Nis ndërtimi i urës së Mënikut në Ndroq

Bashkia e Tiranës ka nisur ndërtimin e urës së re të Mënikut në Ndroq, e cila do jetë në shërbim jo vetëm të kalimtarëve, por edhe të automjeteve, dhe do të shërbejë për të afruar më shumë banorët dhe produktet bujqësore të zonës me tregjet në Tiranë.

Punimet u inspektuan nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili theksoi se ky është një tjetër premtim i mbajtur.

“Jam këtu që të mbaj fjalën! Para një viti e gjysmë dhamë fjalën në këtë komunitet, që një nga investimet do të ishte në urën e Mënikut, një urë e cila lidh 1200 banorë, njerëz punëtorë, të ndershëm, që merren me bujqësi, por që ishin totalisht të ndërprerë nga pjesa tjetër e civilizimit që përfaqëson Bashkia e Tiranës”, tha Veliaj.

Ai shtoi se ajo do t’i shërbejë banorëve për të qenë më afër shërbimeve, por më së shumti do t’i shërbejë transportit të produkteve bujqësore dhe blegtorale drejt Tiranës.

Ura e re pritet përfundojë brenda dy muajve dhe punimet do të kryhen në dy faza: gërmimi i dheut, vendosja e dhjetë pilotave, jastëkëve, blloqeve të betonit dhe barrierat përkatëse dhe më pas në fazën e dytë do të realizohet mbistruktura apo pjesa kaluese. Ura do të ketë një gjatësi 60 metra dhe një gjerësi 6 metra, ndërkohë që do të ketë një lartësi nga niveli i ujit prej 4 metrash. Ura ekzistuese ishte një urë e varur dhe shërbente vetëm për këmbësorët. Prej disa vitesh ajo për shkak të dëmtimeve ishte bërë një rrezik dhe thuajse kishte dalë jashtë përdorimit. Shpesh herë ajo ishte bërë shkak edhe për protesta të banorëve.