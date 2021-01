Nis sot pasdite vaksinimi anti-COVID! Rama: Na janë dhënë nga një vend i BE-së, jo Greqia! Do e bëj dhe vetë t’ju vërtetoj që është e sigurt

Ditën e sotme do të nisë në Shqipëri vaksinimi i personave të parë anti-COVID! 11 janari i 2021 do të jetë një ditë shumë e rëndësishme për vendin në rrugën për t’i dhënë fund betejës disa mujore me COVID-19.

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se këto doza ia ka dhuruar Shqipërisë një vend mik, por që nuk është i autorizuar që të jap emër. Ndërkohë, ka deklaruar se do ta bëjë edhe vetë këtë vaksinë anti-COVID për të vërtetuar që është e sigurt.

“Kemi arritur në kushte jo pak të lehta të garantojmë 500 mijë dosjet e para të Pfizer por edhe të sigurojmë fillimin e vaksinimit para afatit falë marrëdhënieve bilaterale që sikundër e kam thënë janë kyçe në këtë proces të çuditshëm. Faktikisht strategjia dhe drejtimi i përcaktuar nga Bashkimi Evropian për tu investuar në skemën e COVAX ka rezultuar që të jetë ende sot që flasim një drejtim i papërcaktuar në kohë. Pra, pavarësisht angazhimti me COVAX të Shqipërisë dhe vendeve jashtë BE nëse do të qëndronim në pritje do të ishim ende në pritje dhe nuk dihet ende sot sa do të zgjaste kjo pritje.

Jemi angazhuar intensivisht me kanale të tjera. Ia kemi dalë të kontaktojmë drejtpërdrejtë në Nju Jork Pfizer. Njëkohësisht kemi hapur 4 kanale të tjera bilaterale në katër vende. Dhe vaksinimi sot është si rezultat i njërës prej vendeve të BE që nuk jam i autorizuar t’ia them emrin. Nuk është Greqia. Procese ndërveprimi për vaksinën që janë të llojeve të ndryshme. Ka proces ku një vend X është i gatshëm që të jap një pjesë se nuk i përdor dot të gjitha menjëherë dhe ato t’i shesë, për fat të mirë në gjithë kanalet ku tregtohet vaksina Pfizer çmimi është i njëjtë për të gjithë, ka kanale ku veprohet me këmbim, ku një vend kërkon më shumë doza në X kohë dhe një tjetër i garanton se këto doza do i marrë me shkëmbim, duke i kthyer pas. Është fakt që në një garë lypsash për vendin e tyre, unë jam pretendent për vendin e parë“, tha Rama.

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se do e bëjë vetë vaksinwn anti-COVID.

“Dozat e kësaj jave janë të pakëta në raport me nevojat e përgjithshme, do të japim një kontribut për infektivin e Prishtinës. Ministrja është në kontakt me homologun, është e rëndësishme që Ministria e Shëndetësisë të ketë gati pjesën e ftohjes, ne e kemi, mos gabohem pasnesër do të bëjmë publik me pamje, vendin, mënyrën e ruajtjes dhe të gjithë procesin në mënyrë që të jepi plotësisht transparnet dhe nga ana tjetër për të treguar që gjithçka është e mirë përgatitur si ka qënë në ditën e parë. Nuk jemi më të pasurit apo të zotët, por nuk jemi prapa askujt dhe kjo është një arsye për të qenë krenar për punën dhe kapacitetin e posaçëm që është vënë në dispozicion. Unë do ta bëj vetëm për të dhënë mesazh e qartë që vaksina është e sigurt, por është arma asgjësuese ë këtij miku të padukshëm. Nuk mund ta bëjë ministria e Shëndetësisë para të ëmës. Një pjesë të afektuar nga llumi i rrjeteve sociale, do ta bëj siç e kanë bërë edhe kolegët e mi në vendet e tjera. Do ta bëj sot vetëm për këtë arsye. Nuk do të doja t’i zija vendit akujt tjetër. Askush nuk është i detyruar ta bëjë vaksinën por është shumë e këshillueshme sepse është arma që e mbron njeriu nga ky armik”, tha Rama.