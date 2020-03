Një bisedë 100 metra larg tribunës për mitingjet dhe kushtetutën

Nga Viktor Malaj

“Kjo shoqëri njerëzore, më hipokritja e tërë kohëve dhe e tërë shekujve” / Pëllumb Kulla

Meqë unë, nga natyra, jam pak i ngathët, sa herë ka situata “serioze” si ajo e 2 marsit në Tiranë, thërras mikun tim Janin dhe shkojmë diku në periferi të mitingjeve apo protestave. Jani qëndron shumë lart nga ana e intelektit dhe, herë pas here, ndreq gjykimet e mija sa herë shmangem nga e vërteta. Kështu ndodhi edhe këtë radhë. U nisëm dhe së bashku, si njerëz pa parti dhe pa President, shkuam e zumë vend rreth 100 metër larg tribunës ku do flisnin shpëtimtarët e Kushtetutës.

Kur pashë gjithë ata njerëz në shesh u ngazëlleva sepse u ndjeva i sigurt se Kushtetutës tonë nuk kanë ç’i bëjnë jo vetëm armiqtë e brendshëm që janë laraska por as ata të jashtëm, ndonëse ndodhen të bashkuar në organizata ndërkombëtare mafjoze. E pyeta Janin se si ishte e mundur që shumica e protestuesve nuk e kishin votuar Kushtetutën në vitin 1998 ndërsa tani dalin në bulevard për ta mbrojtur.

Gjithë çështja është – tha Jani – se ti nuk arrin të kuptosh evoluimin e qenieve njerëzore, pra të drejtën e njeriut për të ndryshuar mendim dhe gjykim.

Po sikur t’i kenë gënjyer se me këtë miting- protestë do të rrëzohet Qeveria dhe këta i presin vende pune e shpërblime pas ardhjes së opozitës në pushtet?- e pyeta unë duke qenë i vetëdijshëm se në gjithë botën shumica dërmuese e popullit as e njeh kushtetutën dhe as e kupton nëse shkelet apo jo ajo, ngaqë, siç dihet, kjo ha diskutim edhe midis konstitucionalistëve.

-Këta për Kushtetutën të marrin gjak në vetull,- u përgjigj Jani dhe vazhdoi,- këta që sheh ti sot këtu në protestë janë pjesa më e ndershme dhe atdhetare e shoqërisë shqiptare.

-Si e argumentoni këtë?- e pyeta unë.

-Shumë thjesht,- u përgjigj miku im mendjehollë,- sepse shumica e këtyre kanë qenë qysh në fillim autorë, spektatorë dhe duartrokitës të shkatërrimit të çdo gjëje të vjetër të ndërtuar me punë e mund para 1990 dhe janë ideatorë dhe realizues të luksit të ndërtuar pas 1990 me drogë, prostitucion, korrupsion etj. Ata kanë mbështetur çdo akt demokratik të këtyre 30 viteve si dhunimet e zgjedhjeve të Libofshës në 1994, ato të përgjithshme të 1996, operacionet antijug me ushtri dhe rezervistë nga veriu në mars 1997, përpjekjet për rivendosjen e rendit kushtetues me dhunë dhe armë në 14 shtator 1998, falsifikimet e zgjedhjeve të 2009 dhe ato për bashkinë e Tiranës në 2011. Të gjitha këto i kanë bërë për të mos lejuar që të bjerë pushteti në duart e komunistëve. Madje,- vazhdoi ai,- kanë qenë të gatshëm të dilnin në antimiting në janar 2011 për të mbështetur qëndrimin qeveritar ndaj nevojës së vrasjeve të katër protestuesve që kërkonin të merrnin pushtetin me duar në xhepa dhe sytë nga dritaret e pushtetit.

Ndërsa tundja kokën në shenjë miratimi ndaj arsyetimit të mikut tim, më erdhën në mendje “Pesë anarkitë” e Fan Nolit dhe sidomos ajo morale kur thoshte se “Këtu qeni s’e njeh të zotin… këtu karakteret ndërrojnë forma dita-ditën si në kaleidoskop. Këtu ambiciet janë pa fre e pa kufi…”.

Ndërkohë pranë nesh u afruan dy shqiptaro-amerikanë me një flamur amerikan në dorë. Pas një prezantimi të ngrohtë me ta, mësuam se ata ishin Gjeloshi nga Dukagjini dhe Mazllumi nga Kavaja të cilët e kishin lënë Shqipërinë pas lëvizjes demokratike të 14 shtatorit 1998 ku kishin marrë pjesë aktive në pushtimin me armë të institucioneve qëndrore. Miku im, kureshtar si gjithnjë, i pyeti pse kishin ardhur dhe ata u përgjigjën:

Për Kushtetutën bre burrë. Janë tu e dhunu këta komunistat por e kanë kot se për gjashtë muj i ke të vdekun. Do të fitojë shpejt demokracia, domethanë opozita.

Si njeri që gërricem fort, e mora fjalën vetë:

Veç për të protestuar për Kushtetutën keni shpenzuar paratë e biletës dhe keni lënë punën për një javë në Amerikë?

-Çare thu merjahu?- ma ktheu kavajsi,- kemi punu mjaft tash 20 vjet në Amerikë në punë të rënda. Sapo të vijnë këta në pushtet ne kthehemi këtu dhe punojmë në dogana a nej vend tjetër dhe për një vit i bojmë aq pare sa për 20 vjet në Amerikë

Këtë herë e vura në dyshim vargun kushtrues të Nolit: “Mbahu nënë, mos kij frikë se ke djemt në Amerikë!”.

Në këtë muhabet e sipër na gjeti dalja e Presidentit drejt tribunës. Pashë se u ul me gjunj në tokë dhe u ndjeva keq pasi mendova mos kishte ngatërruar sheshin e protestës me ndonjë kishë apo xhami por, pastaj, m’u qartësuan mendimet. Ai kryqëzoi duart duke bërë shqiponjën në shënjë atdhetarizmi. Bindja ime u përforcua akoma më shumë në drejtësinë e kauzës së tij kur iu afrua flamurit kuq e zi dhe e puthi me shumë dashuri. Këtu m’u kujtuan vargjet e një kënge popullore kuksiane që thoshte “Na lidh puthja n’ball t’flamurit”.

Në mbështetje të Presidentit Ilir Meta, në luftën e tij “kundër grushtit të shtetit” kishin ardhur edhe shumë figura të nderuara që kanë kontribuar meritueshëm gjatë këtyre 30 viteve në vendosjen, rivendosjen dhe rikthimin e demokracisë dhe shtetit ligjor, të tillë si Sali Berisha, Fatmir Mediu, Besnik Mustafaj, Lulzim Basha etj. etj. Punë dreqi!-thashë dhe pyeta me zë mikun tim: a është ky Basha që i thoshte elektoratit shqiptar në vitin 2017 se “Ilir Meta është streha e fundit e maskarenjve”? Ai është, – më tha Jani buzagaz. Po si është e mundur të futet vetë në këtë strehë?- e pyeta Janin. Miku im tha se Lulzim Basha, është njeri i hollë dhe ka vendosur të futet brenda strehës së maskarenjve që ta marrë kalanë nga brenda dhe pa u kuptuar.

-Po mirë,- vazhdova unë,- po Berisha dhe këta eksponentët e tjerë të PD-së, të cilët në gusht 2001 pohonin se “Ilir Meta është trafikant, vrasësi dhe terroristi i opozitës… njeriu që torturoi e burgosi qindra kundërshtarë politikë, që e ndërtoi pushtetin e tij mbi krimin, trafiqet, korrupsionin e organizuar etj.”, si vendosën t’i bashkohen mitingut të thirrur prej tij?

-Ajo që ti nuk kupton,- ma ktheu Jani,- është fakti se për të mbrojtur Kushtetutën dhe interesat e popullit mund të bëhen bashkë edhe vrasësit dhe të korruptuarit. Rëndësi ka qëllimi, jo mjeti.

I vura veshin fjalimit të Presidentit dhe reagimeve të tij fizike në shërbim të turmave dhe të kombit. Ai rrëmbeu dhe valëviti flamurin amerikan disa herë. Fillova të besoj se, kur këtë akt e bën Kryetari i Shtetit dhe Komandanti i Përgjithshëm i Ushtrisë, kjo do të thotë se do të ketë bërë ndonjë marrëveshje për ta bërë Shqipërinë shtetin e 51-të të Amerikës.

Unë prisja që Presidenti ta shpërndante që aty, nga sheshi, por Presidenti nuk ua plotësoi kërkesën të pranishmëve që, siç tha ai “duan që sot shpërndarjen e parlamentit puçist”. U ndjeva i ngushëlluar kur dha fjalën se “Në emër të këtij flamuri (atij shqiptar) nëse ata s’do ta marrin seriozisht popullin kuqezi që votoi sot kundër grushtit të shtetit… unë do ta firmos dekretin tjetër në mes të Parlamentit, atje në mes të krimit”.

E pyeta mikun dhe këshilltarin tim Janin se si ishte e mundur që Presidenti do të guxonte të futej herën tjetër midis 140 kriminelëve që ndodhen në Parlament dhe t’i shpërndajë ata dhe gjithë institucionet kushtetuese me një firmë të vetme. Jani m’u përgjigj se guximi i tij buron nga e drejta që ka dhe se ia vlen që për një anëtar të Gjykatës Kushtetuese t’i shpërndash të gjitha institucionet e shtetit, të zgjedhura dhe të emëruara. Më mirë të shpërbëhet shteti, sidomos tani në prag të negociatave me BE-në, apo të shkarkohet Presidenti?- pyeti ai në mënyrë retorike dhe vazhdoi të më shpjegonte se Marrëveshja antikushtetuese për t’i dhënë Greqisë 300 km2 det, vrasja në bulevard e katër “kokëpalarëve” politikë apo përdorimi i ushtrisë kundër popullit nuk janë asgjë krahasuar me marrjen e një anëtari të dëshiruar të kësaj gjykate nga shumica armike, mafjoze, kriminale dhe puçiste.

Presidenti kishte bërë një gjetje të bukur sepse pohoi publikisht faktin e panjohur më parë se prindërit e kundërshtarëve të tij politikë dikur “kishin të parën Jugosllavinë, BS, pastaj Kinën, sot thonë se kanë Amerikën…”. Kur e dëgjova ndjeva dhimbje për vuajtjet që kishin kaluar dikur prindërit e tij të cilët, megjithëse ndiheshin së pari amerikanë, ashtu si i biri sot, nuk kishin mundur ta pohonin nga frika prej regjimit të kohës.

Pas Presidentit e morën fjalën disa figura emblematike kombëtare që ishin gati të flijoheshin për Kushtetutën. Aktori Edmond Budina vuri në dukje se kishte ardhur për t’i qëndruar në krah Presidentit në luftën kundër korrupsionit pasi kishte dhjetë vjet që i fanepsej në ëndërr një kasetë ku Edi Rama, atëhere zv.Kryeministër, dukej qartë me zë e figurë që bënte plane me të ndjerin Dritan Prifti për të rrëmbyer 7% të vlerës së një tenderi rrugësh.

Pas brohoritjeve që shkaktoi sinqeriteti i Budinës, e mori fjalën juristi Ledio Bjanku i cili theksoi se, ashtu si aktori Budina, edhe ai kishte sakrifikuar të vinte nga Evropa Perëndimore për të përkrahur Presidentin në luftën e tij për pavarësinë e organeve të drejtësisë, sepse, edhe atij i kujtohej mirë kur Edi Rama në kasetën e lartpërmendur i thoshte D.Priftit se ia kishte punësuar vajzën në diplomaci Kryetares së Gjykatës së Lartë dhe prandaj do të ndërhynte tek ajo me sukses për të rregulluar përfundimin e një çështjeje civile që ndodhej në atë gjykatë. Bjanku e urrente dhe dënonte pa masë këtë qëndrim dhe kishte bindjen juridike kushtetuese, të mbështetur edhe nga disa citime figurash ndërkombëtare që bëri, se Presidenti kishte të drejtë kushtetuese të vihej në krye të njërës palë politike kundër tjetrës, të shpërndante Parlamentin dhe cilindo organ që ai besonte se nuk është legjitim.

Karikaturisti Bujar Kapexhiu pohoi se “Kur lexon Kushtetutën nuk gjen arësye dhe shkak për t’u shpërndarë Parlamenti, mirëpo nuk pritet më. Në frymën e fundit njeriu mund të bëjë diçka jashtë parashikimeve… Nuk e kuptojmë si mund të jetë një tubim shqiptar pa flamurin amerikan…”.

Unë i dhashë të drejtë Kapexhiut pasi jam i bindur se fantazia që nevojitet në artin e tij e ndihmon njeriun në arësyetime juridike të natyrës kushtetuese duke prodhuar gjykime dhe konkluzione karikaturë. Dihet mirëfilli se ky lloj arti figurativ, karikatura, ka të përbashkët me politikën shtrembërimet, pasaktësitë dhe ekzagjerimet. Ajo që më shqetëson mua kur lexoj gjykimet e Kapexhiut dhe ftesën e Presidentit për të votuar në bulevard duke ngritur dorën lart është fakti se mos, ndonjë ditë, edhe kjo shumicë qeverisëse, duke u ndodhur “në frymën e fundit”, bën diçka jashtë parashikimeve duke mbledhur “popullin e vet” në bulevard dhe duke i ftuar të votojnë, nëse janë dakord ta çojnë Presidentin në gijotinë.

Ky dyshim m’u shtua akoma më shumë kur në emisionin televiziv “Opinion” pashë tri figura “të paanshme” (Agim Nesho, Luan Rama, Mark Marku) të pohonin në unison se kur situata është anormale Presidenti mund ta shkelë Kushtetutën. Mirëpo, asnjëri prej tyre nuk sqaroi se ku parashikohet në Kushtetutë e drejta për ta shkelur atë dhe cili është ai autoritet ligjor apo publik që vërteton se “situata është anormale”. Madje, z. Nesho, duke ngatërruar qëllimisht republikën parlamentare shqiptare me atë presidenciale amerikane ku presidenti është edhe kryeministër dhe thuajse një monark absolut, solli shembullin e W. Uillson i cili i qenka drejtuar popullit amerikan për gjashtë muaj rresht para një shekulli. Pra, tëpkë si ky yni.

Në vazhdën e “interpretimeve kushtetuese” dëgjova që edhe bashkëshortja e Presidentit paska thënë se “Populli e shpërndau Parlamentin”. Po sikur populli që e ka “mbledhur Parlamentin” të jetë shumëfishi i atij që “e shpërndau”, si t’ia bëjmë?!- pyesja veten, se Jani u mërzit nga pyetjet e mia.

Në darkë vonë, miku im Jani më telefonoi dhe më pyeti se si e kuptoja unë reagimin e ambasadores amerikane në Tiranë, Juri Kim, që shkruante se “U befasova kur pashë flamurin amerikan në ‘manifestimin’ e sotëm… Dëshirojmë të sqarojmë se… ne nuk kemi asnjë lidhje me ‘manifestimin’ e sotëm”. Unë i thashë se po të jap përgjigjen që pak më parë më dha ime gjyshe. Kjo e konsideron si një “refuzim dashurie” sepse është një dashuri me hile, dashuri për biznes, për biznes politik. Fakti që, normalisht gjithkush duhet të ndihet mirë kur i valëvisin flamurin dhe që ambasada amerikane reagon kështu për të parën herë në 30 vjet, tregon se Amerika nuk e pranon “rreshtimin” e vet në këtë aksion presidencial dhe opozitar shqiptar dhe madje as është dakord me të.

Dhe, jo vetëm kaq por futja e fjalës “manifestim” në thonjëza don të thotë se Presidenti i Shqipërisë nuk organizoi dhe udhëhoqi një manifestim popullor dhe të ligjshëm si simbol i unitetit kombëtar, por një protestë antikushtetuese si drejtues i një grupimi politik të mbetur pa pushtet.

Si gjithmonë, Jani m’u kthye me humorin e tij duke më thënë: “Jot gjyshe ka kocepte konservatore, por ti mbete gdhë dhe nuk e kupton se futja në thonjëza e fjalës “manifestim” donte të thoshte se po citonte Presidentin ndërsa distancimi diplomatik nga “manifestimi” kishte si qëllim ruajtjen e privatësisë së dashurisë midis Presidentit dhe SHBA-së”, si dashuri e hershme fëmijërore ashtu si ajo e z. Sali Berisha me Kuvajtin që ia pati ushqyer i jati kur ishte i vogël.

Ashtu i mallëngjyer me ç’kisha parë e dëgjuar e mbylla telefonin me Janin dhe shkova të fle duke sjellë ndërmend thënien e sipërcituar të intelektualit të shquar Pëllumb Kulla.

