Një çikë turp duhet t’ju vijë!

Një kafe në të njëjtën ditë të javës na bën bashkë, gjeologë e sizmologë, inxhinierë nafte dhe minierash që mbartim mbi supe peshën e kontributit të madh për zbulimin dhe vënien në eficiencë të pasurive me vlerë të veçantë. E përjetuam edhe ne me shumë dhimbje e solidarizim tragjedinë e tërmetit. Përveç targjedisë shumë të dhimbshme njerëzore, na revoltoi vizioni i paqartë, por edhe sjellja e liderëve politikë, që po të përdornim shprehjen e Nolit, do thoshim “Në mes të Dijes, politikanë që bëjnë si të pa nxënë”. Në gazetën tuaj dhe në ndonjë gazetë tjetër janë ngritur në ecuri mjaft probleme të mprehta të inkompetencës dhe papërgjegjshmërisë, strukturat e shtetit kanë përdorur hilenë e politikës “mos u përgjigj që masa e njerëzve të besojnë se janë pa rëndësi”.

U përmbytën ekranet nga opinionet e sizmologëve grekë, italianë, duke u përpjekur të gjendet edhe ndonjë japonez që t’ju thotë “flini rehat se pasgoditjet e tërmetit nuk do t’ju bëjnë dëm tjetër dhe do vijnë duke u shuar”. Duhet të dilte vet profesoresha, që i ka bërë e i bën shumë nder vendit, që ta merrte vesh mbarë vendi se sa vlerë të madhe ka fjala dhe mendimi i saj edhe për situatën katastrofike që krijoi tërmeti. Arsyeja se përse politikanët e lartë i injoruan specialistët e shkëlqyer që kanë ndërtuar dhe zhvilluar fushat më të rëndësishme të vendit për një periudhë të gjatë, është e qartë për të gjithë, sepse do dilnin pasojat në shesh. Madje ata as nuk ftohen për të dhënë një mendim. Kjo gjë e bën gjithkënd të pezmatohet thellë.

Gjithë ky tërmet që lemerisi kaq njerëz a nuk ju bëri të reflekroni më thellë edhe ju gazetarët ?!

Në kohën kur punoja në Komitetin e Shkencës dhe Teknologjisë, isha në një sektor që kish lidhje të drejtpërdrejt me Qendrën Sizmologjike që po ngrihej e konsolidohej vrullshëm në vitet ’80 të shekullit të kaluar. Ajo ishte meritë e veçantë e Prof. Sulstarovës, por edhe e profesorëve Aliaj, Muço e Koçiu, të cilët shfrytëzuan mjaft mirë kontributin që ofronte PUNUD-i e organizatat e tjera të OKB dhe të arrinte në pragun e viteve ’90 të ishte Qendra sizmologjike më e avancuar në rajon. PNUD-i atëherë e kishte përparësi të kontribuonte në Shqipëri. Falë këtyre përpjekjeve u bë e mundur jo vetëm kompletimi me aparaturat e Sizmologjisë por edhe përvetësimi i përvojës së shteteve më në zë për sizmologjinë (Japoni, etj.). Po deshët pyetini edhe grekët edhe italianët, madje edhe japonezët. Me natyrën e tyre prej intelektuali të mirëfilltë, në relacionin për përvojën e marrë dhe rekomandimet për sizmologjinë, profesorët e nderuar nuk harronin të sugjeronin sipas rastit edhe për përvojën e organizimit dhe funksionimit të administratës qendrore në këto shtete. Po përmend modelin e administratës së ministrisë së industrisë (por edhe të ministrive të tjera) të Japonisë, ku specialistët punësoheshin mbi bazën e një konkursi të fortë dhe pas kësaj askush nuk mund të largohej politikisht.

Që nga specialisti i thjeshtë deri tek zëvendësmistrat zgjidheshin nga stafi ekzistues mbi bazën e aftësive. Vetëm ministri ishte politik.

E dinë të gjithë, edhe ata gazetarë që janë arsimuar pas vitit 2007, se pas këtij viti u fshi nga faqa e vendit infrastruktura e instituteve që kanë mbajtur në këmbë e zhvilluar fushat kryesore të jetës së vendit. Dhe këto infrastruktura u fshinë prej niveleve të larta të politikës, madje nga ata që mbanin para emrit titullin Profesor, por që, për ironi, këta profesorë nuk u prononcuan asnjëherë edhe për fushën e tyre të shkencës e teknologjisë. As edhe këshilltarët dhe ekspertët që mbajnë afër kryeministrat dhe ministrat me tituj e patituj, nuk përmendën asnjëherë mungesën e Instituteve përfshirë edhe ata të ndërtimit, as pse u katandis kështu Instituti i Sizmologjisë, pa asnjë investim, që i kanë mbetur vetëm aparaturat tashmë të amortizuara fizikisht e moralisht. Prandaj këta këshilltarë nuk bën zë fare p.sh. edhe për privatizimin.

Të duket sikur trembeshin nga ironia e ish ministrit polak të privatizimit Janusz Lewandowski, i cili praktikën e privatizimit të pronës në vendet postkomuniste e formulon: “Privatizim është kur dikush që nuk e di se kush është pronari i vërtetë dhe nuk e di se çfarë është vlera e vërtetë, shet diçka për dikë që nuk ka pará”.

Kompetenca profesionale e instituteve të kësaj kategorie është e pazëvendësueshme edhe për kontratat koncesionare, ku shkeljet janë më se evidente si gjatë lidhjes dhe realizimit të tyre, domosdoshmëri kjo që shteti të realizojë si duhet rolin e tij kontrollues. Me këto institute nuk do kish ndodhur ai privatizim fatal i ARMO sh.a. dhe ai degradim i lidhjes dhe realizimit të marrëveshjeve hidrokarbure. Heqja e Institutit të Naftës jo vetëm dobësoi kontrollin për marrëveshjet, por la në errësirë edhe rritjen e perspektivës naftëgazmbajtese të vendit. S’ka nevojë të ironizosh, mjafton të përmendësh se në zbatim të Ligjit të ri “Për Hidrokarburet” dhe vendimit të marrë, Instituti i Naftës duhet të ishte ri-ngritur në shkurt të viti 2017, por as nuk ka ndërmend të ngrihet edhe pas tre vitesh. Kujt i duhet bërja e ligjeve, kur ata që duhet të përgjigjen e dinë se ato nuk zbatohen. Që të ketë sukses në punën e këtij Instituti duhet të trashëgohet edhe përvoja shumë e çmuar që kanë specialistët e vjetër. Natyrshëm lind pyetja: – mos e pengonte korrupsionin prania e instituteve dhe ata duheshin fshirë me një të rënë të lapsit? Kjo mund të jetë edhe objekt i gazetarisë investigative.

Me qenëse thelbi i kërkesave që ka mbarë populli ndaj shtetit është ekonomia dhe siguria, si ka mundësi që nuk bëni një vlerësim të të gjithë aktivitetit mediatik të medias së shkruar dhe asaj vizive, se sa përqind zë analiza (apo vetë si informacion) për ekonominë dhe sigurinë në median vizive dhe të shkruar. Nga ajo që prodhoni si media duket sikur iu thoni njerëzve “ushqehuni me politikë!”. Këtë vlerësim e bejnë rregullisht dhe thellesisht mediat e vendeve të rajonit dhe Transparency International, OECD, etj.

Prandaj ju gazetarët, nuk keni pse të sëkëlldiseni duke u përpjekur për të gjetur kohën që t’i merrni mendimin një profesori grek apo italian, të cilët, të lënë përshtypjen sikur janë në siklet, gati sikur do t’ju thonë se “neve po i referohemi konkluzioneve të profesorëve të nderuar shqiptarë të sizmologjisë”. Edhe në vitin 2010 rezultatet e studimit të fundit të tyre u botuan nga Academia e Shkencave nën titullin “Sizmiciteti, Sizmotektonika dhe vlerësimi i rrezikut sizmik në Shqipëri”, i cili rekomandohet të përdoret për rishikimin e kodeve sizmike në Shqipëri.

Madje profesorin e shquar gjeotektonist Shyqyri Aliaj mund ta gjeni fare lehtë çdo mëngjes duke ecur qetë tek Liqeni Artificjal i Tiranës, se ja kërkon mosha. Ai nuk bie në sy sepse është modest, flet shtruar, fjalë pak por konciz dhe i saktë në mendimet për sizmologjine e vendit dhe për mikro e makro pllakat tektonike. Këto cilësime do t’i bënim edhe për sizmologun Prof. Siasi Koçiun, që fare lehtë me anë të SKYPE, WhatsApp ose Viber mund të lidheni me të në SHBA, ku jeton.

Ndërsa për të ndjerët Prof. Eduard Sulstarova dhe Prof. Betim Muço, me pak njerëzillëk, mund t’ju çoni online nga një buqetë me lule në varret e tyre. Kjo do të ishte në nderin tuaj!

Vlashi Laçka – në pension / Botuar në DITA në rubrikën “Letër Kryeredaktorit”