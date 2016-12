Një akt moral i vonuar, por i domosdoshëm

Nga Jorgo Mandili

Bëhet fjalë për veprimin e kohëve të fundit të kishës katolike për të refuzuar politikanët të bënin ritualin e përvitshëm dhe hipokrit të vizitave në “Shtëpinë e Zotit”, duke i ndyrë muret e saj, ashtu siç kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë me “Tempullin e Unitetit”, Tempullin e Fjalës së Popullit”, “Tempullin e Drejtësisë ” e me shumë institucione të tjera shkollore apo universitare. Lënë shije të keqe dhe neveritje qëndrimet e shëmtuara dhe të Presidentit,”prostitucioni politik” i deputetëve në Parlament, padrejtësitë e korrupsioni i gjyqtarëve dhe prokurorëve apo ceremonitë e ndarjes së diplomave në universitete nga politikanë e deputetë. Veprime këto që shpejt do harrohen dhe që në historinë e këtyre institucioneve asnjë gjurmë nuk do të lënë për veprimtarinë dhe misionin e tyre. Shou dhe hipokrizi për të mbuluar paaftësinë dhe mediokritetin e tyre.

Ky veprim i Kishës katolike duhet të shërbejë si shembull për të gjitha institucionet e “pavarura” që t’i kthehen identitetit të tyre profesional dhe moral.

“Deri sa të jem unë, Kisha Katolike nuk hapet për politikanët” – deklaroi në një intervistë me Ilva Taren Ipeshkvi i Dioqezës së Durrësit dhe Tiranës. Një veprim i tillë, por më i shquar, më kurajoz dhe më moral, të kujton atë të Miguel Unamuno, rektorit të Universitetit të Salamankes, 80 vjet më parë, që përkon edhe me 80-vjetorin e vdekjes së tij, më 31 dhjetor të vitit 1936. Vdiq duke fjetur ashtu siç e kishte ëndërruar vetë, por mbeti i gjallë në kujtesën e Spanjës dhe intelektualizmit botëror, me thënien e tij të famshme duke iu kundërvënë gjeneralit frankist Milan Astraj, i cili në sallën e universitetit bërtiti “Rroftë Vdekja” dhe falangistët e tij të inspiruar prej kësaj thirrjeje bërtitën në kor: “Vdekje intelektualëve”.

Mbas këtyre thirrjeve u ngrit Unamuno dhe tha: “Posa dëgjova një britme nekrofilike dhe absurde në shkallën më të lartë. Gjenerali Milan Astraj është sakat. Sakati, i privuar nga madhështia shpirtërore e Servantesit, gjen zakonisht një ngushëllim famëkeq duke mbjellë rreth vetes shëmtinë. Ky është Tempulli i Intelektit. Unë jam Profeti Suprem i tij. Ju po i ndotni këto mure të shenjtë. Unë e ndjej të panevojshme t’ju bëj thirrje të mendoni për Spanjën. Unë përfundova. “Ishte një guxim i madh, për të mos thënë çmenduri t’i përgjigjeshe në këtë mënyrë një gjenerali frankist, por falë autoritetit dhe personalitetit të tij Unamuno nuk përfundoi në litar, por në arrest shtëpie, ku pas dhjetë javësh, ai vdiq.

Ku e gjeti këtë guxim Unamuno? Pikërisht tek puna dhe veprimtaria e tij, përkushtimi i pandërprerë për misionin e tij intelektual për t’iu iluminuar ndërgjegjen vegjëlisë, popullit, për t’i thënë gjithmonë të vërtetën, pa e relativizuar atë qoftë për interesa materiale apo politike. Ai asnjëherë nuk pranoi të bëhej levë e asnjë Partie, pavarësisht se iu propozua kandidatura për deputet si nga socialistët ashtu edhe nga republikanët. Ai ruajti lirinë e vet si gjënë më të shenjtë për një personalitet të tillë me integritet profesional dhe moral. Vetëm nga një personalitet i tillë buron guximi për t’iu thënë sundimtarëve se në punën time unë jam Profeti dhe ti “zotëri mbaj vendin tënd, bëj mirë punën tende dhe mos i fut hundët në punën e të tjerëve”. Por, Unamuno nuk u bë i tillë as nga politika, as nga listat e kryetarëve të partive as nga abuzivizmi i faljes së gradave shkencore dhe titujve akademike e as nga nepotizmi, por vetëm nga puna dhe veprimtaria e tij aq sa edhe sot përmendet se ai ishte “i thellë dhe pjellor, por gjithmonë “Unamuno”, për identitetin e tij mendor dhe pavarësinë e mendimit, si në jetën profesionale si shkrimtar, eseist, novelist, poet, publicist, dramaturg e filozof, edhe si përfaqësues i rrallë i filozofisë dhe mendimit intelektual, të ndikuar prej Kirekegardit, Kantit dhe Hegelit. Punët e tij intelektuale janë të stilit të drejtpërdrejtë, ekspresive dhe të thjeshta.

Kryesisht, fokusohet tek problemet e Spanjës, krizës së saj politike dhe mentale. Ai shërbeu si rektor i Universitetit të Salamankes, për dy periudha: 1900-1924 dhe 1930-1936, gjatë trazirave të mëdha politike dhe sociale. Dhe rektor nuk u bë me “zgjedhje demokratike”, si tek ne, por fillimisht konkurroi për profesor i gjuhës greke në Universitetin e Salamankes; botoi shumë artikuj shkencorë e publicistikë në shtypin spanjoll dhe amerikan. Në fillim të vitit 1900, Unamuno si profesor paraqet një projekt me propozime inovative akademike të cilat motivuan emërimin e tij. Pra jo me farsë zgjedhjesh “demokratike”, por me motivim të inovacioneve të tij për perspektivën akademike dhe shkencore të Universitetit, Unamuno u bë rektor, i cili e justifikoi edhe periudhën e gjatë në këtë pozicion.

Ai u hoq si rektor, nga diktatori Miguel Primo de Rivera në vitin 1924 , gjatë protestave të intelektualëve spanjollë, gjë e cila i shkaktoi dëbimin në ishujt Kanarie, në Fuerteventura. Ai iku me mendimin që të mos kthehej më në Spanjë deri sa Primo de Rivera të largohej nga pushteti. Jetoi në mërgim deri në vitin 1930, kur ra diktatura. Me rënien e diktatorit, kthehet në Spanjë duke u pritur me respekt të madh si profesor në Salamanka (që u emërua edhe rektor përsëri), si kryetar i dhomës së arsimit, qytetar nderi i Republikës, anëtar i akademisë spanjolle dhe kandidat për Nobel. Vazhdoi të punojë në Universitetin e Salamankes, si rektor deri në vitin 1936, ku edhe u përplas me një përfaqësues të një diktatori tjetër si Franko, gjeneralin Astraj.

I bëmë këtë homazh Unamunos, jo vetëm se e meriton në këtë 80 vjetor të vdekjes, por edhe si shembulli më i shkëlqyer i një identiteti mendor dhe pavarësie mendimi që e bën atë të jetë Unamuno, të jetë vetvetja. Për personalitete të tilla kanë nevojë institucionet tona të “pavarur” nga vetvetja, por të varur nga politika dhe pushteti.

Fatkeqësisht edhe akti moral i Ipeshkvit nuk është shqiptar, por i huaj. I rëndonte në ndërgjegje këtij maltezi, pjesëmarrja dhe mesazhet hipokrite të politikanëve që gjatë gjithë vitit nuk i hidhnin sytë as nga të dërguarit e Zotit dhe aq më tepër të frekuentonin institucionet e tyre fetare. Çfarë shëmtie! Që i dha fund Ipeshkvi i Dioqezës së Durrësit dhe Tiranës dhe që duhet pasuar nga gjithë të tjerët, por jo vetëm drejtues të institucioneve fetare, por edhe institucioneve të tjera laike. T’i jepet fund një herë e mirë ftesave servile dhe hipokrite për politikane dhe qeveritare për të marrë pjesë në aktivitete, veprimtari apo ceremoni që nuk kanë lidhje me pozicionin e tyre, qoftë ky Presidenti, Kryetari i Kuvendit, Kryeministri, aq më tepër “civnonikët” e tjerë. Edhe këta vetë, po të kenë skrupuj duhet ta kuptojnë se ftesa qe u bëhet nuk përkon me dijet apo moralin e tyre, por thjesht për servilizëm. Dhe më e keqja është se kur “bien nga fiku”, merren nëpër gojë, qesëndisen për ç’kanë thënë apo tregohen barsoleta pikërisht nga ata “miqtë” e tyre që i kanë ftuar, p.sh. të ndajnë diplomat, promovimin e një libri apo ndonjë “leksion për çështjet aktuale” etj., etj.

Shumë kërkon, mund të thotë ndonjëri. Të jesh vetvetja në Shqipërinë me demokraci totalitare, është utopi. Dhe shembujt nuk mungojnë se si “syrgjynosesh” në qoftë se nuk nënshtrohesh apo sundohesh si skllav. Por nuk e kupton që edhe ai që sundon është më skllav se të tjerët. Dhe mos presim Unamuno e Frendo, deri sa të urbanizohet mentaliteti rural i shqiptarëve. E, kjo kërkon një Edukim të Ri, një Kulturë të Re, një Shkollë të Re, e mbi të gjitha një Universitet të Ri, Tempulli ku rafinerohet liria e mendimit dhe e shprehjes, Tempulli ku gjenerohet intelekti dhe qytetaria.

Bukuresht, dhjetor 27, 2016