ka rritur familja e Nikollës, që u kujdes për shkollimin e tij, deri sa mbaroi arsimin e lartë.

Në vitet 70-të ai ka ardhur tek halla e tij në Tiranë dhe është interesuar për fatin e babait. Ndërmjet tjerëve, është takuar me Fiqrete Shehun, e cila i ka folur fjalët më të mira për Nikollën; “Nikolla ka qenë trim, atë e donte gjithë brigada, ka qenë patriot i vërtetë dhe në jetën e tij nuk ka asgjë të keqe”.

Mbas vdekjes se Mehmet Shehut, disa shokë lufte të Nikollës kanë kërkuar që ai të shpallet dëshmor, gjë që është përsëritur edhe mbas viteve 90-të, por askush nuk e ka marrë përsipër për ta sqaruar deri në fund problemin e tij dhe për t’i dhënë atë që meritonte.

Duke u interesuar për jetën e vdekjen e tij, kam gjetur disa deklarata të bashkëluftëtarëve të tij. Të gjithë flasin fjalët më të mira për të, por më ka bërë përshtypje të veçantë një deklaratë e Tofik Dushkut, partizan i Brigadës I Sulmuese i cili ka thënë:

“Nikoll Gojçin e kam njohur si komandant i zoti e luftëtar trim, i sjellshëm me shokë e gojëmbël. Një natë na e zhdukën e askush s’mori vesh përse…..”

Më 3 prill të këtij viti, bashkë me z.Nasho Jorgaqi, takuam me z.Ziqiri Mero, tashmë në moshë, por me një kujtesë të jashtëzakonshme, që kishte qenë komisar kompanie në Batalionin e Tretë, me komandant Nikollën, i cili ndërmjet tjerave na tha:

“Ai ishte njeri që të bënte për vete me thjeshtësisë e urtësinë e tij. Ishte shumë trim dhe nuk i trembej syri. Ai ishte i ditur në krahasim me shumë shokë të tjerë të brigadës. Ishte njeri që të bënte menjëherë për vete… Për mendimin tim, vetë fakti që gjithçka është mbajtur sekret, lë vend për dyshime se ka pasur diçka jo të pastër e të ndershme në qëndrimin ndaj tij… Ato që mund të jenë thënë për të për çështje morali janë të gjitha gënjeshtra… Nikolla ishte njeri tepër korrekt. Ai ishte njeri tepër i urtë…

Ai meriton plotësisht të shpallet Dëshmor i Atdheut, pavarësisht se me vonesë, emri i tij duhet të qëndrojë pranë shokëve të tij Dëshmorë që dhanë jetën për Atdhe”.

Besoj mjaftojnë fjalët e bashkëluftëtarëve të Nikollës, për ta venë emrin e tij në piedestalin e Dëshmorëve të Atdheut, e ndoshta edhe më shumë….

Prandaj puna jonë, e Organizatës Dëshmorëve të Atdheut, është humanitare dhe njerëzore, sepse, krahas tjerave, përpiqemi të kërkojmë dhe të vëmë në vendin që u takon Nikoll Gojçin dhe shokët tij, ata që kanë rënë për mbrojtjen e Atdheut, e që padrejtësisht janë lenë në harresë.