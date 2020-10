Një debat i dytë presidencial ndryshe, Biden dhe Trump akuzuan dhe sulmuan njëri-tjetrin, por në mënyrë të civilizuar!

Nga Deutsche Welle

Pandemia Corona, ndërhyrja e pretenduar nga Rusia në fushatën zgjedhore, Koreja e Veriut, sigurimi shëndetësor, politika e imigracionit ose racizmi dhe ndryshimi i klimës, ishin temat e debatit të dytë dhe të fundit mes kandidatëve për presidentë në SHBA.

Por rezultati më i rëndësishëm i duelit ishte, që e dallon nga paraqitja e mëparshme televizive e Donald Trumpit dhe Joe Bidenit, sjellja e civilizuar dhe korrekte e kandidatëve për postin më të lartë në këtë vend. Të dy kandidatët u përpoqën të fitojnë simpatitë e zgjedhësve dhe të mobilizojnë zgjedhësit e tyre.

Joe Biden kritikoi Presidentin Donald Trump për trajtimin e pandemisë Corona: “Kushdo që është përgjegjës për kaq shumë vdekje nuk duhet të mbetet President i SHBA.” Presidenti ende nuk ka “asnjë plan” për të luftuar pandeminë, ndërkohë që po vjen “dimri i errët”.

Nga ana tjetër, Trump vlerësoi punën e administratës së tij dhe ishte edhe një herë optimist se SHBA së shpejti mund të dalë nga kriza. Trumpi nuk pret një “dimër të errët” si Biden. Koronavirusi do të “zhduket” dhe pandemia do të përfundojë së shpejti.

“Nuk është faji im që erdhi këtu, është faji i Kinës”, tha Trump, i cili paralajmëroi se “Biden do të mbyllë të gjithë vendin – me pasoja të tmerrshme”. “Nëse do të kishte më shumë bllokime për shkak të virusit, shumë njerëz do të humbnin punën e tyre dhe numri i vetëvrasjeve do të rritej.”

Biden u përgjigj se ai nuk do të dëshironte ta mbyllte vendin, por ai akuzoi Trumpin se shumë amerikanë të sëmurë nga COVID-19 do të ishin akoma gjallë sikur pandemia të menaxhohej më mirë.

Kandidatët debatuan ashpër edhe për të ardhmen e kujdesit shëndetësor. Trump akuzoi sfiduesin e tij për përpjekjen për “ilaç socialist”. Nga ana tjetër, ai donte të shfuqizonte sistemin e sigurimit shëndetësor dhe kujdesit shëndetësor të prezantuar nga paraardhësi i tij Barack Obama, i njohur si “Obamacare”. Trump tha se ai ka krijuar “një sistem të ri të mrekullueshëm të kujdesit shëndetësor”. Biden theksoi se “të gjithë duhet të kenë të drejtën e kujdesit shëndetësor të përballueshëm”.

Trump: Politika ime ndaj Koresë ka shpëtuar miliona jetë

Një temë tjetër ishte marrëdhënia e Trumpit me sundimtarin e Koresë së Veriut Kim Jong Un. Trump tha se kishte arritur gjëra të mëdha në konfliktin me Korenë e Veriut. Trumpi pohoi se ai e ka parandaluar një luftë me Korenë e Veriut. Pa politikën e tij të dialogut, “miliona njerëz do të kishin vdekur në një luftë”, tha Trump. Trump thotë se “ai trashëgoi një rrëmujë” nga administrata e mëparshme nën Presidentin Barack Obama dhe zëvendëspresidenti Biden.

Tani të dy vendet kanë “një raport shumë të mirë”. Biden akuzoi Trumpin se i dha “legjitimim” diktatorit Kim Jong Un. Takimet e tij i dhanë Koresë së Veriut kohë për të zhvilluar programin e saj të armëve edhe më tej. Kim ishte një “gangster”, shtoi ai, me të cilin nuk mund të takohej pa kushte të qarta.

Një krahasim me Hitlerin bëri bujë. Deri sa Trump po fliste për “marrëdhëniet e tij të mira” me autokratin Kim dhe krerët e qeverive të vendeve të tjera, Biden u përgjigj: “Ne kishim marrëdhënie të mirë edhe me Hitlerin para se ai të pushtonte Evropën”. Biden donte të bënte të qartë se ai e konsideron kursin e Trump drejt sundimtarëve autoritarë si shumë të butë dhe për këtë arsye një rrezik për paqen ndërkombëtare.

Biden kritikon racizmin e vazhdueshëm sistematik

Shtetet e Bashkuara ende nuk janë plotësisht të barabarta, tha Biden, duke iu referuar racizmit strukturor të vazhdueshëm në SHBA. Trump vazhdon të promovojë racizmin. “Ai hedh vaj në çdo zjarr racist,” tha Biden. Trump, nga ana e tij, pohon se ai kishte bërë më shumë për afrikano-amerikanët dhe zezakët se çdo president tjetër para tij, me përjashtim të Abraham Lincolnit. “Unë jam personi më pak racist në këtë dhomë”, tha Trump. Rastet e dhunës policore ndaj afroamerikanëve janë raste individuale.

Pozicionet e aplikantëve për temat e tjera të pyetura nga moderatorja Kristen Welker ishin po aq të diskutueshme. Por Trump dhe Biden e lanë njëri-tjetrin të mbaronte fjalën dhe kryesisht ndoqën pyetjet e moderatores. Këtë herë ata shprehën mospëlqimin me pohimet e tjetrit më shumë me buzëqeshje ironike apo tundje të kokës.