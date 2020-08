Nisma e bukur e kopshtit “Princi i Vogël” për fëmijët në nevojë, dhuron një bursë të plotë dhe 10 gjysmë bursa

Një nismë vërtetë të bukur ka ndërmarrë një nga kopshtet e qytetit të Durrësit për fëmijët me vështirësi ekonomike.

Sipas një njoftimi të administratës së Kopshtit “Princi i Vogël”, këtë sezon të ri shkollor do të dhurohen 1 bursë e plotë dhe 10 gjysmë bursa për fëmijët me një prind dhe që kanë vështirësi ekonomike.

“Administrata e kopshtit ‘Princi i Vogël’ për këtë sezon të ri shkollor ka vendosur të dhurojë një bursë të plotë per një fëmije parashkollor i cili ka vetëm një prind dhe të cilët janë në kushte të veshtira ekonomike. Si dhe 10 (1/2 te burses) pra gjysëm cmimi per 10 fëmije te cilet kanë vetëm një prind dhe këto me kushte jo të mira ekonomike. Ndaj ju lutemi te gjithë ndjekësve dhe prinderve tonë ta shperndajnë sa më shumë këtë njoftim se ndoshta dikush atje tej ka nevojë. Duke ju falenderuar jemi besimplotë që vitin tjeter do ta vazhdojmë këtë tradite bamiresie dhe do të ofrojmë më shumë bursa per femijët e Durrësit tone!”, shkruan administrata e Kopshtit në një njoftim në Facebook.