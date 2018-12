Një apel për (jo)studentët dhe një letër “ndihmësit” të Kryeministrit

Nga Bardhyl Ermini

Të shtunën, rreth orës 9.00, në kalim pashë grupin e parë të studentëve që ishin grumbulluar para Ministrisë të Arsimit e prisnin grupet e tjera me thirrje, bilbila e ovacione. U pezmatova pa masë kur dëgjova (me veshet e mi) në korr parrullën “Rama ik”, që për më tepër ky grup ishte ai që vendosej në qendër të protestës, si të thuash grupi drejtues, “grupi i zjarrit”.

Pak më tej dy grupe të tjera shkonin aty krejt të organizuar, me flamuj e pankarta, me thirrje në korr e parrulla nëpërmjet megafonit. Mu kujtua ai filmi “Rrugicat që kërkonin diell”. Shihej qartë që me protestuesit janë bashkuar edhe nxënes të shkollave të mesme. Gjatë ditës, në lajme u dha disa herë refuzimi i protestusve për t’u takuar me Ministren e falimentuar të Arsimit, si dhe refuzimi për tu ulur në bisede me Kryeministrin, oferta e të cilit u dha nga ana e tij me zë e figurë. Protestuesit këmbengulin në kerkesat (!?) e tyre. Deklaruan se do të vazhdojnë deri edhe në grevë urie!!!

Personalisht kam formuar një bindje të plotë se protesta e studentëve vetëm e tillë, studentore, nuk është. Pa dyshim është një proteste me kahje të plotë politike. Ajo parrulla “jashtë politika” është një hipokrizi e kulluar. Studentët në këtë moment nuk janë asnjë gjë tjetër por vetëm “mish për top”, viktima të një loje të egër e primitive, të cilët nuk e kuptojnë kërkund se e ardhmja dhe jeta e tyre tashmë po shiten, thjesht në këmbim të lekurës të banditëve e kriminelëve politikë të këtij vendi.

Ata nuk e kuptojnë apo nuk i lanë të kuptojnë se përveçëse refuzimi i bisedimeve me qeverinë është një formë karakteristike komuniste e krejtësisht anti demokratike, vazhdimi i protestës me kërkesa të tjera maksimaliste, përveç atyre që u nisën protestën, është edhe një kundërvënje ndaj masës të gjërë të qytetarëve e vetë prindërve të tyre.

Ata së bashku me profesorët e tyre e dinë fort mirë që këto kërkesa janë të pamundura të plotësohen. Por kjo këmbëngulje e pakuptimte e tyre, të bën të mendosh se ata nuk e kane vehten në dorë dhe për më tepër nuk po e vleresojnë se me çfarë pasojash të rënda mund të perballet vendi, qytetaret e tij. Boll që të lexosh shkrimin në DITA të dijetarit të plotë të arsimit tonë profesor Jorgo Mandilit e të kuptosh qartë e fare thjeshtë se pas kësaj proteste politike me organizatorë “enigmatikë” nuk është e pamundur të mos shohësh vendin para trazirash sociale serioze, para një dizekujlibri kombëtar ekonomik e politik dhe para nje anarshije te plote etnike e krahinore, të gjitha si një rezultat llogjik i zhvillimit të ngjarjeve.

Si për t’i provuar keto që them, paralelisht me protestën e të shtunës ku dominon edhe nje parrullë e shkruar me gërma të mëdha “Baba 90, Çuni 2018” (protesta e vitit 1990 lindi atë të vitit 2018), dirigjentët veteranë të “demokracisë” të gjymtuar shqiptare përkujtuan protestën e studentëve të viteve 90-të, duke na e bërë të lehtë fare konkluzionin se “kur historija përsëritet, në rastin e dytë ajo çfaqet në formen e një farse”.

Këta myteberë të paçes e të pilafit, këta shpirtzinj të “përparimit”, këta armiq të Shqiperise europiane, këta legenë të ndryshkur lëshojnë jargë duke ëndëruar edhe një herë pushtetin që e “shpërblyen” me gjakun e mbi 4 mijë viktimave, me vjedhjen me të madhe në historinë e Shqipërise, deri edhe me deshirën makabre të nenshtrimit të revoltës popullore të vitit të zi 97 me helmim masiv.

Nëse këta kriminelë të pandëshkuar e kundërshtarë të betuar të popullit shqiptar, që bëjnë tashmë si shpirt i keq e që “betohen” për aspiratat e rinisë dhe të studentëve shqiptarë, kanë hyrë në thellësi të kësaj proteste, studentët duhet ta kenë të qartë se po i përgatisin vendit dhe vetes një kurth të pamerituar, tamam në një prej momenteve më delikate të Shqiperisë, në kohën kur vendoset për drejtesinë e munguar, në pikën më kritike të zjarrit kundër korrupsionit të ndyrë e të paskrupullt të politikës shqiptare, në një kryqëzim ku i gjithë kombi përpiqet të çlirohet nga krejt padrejtësitë shekullore që ka pësuar, nga ndarjet e genocidi, nga konfirmimi i një kombi të vetëm e të pandarë më.

Studentë, jeni ne provimin e jetes! Përpiquni të korigjoni gjithçka e me urgjencën më të madhe synoni ta fitoni këtë provim e mos e lini veten ta përserisni atë. Sepse ky provim jepet vetëm njëherë në jetë. Revoltë me zemër e gjykim me kokë.

Pak fjalë për Kryeministrin tonë. Por jo drejt për së drejti atij, pasi ai nuk lexon në shqip. Ndihmesit të tij, në se është e mundur! Natyrisht edhe atij me imagjinatë.

Ndihmës! Padyshim që shefi yt e njeh këtë protestë shumë më mirë se kushdo tjetër. Pasi çdo dyshim që me lind mua, ai e ka fakt, e njeh gjendjen shumë më mirë e jo vetëm që di se çka ndodhur por di edhe se çfarë do ndodhë. Ndihmës! Në se të dëgjon e “ta var trajsen” transmetoi se nuk i kemi për borxh asgjë. Dil, thuaji, e komuniko me popullin tënd siç duhet e jo me korespondencën e atyre ekraneve që ja fryjnë kokën e ja bëjne si patate Kuksi. Dil e fol qoftë edhe në “kazan”, se është më e shendetshme se ai “bojleri” hermetik ku je futur. Hapi letrat e fol drejt për së drejti me dhe për organizatorët e protestës e jo me fantazma që gjoja ju a ke hapur zyrën e me zi po i pret të bisedosh.

Duhet ta keshë aq kurajo o Ndihmes, sa ti thuash se duhet ta lerë tashmë këtë lojë që ka kohë që ka filluar, ashtu shatra patra si puna e basketbollit të tij kur e fusnin nga 2 minuta në javë. Sepse na dukej si ëndër e bukur ajo thënja e tij “lapidare” përtej të majtës e të djathtës dhe e mendonim thjeshtë si ndonjë varg të Naim Frashërit e jo taktikë politike. Sepse na bëhet edhe sot kopetent në histori duke ngatërruar fajet e Mithat Frashërit me idealet e Qemal Stafës, sepse na duket sikur pas çdo vendimi që merr, konsultohet e mendon se çfare firmos, e ndërkohë pas çdo firme të tij shpërthen turbullira e protesta. Sepse mendojme se çoç i ka ministrat me të cilët drejton, e ata na dolën se qenkan sfaçato, të vdekur të pa kallur, servilë e frikacakë, injorantë e të paprinciptë, mënyra më e mirë e formës me të cilën mund të drejtohen është imponimi, nënshtrimi, nëpërmjet të cilave ata jetojnë e mbijetojnë, nënshtrohen e nënshtrojnë.

Sa herë i është kërkuar këtij “pacifisti” dënimi i kryekriminelëve përpara gjithçkaje?? Disa herë është paralajmëruar se “nxitja më e madhe e krimit është të mose ndëshkosh atë”. E ai në vend të ngrinte krejt ne këmbë opinionin e masës dërrmuese të qytetarëve, për të vënë me shpatulla për muri këdo, dënonte berberin, shitësin e tezgës, plakat që shesin lakra në qoshe të mureve…

E pse duhet vazhduar e lodhur kokën me këto marifetet e shefit tënd o Ndihmës? Vetëm për hir të fitores të fundit elektorale që arriti, në respekt të krejt qytetarëve që e votuan, duhej të kishte hequr dorë nga pushteti, duhej të tërhiqej në pikturat e veta nëpër ato copat e gazetave apo shkresave të vendimeve të Qeverisë e jo të bënte kauzë me më të urryerit në këtë vend, me ata që e lanë vendin në varfëri të plotë ekonomike, morale, sociale e kulturore.

Atë lugën e çorbës që ju a përmend të tjerëve tani t’i rrojë vetë. Sado të përpiqet të bëhet një ortak i fshehtë në këtë rrokopujë që po shkon vendi, pas të cilës përpiqet të anullohet apo sabotohet Vetingu, dënimi i krejt hajdutëve dhe i pushtëve politik shqiptarë, ai do të bëhet. Sepse tashmë ai është barazuar me simbolin kombëtar, me flamurin kuq e zi, koka e të cilit do të përkulet vetëm kur të mos ketë mbetur më këmbë shqiptari në këtë vend.

Është krejt e qartë se në këto kushte vendi duhet të shkojë drejt zgjedhjeve të reja parlamentare. Në se këjo lëvizje studentore e këtyrë ditëve e kompromentoi qëllimin e saj me plagjaturën që imitoi, shumë shpejt do të dali ajo forcë që do të bëjë gjithçka të duhur në këtë kohë kaq kritike.