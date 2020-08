Nis puna për ndërtimin e shkollës së re “Andrea Stefani” në Astir, Veliaj: Viti 2021, viti rekord i hapjes së shkollave të reja, puna vlen më shumë se çdo fjali e çdo podium

Zona e Astirit në Tiranë do të ketë shumë shpejt një shkollë të re 9-vjeçare, me parashkollor, të dizajnuar nga arkitekti i njohur italian, Stefano Boeri. Shkolla, e cila po ndërtohet afër rrethrrotullimit “Shqiponja”, do të mbajë emrin e gazetarit dhe publicistit, Andrea Stefani, i ndarë papritur nga jeta në vitin 2016. Ajo do t’u shërbejë mbi 1 mijë nxënësve të komunitetit të Astirit dhe Doganës, dhe është një kërkesë e hershme e banorëve.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj tha se 2021 do të jetë viti rekord i hapjes së shkollave të reja.

“Për qytetin, është një ditë e mrekullueshme kur mbyllet një bingo apo një dyqan bixhozi dhe hapet një shkollë e re. Më vjen mirëqë kjo shkollë do të mbajë emrin “Andrea Stefani”, e një gazetari të drejtë e të ndershëm, për t’u kujtuar të gjithëve se ka ekzistuar një kohë kur gazetaria nuk vilte gjoba dhe kur gazetari përfaqësonte të vërtetën, duke kritikuar çdo lloj pushteti. Shkolla do të ketë 1 mijë banka për fëmijët e Njësisë 11, Njësisë 7, pra të pjesës fundore të “Don Boskos”, Doganës dhe rrethrrotullimit ‘Shqiponja’”, u shpreh Veliaj.

Kjo shkollë, bashkë me institucionet e tjera arsimore që po ndërtohen në Kodër-Kamzë dhe në “Don Bosko”, pritet t’i japë zgjidhje nevojave të këtyre zonave.

“Në të njëjtën perimetër, 1 km vijë ajrore, po mbarojmë dy shkolla: shkollat “Nënë Tereza” dhe “John F. Kennedy” në Kodër-Kamzë, ndërkohë po vijojmë me dy shkolla të tjera te “Don Bosko”, shkollat “Vaçe Zela” dhe ‘Kristo Frashëri’”, tha ai.

Shkolla e re pritet të ulë edhe numrin e nxënësve në shkollat e tjera të Kryeqytetit.

“Kjo zonë do të shërbehet më në fund me një shkollë super dinjitoze, të dizajnuar nga Stefano Boeri, arkitekti fantastik Italian që ka krijuar edhe disa projekte të tjera në Tiranë. Do ketë më pak dyndje tek “Ahmet Gashi”, tek “Dhora Leka”, dhe me një mijë nxënësit që do kemi këtu, një mijë familje shpëtojnë nga ecejaket, vajtje-ardhje me autobus. Mezi pres që shkolla e re “Andrea Stefani” të jetë bizhuja e radhës për Tiranën. Në të njëjtën kohë që mbaron nënkalimi, mbaron edhe shkolla; pra, një kantier nuk do të pengojë tjetrin, por do të ecim paralelisht”, deklaroi Veliaj.

Krahas paketës prej 17 shkollave të reja, kryeqyteti do të ketë edhe 11 të tjera që do të ndërtohen me financim të qeverisë në kuadër të projektit të rindërtimit nga tërmeti.

“Shtimi i shkollave na ndihmon jo vetëm për të hequr turnin e dytë, por sidomos në kohën e pandemisë, për të pasur klasa me më pak nxënës. Paketa me 17 shkollat, plus 11 shkollat që na financon qeveria me rindërtimin, si gjimnazi “Sami Frashëri”, do të jenë ndërtesa më të mëdha. Në fund të ditës është puna ajo që vlen më shumë se çdo fjali e çdo podium, dhe besoj që me të njëjtin ritëm do vazhdojmë deri në fund për të dalë faqebardhë”, shtoi ai.

Paralelisht, Bashkia e Tiranës po punon dhe për dezinfektimin e mjediseve të institucioneve parashkollore dhe shkollore, që gjithçka të jetë gati në shtator.

“Do të presim vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Ministrisë së Arsimit për fillimin e vitit shkollor, megjithatë kurdo që ky vendim të jetë marrë, do të bëjmë dezinfektimin për kopshtet dhe çerdhet. Do të vazhdojmë me dezinfektimin dhe higjienën, por derisa ta kemi atë datë do të jemi në gatishmëri dhe do të përgatitemi për të shtuar shkollat”, nënvizoi kryebashkiaku.

Shkolla e re do të ofrojë jo vetëm mjedise tepër estetike, por njëkohësisht edhe mjaft moderne, duke plotësuar të gjithë standardet evropiane, që nga numri i nxënësve nëpër klasa, laboratorë e gjer te terrenet sportive dhe hapësirat e jashtme, që do të mund të përdoren dhe nga komuniteti.

j.l./ dita