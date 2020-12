Nis tranzicioni i pushtetit në SHBA: Pompeo do të takojë Sekretarin e Shtetit të zgjedhur nga Biden

Pas votimit formal të Joe Biden si president i SHBA, nga ana e Kolegjit Zgjedhor, Sekretari i Shtetit Mike Pompeo ka vendosur të nisë tranzicionin me të caktuarin e ri të Biden.

Siç bën të ditur CNN, Pompeo do të takohet me Antony Blinken të enjten, për herë të parë që nga fitorja e Biden, sipas tre burimeve të njohura me planifikimin.

Ky takim do të shënojë njohjen e parë zyrtare nga diplomati i lartë i Presidentit Donald Trump që ai po përgatitet t’i dorëzojë frenat e politikës së jashtme amerikane pasardhësi i tij. Takimi është planifikuar të zgjasë vetëm për 15 minuta, por zyrtarët e Departamentit të Shtetit e shohin atë si një hap pozitiv, tha një nga burimet.

Takimi do të jetë një nga takimet e para të nivelit të lartë ballë për ballë midis një të nominuari të ekipit Biden dhe një anëtari të Kabinetit Trump. Menjëherë pas zgjedhjeve, Pompeo refuzoi të pranonte fitoren e Biden dhe ndezi një tërbim midis diplomatëve duke deklaruar se “do të ketë një tranzicion të qetë në një administratë të dytë Trump”.

Por Pompeo ka thënë gjithashtu “ne do ta bëjmë këtë punë” kur fliste për tranzicionin në departament dhe javën e kaluar CNN njoftoi se ai ishte i gatshëm të takohej me anëtarët e ekipit të Biden.

Blinken, i cili do të ketë nevojë për konfirmimin e Senatit përpara se të shërbejë zyrtarisht si sekretar i shtetit, nuk ka pritur një takim me Pompeo për të filluar përgatitjen për detyrat e tij, sipas burimeve të njohura me punën e tij gjatë javëve të fundit.

Binken ishte ndër zyrtarët e parë që Biden u emërua në kabinetin e tij muajin e kaluar dhe që atëherë ai ka filluar përgatitjen për të hyrë në atë rol, përgatitjen për dëgjimin e tij të nominimit dhe hartimin e vendimeve të menjëhershme të politikës së jashtme të Biden, shpjegoi një burim i njohur.

Biden ka premtuar të bashkohet menjëherë me marrëveshjen e klimës në Paris dhe të kthejë SHBA-në në Organizatën Botërore të Shëndetësisë.

Presidenti i zgjedhur është zotuar të lëvizë me shpejtësi në këto lëvizje të politikës, që do të thotë që Blinken po planifikon për pjesëmarrjen e tyre së bashku me avokatët.

Mbushja e shpejtë e vendeve të punës në Departamentin e Shtetit është një nga mënyrat që ekipi i Biden beson se mund të rrisë moralin e punës.

Do të jetë një kontrast i fortë me administratën Trump, e cila la disa vende të punës të lira për vite me rradhë.

Blinken, i cili ka marrëdhënie me shumë diplomatë të karrierës nga koha e tij si zëvendës sekretar i shtetit gjatë administratës së Obamës, do të përqendrohet gjithashtu në hartimin e një plani për të demonstruar angazhimin e tij për drejtimin e ndryshimeve të nevojshme në departament.

j.l./ dita