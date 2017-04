FOTO: Dialog me ndihmën e PPE? Ja si përgjigjet Basha

Ka përfunduar pas 90 minutash takimi mes kreut të PS Edi Rama dhe kreut të LSI, Ilir Meta.

Koalicioni PS-LSI kanë shprehur vullnet për të nisur një dialog pa kushte me opozitën me asistencën e Partisë Popullore Europiane.

Për këtë ata do i drejtohen zyrtarisht kreut të PPE-se.

“Theksoj se qëllimi kryesor i takimit ishte përpjekja për të garantuar paprekshmëri të votës. Nisur nga dialogu pa kushte që tani me opozitën dhe drejtuesit e saj.

Së dyti jemi të vendosur të vazhdojmë procedurat kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të ri, por pa paraqitur asnjë emër, pa dialoguar dhe pa bërë përpjekje edhe me opozitën për çështjen e presidentit.

Së treti, duke kuptuar vështirësinë e opozitës për të patur besim, kemi vendosur që t’i drejtohemi zyrtarisht PPE, ku dhe PD është anëtare, që të asistojë sa më shpejt të jetë e mundur në këtë dialog në mënyrë që ky ngërç të marrë fund sa më shpejt dhe vendi të shkojë në zgjedhje të lira e të ndershme.

Në interes të të gjithë qytetarëve, rolin që PPE ka luajtur përgjatë gjithë kësaj periudhe në mbështetje, pavarësisht kostove politike. Që sot do t’i drejtohemi presidentit të PPE edhe komisionarit Hahn, në mënyrë që procesi i dialogut të nisë sa më shpejt“, tha Meta.

Por edhe ky apel ka rënë në vesh të shurdhët.

Lulzim Basha, i ka dhënë përgjigjen e parë propozimit për dialog të Ilir Metës, pas takimit 90 minuta me kryeministrin Edi Rama.

“Meqë PS-LSI i kanë zgjidhur punët me njëri- tjetrin dhe kanë dalë me platformë qe ti kerkojne PPE te ndihmoje me negociatat, po ju them kërkojini ku të doni, po ju them pa qeveri teknike nuk ka zgjedhje në Shqipëri.

Lërini demagogjitë, zgjidhini një herë punët me socialistët tuaj se një pjesë e dinë që jeni të inkriminuar, se me PPE ka kush flet. Se me PPE nuk zgjidhen me Zhagen punët, sic i zgjidhni me familjen tuaj, nuk zgjidhen punet ne PPE ashtu.

Qeveri teknike dhe mandati i qeverisë teknike për zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Basha nuk është në situatë mosbesimi, në situatë mosbesimi jeni ju me njëri tjetrin, kjo është qeveri e inkrimunuar dhe duhet të shkulet me rrënjë, nga kryeministri dhe cdo ministër duhet të largohen.

Qeveri teknike , rrugë tjetër nuk ka dhe nuk ka për të pasur”, thotë lideri i çadrës.

Dita – Fotot: Hamza Hatika