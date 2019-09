Nisma e BNA për një emër: Një yll do të ndrijë edhe… për Shqipërinë

Mes miliarda yjesh në qiell, Shqipëria do të ketë një yll të çertifikuar. Yllit do t’i vihet një emër nga vetë shqiptarët. Në 100 vjetorin e Bashkimit Ndërkombëtar të Astronomëve, instituticioni me astrofizikantë nga e gjithë bota dhe që ka të drejtën e vendimit për emërtimin e trupave qiellorë, i dha të drejtën dhe shtetit shqiptar të përfaqësohet me yllin e tij.

Astrofizikantja Mimoza Hafizi shprehet: “Bashkimi ndërkombëtar i astronomëve ka përzgjedhur aq yje bashkë me planetet e tyre, sa ç’janë dhe shtete. Çdo shtet ka të drejtën që ti emërtojë këto trupa qiellorë përmes një procesi sa më të hapur në mënyrë që të marrin pjesë sa më shumë qytetarë. Më duket si një proces që lidh të ardhmen me të shkuarën”.

Çdo shqiptar mund të dërgojë propozimet e tij për emrin që dëshiron, duke u bazuar në disa kritere.

Hafizi shpjegon: “Nuk mund të vihen emra që kanë vdekur në 100 vjetorin e fundit, apo emra njerëzish që janë gjallë. Duhet sigurisht të jenë emra të cilët nuk paraqesin ndonjë interes biznesi apo organizatash jofitimprurëse. Të mos jenë emra të lidhur me politikën, dhe kryesisht synohet që të jenë emra të lidhur me kulturën, me traditën historinë dhe gjeografinë e vendit.”, shton ajo më tej.

Ylli që ndodhet 416 vite-dritë larg nesh, me koordinata HD 82886, është ylli i Shqipërisë, ashtu si dhe planeti rrotull tij.

Hafizi shpjegon se ndarja e yjeve është bërë në mënyrë të qëllimshme.

Ajo thotë: “Koordinatat janë përzgjedhur në mënyrë të tillë që ylli të jetë sa më i dukshëm, që të mund të shihet me teleskop. Në këtë moment është e vështirë për ta fotografuar sepse ylli ndodhet në konstelacionin e Luanit, i cili është shumë afër diellit në këtë periudhë të vitit. Kështu që vera ka një disfavor sepse nata është e shkurtër dhe numri I objekteve që ndodhen në pjesën e errët është më i pakët”./ TCh

e.ll./dita