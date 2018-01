Një bashkëshort duhet ta vendosë bashkëshorten mbi këdo, sidomos mbi këta 6 persona

Kur vendos të martohesh me dikë, duhet ta trajtosh atë si personin më të dashur për ty përgjatë gjithë jetës. Kjo është gjëja më e rëndësishme për një marrëdhënie të fortë. Mbi të gjitha, është e rëndësishme ta vendosësh gruan tënde mbi këta gjashtë persona:

Mbi fëmijët tuaj.

Do të keni edhe netë në të cilat do t’i kushtoni më shumë vëmendje fëmijës suaj që qan, se sa bashkëshortes suaj. Por në përgjithësi, krahas rasteve të tilla, ju duhet të kuptoni se koha e shpenzuar me bashkëshorten tuaj është më e rëndësishmja. Roli prej babai nuk duhet të zëvendësojë rolin prej bashkëshorti.

Mbi një femër imagjinare.

Përdorimi i pornografisë si zëvendësuese e raporteve reale me bashkëshorten tënde, mund ta shkatërrojë martesën tuaj. Pornografia ka plot pasoja në jetën e çdokujt dhe sidomos të atyre në një martesë. Ajo mund të bëjë të harroni aspektet më të rëndësishme në një martesë dhe të përqëndroheni vetëm tek marrëdhëniet seksuale.

Mbi një femër tjetër.

Kjo gjë është shumë e vërtetë, edhe pse shumë persona e harrojnë. Nuk bëhet fjala vetëm për dashnoret, por edhe për ato që i keni thjesht mikesha. Asnjë femër tjetër nuk duhet të dijë gjërat që nuk i di gruaja juaj.

Mbi nënën tuaj.

Asnjë anëtar i familjes nuk duhet të jetë mbi gruan tënde. Si bashkëshort, duhet të mbash gjithmonë anën e gruas tënde përpara kujtdo, me të cilin ajo përballet, edhe nëse përballet me nënën tënde. Duhet të jesh i fortë. Duhet të dish të gjesh kompromise për të mos i prishur marrëdhëniet me asnjërën nga të dyja.

Mbi miqtë e tu.

Mos i harroni miqtë pas martesës, por duhet të mbani gjithmonë në mendje se marrëdhënia me bashkëshorten tuaj duhet të jetë gjëja më me vlerë, edhe përballë shumë viteve miqësi që mund të keni me dikë.

Mbi miqtë virtualë.

Rrjetet social eta shpifin. Edhe kur je në një dhomë me bashkëshorten tënde, mund të ndiheni shumë të largët teksa rrini secili në rrjetet sociale dhe komunikoni me këdo online e jo me njëri-tjetrin. Martesa juaj është shumë më e rëndësishme se raportet që mund të keni ndërtuar me ata që ndoshta nuk i njihni as realisht, apo jo? /Bota.al