Nis ndërtimi i tunelit për furnizimin me ujë të Tiranës nga burimet e Shën-Mërisë

Krahas investimeve në përmirësimin e rrjetit të shpërndarjes së ujit të pijshëm në qytet, Bashkia e Tiranës ka nisur edhe investimet strategjike për të rritur kapacitetin e prurjeve nga burimet në Malin e Dajtit, duke ulur në të njëjtën kohë edhe kostot financiare. Nëpërmjet ndërmarrjes së Ujësjellës-Kanalizimeve të Tiranës, Bashkia e Tiranës ka nisur një nga projektet më të mëdha të ndërmarra në vitet e fundit, që ka të bëjë me shfrytëzimin më të mirë të burimeve të Shën Mërisë dhe rritjen e kapacitetit përcjellës të linjave në sasi të konsiderueshme uji për qytetarët, por edhe ujin që ushqen hidrocentralin e Lana Bregasit me qëllim shtimin e sasisë së energjisë së prodhuar.

Teksa inspektoi punimet që po kryhen në terren, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj theksoi se për të bërë të mundur këtë projekt po hapet edhe një tunel rreth 2 km i gjatë, i cili do të mundësojë kalimin e tubacionit dhe rënien e lirë të ujit drejt Tiranës. “Për pak javë do të kemi ujin që vjen nga Shën Mëria direkt nëpërmjet këtij tuneli për të shkuar në Lana Bregas dhe për të furnizuar Tiranën. Kjo ka disa të mira. I kursen kompanisë tonë 2 milionë dollarë në vit, të cilët shkonin si pagesa për energjinë elektrike që pomponin ujin nga lugina në mal, për të zbritur prapë pastaj në luginë, aty ku është Tirana. Duke çarë malin, me 2 km tunel, sigurohemi që kemi një linjë të re transmetimi dhe s’kemi humbje. Jo vetëm kaq, por gjithë furnizimi bëhet me rënie të lirë dhe jo me koston e papërballueshme të pompave elektrike”, tha kryebashkiaku Veliaj.

Kryebashkiaku i Tiranës tha se gjatë këtij viti UKT do të shtojë kapacitetin e filtrimit të ujit të pijshëm edhe në impiantin e Bovillës, duke mundësuar furnizim më të mirë me ujë të qytetarëve të Tiranës.

Projekti i ri rrit në mënyrë të ndjeshme të gjitha parametrat e transmetimit dhe ul kostot. Sipas projektit të miratuar, do të ndërtohet një linjë e re transmetimi me gjatësi rreth 18 mijë metra linear dhe një tunel në malin e Dajtit me një gjatësi rreth 2 km, i cili do mundësojë edhe rënien e lirë të ujit nga burimet drejt Tiranës. Gjithashtu, do të ndërtohet edhe baseni i grumbullimit të ujërave për Hidrocentralin e Lanabregasit. Ky është një investim strategjik i një lloji që për herë të parë ka si aktor Bashkinë Tiranë dhe Ujësjellës Kanalizime Tiranë.