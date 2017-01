VIDEO / Nis ceremonia e betimit të Trump si President

Qindra mijëra njerëz nga e gjithë bota po ndjekin betimin e Trump në Washington i cili do të hyjë në Shtëpinë e Bardhë si Pasardhës i Barack Obamës. Por rruga drejt betimit është e mbushur me plot festime dhe hapa të tjera tradicionale të cilat janë ndjekur që nga koha e Washington. Trump sot në orën 11:00 me orën amerikane do të ngrejë dorën e tij të djathtë lart, dhe të majtën do ta vendosë mbi Bibël e para kreut të Gjykatës Supreme, e me pas do të shqiptojë betimin;

“Unë Donald J Trump, solemnisht betohem se do ta kryej detyrën e Presidentit të Shteteve të Bashkuara me besnikëri, dhe do të jap më të mirën time që të mbroj dhe ruaj Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, Zot më ndihmo”, kanë fjalët që Trump do t’i thotë në ditën që do të inaugurohet si President. Procedurat zyrtare do të përmbyllen me adresimin e parë për kombin nga presidenti i ri.