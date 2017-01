Nis rikonstruksioni i Kopshtit Nr.17, do akomodohen 120 fëmijë

Pas dy vitesh pezullim, Bashkia e Tiranës ka rinisur punimet për rikonstruksionin e plotë të godinës së kopshtit nr. 17 në Njësinë 7, i cili shumë shpejt do të ofrojë kushte bashkëkohore për më të vegjlit e qytetit. Punimet që po kryhen në këtë kopsht u inspektuan sot nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili theksoi se viti 2017 do jetë një vit më i mirë edhe se viti që lam pas, sidomos në punët që i shërbejnë fëmijëve.

“2016-ta ka qenë një vit fantastik! Tani nuk krahasohemi me atë që gjetëm, por me atë që bëmë në vitin tonë të parë. Ndaj, edhe këtë vit të dytë e fillojmë me një kopësht të ri. Një lajm i mirë për 120 fëmijë, të cilët janë edhe 120 qytetarë të ardhshëm të Tiranës, që do të rriten në kushte më komode”, tha kryebashkiaku Veliaj. Ai shtoi se ky kopësht do të përfundojë brenda një kohe të shkurtër dhe do të ofrojë kushtet dhe standardet më të mira për fëmijët.

“Nuk kemi pasur asnjë problem me kopshtet dhe çerdhet, kurse në pjesën më të madhe të shkollave çdo gjë ka funksionuar normalisht, përsa i përket ngrohjes. I falenderoj të gjithë qytetarët, prindërit që kanë telefonuar për problematika të ndryshme, të cilat po i adresojmë sot. Numri është 0800 0888 për të gjithë qytetarët që duan të raportojnë. Për prindërit që rrisin fëmijët e tyre në Tiranë bashkia është e gatshme 24 orë/ditë. Për prindërit që fëmijët e tyre i rrisin në Hollandë apo i kanë me pushime në Meksikë, Bashkia nuk ka asnjë detyrim”, u shpreh Veliaj, ndërsa theksoi se fokusi i Bashkisë së Tiranës do jetë te puna për të përfunduar këtë kopsht dhe për të vazhduar disa projekte të tjera shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me shkollat e reja.