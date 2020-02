Nis konkurimi, arsimtarët mund të garojnë me tre preferenca

Rikthehet konkurimi për punësimin e mësuesve në shkollat publike të arsimit parauniversitar në të gjithë vendin. Sikundër ka ndodhur gjatë viteve të shkuara, edhe për 2020-n, emërimet e reja do të përzgjidhen nëpërmjet portalit “Mësues për Shqipërinë 2020”. Aplikimet në portalin online kanë nisur. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ka zbardhur tashmë procedurën që duhet të ndjekin të gjithë mësuesit që kërkojnë të sigurojnë një kontrate pune në shkollat e arsimit parauniversitar. Në shkresën e miratuar dy ditë më parë, saktësohet se konkurimi edhe për këtë vit do të zhvillohet me tre faza, që janë: aplikimi në portal dhe dorëzimi i dosjes, testimi i informatizuar, si dhe faza e tretë që ka të bëjë me rankimin e fituesve dhe përzgjedhjen e vendeve të punës.

Afatet e aplikimit për 2020-n

Të drejtën për të konkuruar për vendet e lira të punës të raportuara në shkollat e arsimit të detyruar dhe në gjimnaze, e kanë të gjithë mësuesit e rinj, si dhe ata që janë të papunë, të cilët plotësojnë kriteret e përcaktuara nga ligji nr. 69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Drejtoritë rajonale të arsimit parauniversitar në të gjithë vendin janë udhëzuar që të shpallin afatet e pranimit të dosjeve për kandidatët të cilët dëshirojnë të ushtrojnë profesionin e mësuesit dhe të marrin pjesë në portalin “Mësues për Shqipërinë 2020”. Për aplikimin online në portal, është vendosur si afat final regjistrimi data 21 shkurt. Ndërsa afati përfundimtar për pranimin e dosjeve nga të gjithë kandidatët është përcaktuar data 24 shkurt. Autoritetet e MASR bëjnë me dije se kandidatët duhet të dërgojnë dosjet për konkurim në rrugë postare pranë strukturave rajonale të arsimit ku kanë vendbanimin e tyre brenda afatit të përcaktuar. Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuar edhe listën e dokumenteve të duhura që duhet të dorëzoni pranë drejtorive rajonale të arsimit. Sipas udhëzimeve, kandidatët të cilët janë renditur në listën përfundimtare të portalit 2019 dhe që dëshirojnë të ruajnë pikët e dosjes, pikët e testimit, ose edhe të dosjes dhe testimit bashkë, duhet të dërgojnë në drejtorinë rajonale të arsimit ku kanë vendbanimin kërkesën për mbartjen e pikëve brenda afatit të përcaktuar, që është data 24 shkurt. Gjithashtu saktësohet se për kandidatët që dëshirojnë të ruajnë pikët e dosjes, por që kanë dokumente të tjera shtesë , duhet t’i shtojnë ato në dosje dhe të kërkojnë që drejtoria rajonale të bëjë rivlerësimin e dosjes së tyre.

Gabimet që nuk duhet të bëni gjatë aplikimit online!

Nëse aplikoni për herë të parë në portal duhet të bëni kujdes dhe të vendosni numrin personal të pasaportës që do të deklaroni në formularin e pjesëmarrjes dhe një email të vlefshëm. Ju mund të përzgjidhni deri në 3 preferenca (3 drejtori të ndryshme arsimi, ose zyra vendore arsimi) dhe mund të aplikoni në vetëm 1 profil. Ndërkohë në rastet kur dëshironi që të mbartni piket e portalit të mëparshëm atëherë duhet gjithsesi të logoheni me kredencialet e mëparshme për të hedhur preferencat e vitit aktual. Sistemi nuk ju lejon të regjistroheni përsëri me të njëjtin numër personal dhe email. Nëse keni aplikuar në portalin e vitit të mëparshëm dhe dëshironi të mbartni pikët duhet të informoni drejtorinë rajonale në mënyrë që të pasqyrojë mbartjen e pikëve gjatë procesit të vlerësimit.

Testimi

Në fazën e dytë të konkurimit kanë të drejtë që të marrin pjesë vetëm kandidatët që do të vlerësohen si të kualifikuar nga aplikimi me dosje. Testimi i të gjithë kandidatëve do të jetë në përputhje me profilin e tyre lëndor që duan të zhvillojnë gjatë procesit mësimor. Gjatë ditëve në vijim, në portal do të shpallen edhe programet orientuese në lidhje me testimet sipas profileve përkatëse në të cilat mësuesit do të konkurojnë. Kandidatët që mungojnë në testim, për çfarëdo lloj arsyeje, nuk kanë të drejtë ta rijapin atë dhe janë të përjashtuar nga procesi i këtij viti. Këta kandidatë duhet të presin garën e vitit të ardhshëm për të konkuruar sërish.

Renditja e fituesve

Autoritetet e arsimit bëjnë me dije se edhe për garën e këtij viti, rankimi i fituesve do të bëhet në përputhje me rezultatet e arritura në vlerësimin e dosjes dhe rezultatin e arritur në testimin e informatizuar që mësuesit do të zhvillojnë pranë Qendrës së Shërbimeve të Arsimit. Në këto kushte, probabiliteti për punësimet e reja do të varet nga vendet e shpallura vakante për çdo Drejtori dhe Zyrë Rajonale (DAR/ZA) dhe rezultati përfundimtari arritur nga secili kandidat që është përfshirë në garën e këtij viti. Në vijim të shkrimit do të gjeni të plotë edhe skemën e vlerësimit me pikë të dosjes.

Përzgjedhja e vendit të punës

Kandidati që në renditjen e përgjithshme ka më shumë pikë ka të drejtën e zgjedhjes së vendit të lirë të punës dhe është i detyruar të konfirmojë edhe vendin e punës ZVAP brenda 24 orëve nëpërmjet adresës elektronike. Në rast të moskonfirmimit nga kandidati ky pozicion pune i ofrohet kandidatit të listuar një rend më poshtë. Midis kandidatëve që rezultojnë me pikë të barabarta, përparësi ka personi që do të jetë me aftësi të kufizuar. Në rast se nuk ka persona të tillë, vendi i lirë i punë si ofrohet kandidatit që ka marrë pikët më të larta në testimin e informatizuar. Çdo kandidat ka të drejtën e refuzimit deri në pozicionin që preferon. Kandidati fitues paraqitet në institucionin arsimor ku afrohet vendi i lirë i punës menjëherë sapo merr njoftimin. Ai dorëzon drejtorit dokumentin vërtetues të printuar nga sistemi i aplikimit online. Mësuesit ndihmës do të punësohen nga kandidatët e portalit “Mësues për Shqipërinë” të profilit arsim special. Sipas kërkesave të vendit të punës kontrata lidhet me ose pa afat. Për të gjithë kandidatët që kanë përzgjedhur një vend pune të përhershëm dhe janë emëruar me kontratë pune pa afat ndryshon statusi i punës në portal në “i punësuar”. Ndërsa për të gjithë kandidatët që kanë përzgjedhur një vend pune të përhershëm dhe janë punësuar me kontratën me afat cilësohen si “të punësuar përkohësisht”.

Dosja që duhet të dorëzoni pranë drejtorisë rajonale të arsimit

Jetëshkrimin (CV).

Kërkesë për konkurrimin në portalin “Mësues për Shqipërinë”, sipas shtojcës 4 të udhëzimit të MASR (i detyrueshëm).

Raport mjekoligjor (i tre muajve të fundit dhe i detyrueshëm).

Deklaratë për gjendjen gjyqësore, sipas shtojcës 5 të udhëzimit të MASR (i detyrueshëm).

Vërtetim i qendrës së banimit (i detyrueshëm).

Kopje e librezës së punës e njësuar me origjinalin (nëse ka).

Kopje e njësuar me origjinalin e diplomës, vërtetimit/listës së notave të studimeve të larta (cikli i parë, cikli i dytë dhe diplomat e integruara të nivelit të dytë) ose të barasvlershme me këto sipas përcaktimeve të kuadrit ligjor në fuqi (i detyrueshëm).

Kopje e njësuar me origjinalin e licencës së provimit të shtetit për profesionin e rregulluar të mësuesit, për të gjithë kandidatët që kanë detyrim ligjor ta kryejnë këtë provim sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi (i detyrueshëm).

Kopje e njësuar me origjinalin e dëshmive të kualikimit për kategoritë: “Mësues i kualikuar”, “Mësues specialist”, “Mësues mjeshtër” (nëse ka).

Kopje e njësuar me origjinalin e certifikatave me kredite të trajnimeve të kryera brenda dhe jashtë vendit. Certifikatat me kredite të trajnimeve të kryera brenda vendit të jenë ofruar nga MASR-ja, institucionet e varësisë ose nga agjencitë e akredituara nga MASR-ja.

Kopje e njësuar me origjinalin e dëshmisë së njohjes së gjuhës së huaj.

Deklaratë nga kandidati për autorizimin e DRAP-së që të shqyrtojë vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura.

Skema e vlerësimit me pikë të dokumenteve të dosjes: