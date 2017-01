Një gafë e Nishanit në ditën e Holokaustit

Dr. Jorgo Mandili*

Çdokush ka të drejtë të gabojë me mendimet e tij, por jo me veprimet e tij – Bernard Baruch, burrë shteti

Nuk do të kisha marrë mundimin të replikoja më me ju z. President, se çfarë kam pasur për t’ua thënë, i kam shprehur publikisht në këtë gazetë dhe: “Dixi et animam meam salvavi” (“Fola dhe shpëtova shpirtin”). Por nuk mund të heshtja, që presidenti i vendit tim të bënte një “gafë” të tillë në një ngjarje solemne si ajo e ditës së Holokaustit, në 27 janar 2017, në Presidencë, si gjithmonë, për dekorime. Fakti që këto dekorime ju i bëtë publike dhe jo tinëzisht (si në rastin e ballistëve dhe kolaboracionisteve), na dha mundësinë që të njihemi edhe me fjalën tuaj në presidencë, ku midis të tjerash deklaruat në fjalën tuaj se: “Albert Ainshtajni ndoshta shpëtoi me anë të një pasaporte shqiptare të lëshuar me zemërgjerësi nga autoritetet shqiptare gjatë mbretërisë së Ahmet Zogut”. Kjo deklaratë përbën një lajm ndërkombëtar dhe është një “zbulim” kaq i madh, aq sa vetë “Teoria e Relativitetit”, e krijuar nga Ainshtajnit.

Dhe të shpëtosh një personalitet të tillë, mendoni se çfarë ngjarje do të përbënte kjo për kombin dhe vendin tonë? Deklarata të tilla të bujshme se Ajnshtajnin e kemi ndihmuar dhe e kemi shpëtuar nga rreziqet që po i vinin atij nga nazizmi nuk na bëjnë krenarë para botës. Përkundrazi, insistimi për këto pretendime të pavërtetuara bëjnë efektin e keq se të tjerët do të na konsiderojnë mashtrues dhe falsifikator. Dhe nuk më vjen mirë, jo vetëm mua, por gjithë popullit, që presidenti i tyre të cilësohet si i tillë. Me të drejtë mund të revoltoheshit për këtë “akuzë” të tillë dhe me të drejtë mund të më drejtoheni mua: si guxoni ju të akuzoni një president për sajesa dhe të pavërteta? Zoti President, është e drejta juaj ta kërkoni këtë gjë, por është edhe e drejta ime si qytetar t’ju pyesja se mbi çfarë dokumentesh historike janë mbështetur këshilltarët tuaj që patën guximin të vendosnin në fjalën tuaj këto sajesa dhe thënie krejt të pavërteta?

Në qoftë se se nuk e keni parë paraprakisht fjalimin, atëherë nuk ju vë faj, por në të kundërt, a nuk ju tërhoqën vëmendjen këto “historia” dhe t’i pyesje këshilltarët e tu se ku janë mbështetur për t’i vendosur ato në fjalën tuaj? Se nuk bëhej fjalë për kolaboracionistë e ballistë (që nga kriminelë mund edhe t’i shpallesh heronj), por bëhet fjalë për personalitetin shkencor më të madh botëror të të gjitha kohërave. Apo kur patë emrin e idhullit tuaj, Ahmet Zogut, që kishte bërë një veprim të tillë t’u errën sytë dhe t’u bllokua truri? Jo, zoti President, nuk është as lapsus, as lajthitje, por papërgjegjshmëri juridike, se ju nuk jeni në atë vend njeri i zakonshëm (deri sa jeni aty), por përfaqësoni një popull dhe një vend që me mendimet e veprimet tuaja ose e lartësoni ose e poshtëroni Shqipërinë. Prandaj, sikur të kishit pak përgjegjshmëri qytetare, do t’i orientonit këshilltarët tuaj të konsultoheshin me akademike apo profesorë të fizikës.

Mjafton t’u kërkohej informacion institucioneve të tilla dhe ju nuk do të binit në pozita të tilla qesharake, bazuar jo në fakte, por thashethemnaja. Dhe në qoftë se, do të vepronit drejt, do kishit marrë edhe përgjigjen e duhur nga profesori i njohur i fizikës, Dritan Spahiu, i cili kur e ka dëgjuar për herë të parë këtë thashethemnaje, si skrupuloz në shkencë, në jetë dhe në kërkimin e të vërtetave, duke mos pranuar dogma e mashtrime, hulumtoi dhe kërkoi informacion mbi këtë fakt deri në Izrael. Dhe të gjithë këtë përpjekje e ka pasqyruar në shkrimin “A e kemi ‘shpëtuar’ ne Ajnshtajnin nga nazistët”, më 22 dhjetor 2014. Që në fillim të këtij opinioni, profesor Dritani thekson se në shtypin tonë të shkruar si dhe në anglisht, por edhe në një film dokumentar të RTSH, bëhet fjalë për një vizitë të hamendësuar të Ajnshtajnit në Shqipëri, për pajisjen e tij me pasaportë shqiptare, duke i dhënë një dokument që ai e ka përdorur për udhëtimet e tij nga Europa në Amerikë dhe kështu thuhet se ne e kemi “shpëtuar” nga nazistët.

Thuhet se në vitin 1931, Ajnshtajni ka qenë i rrezikuar nga nazistët, të cilit i paskan marrë pasaportën e tij gjermane dhe i kanë bllokuar paratë e tij në bankë. Por në fakt këto shkrime janë të mbushura me të pavërteta dhe trillime, që i serviren publikut shqiptar, por edhe të huajve. Para vitit 1933, profesor Dritani argumenton me të dhëna dhe fakte të dokumentuara se, Ajnshtajni nuk ka qenë i rrezikuar nga nazistët, madje ka qenë i favorizuar për të punuar lirisht. Vetëm pas janarit 1933 filluan rreziqet për të duke i konfiskuar shtëpinë dhe llogaritë bankare, si edhe djegien e artikujve dhe librave të tij pranë godinës së Operës se Berlinit. Madje qeveria kishte vënë shumën 50 mijë marka për ta vrarë. Në tetor të vitit 1933, ai ka përdorur pasaportën zvicerane kur ka hyrë në Amerikë. Ky ka qenë udhëtimi i fundit i tij nga Evropa dhe nuk është kthyer më kurrë në Evropë.

Këto janë paraqitur saktë në biografinë e tij, të shkruar nga fizikani i njohur Filip Frank, mik i afërt i Ajnshtajnit, që është shkruar në të gjallë të Ajnshtajnit dhe që është përkthyer dhe në shqip. Në qoftë se në këtë libër do të kishte të pavërteta Ajnshtajni nuk do ta kishte miratuar botimin e këtij libri. Bota qytetare flet duke i argumentuar këto thënie me fakte. Ja dhe një fakt tjetër, që na i sjell profesor Dritani. Bëhet fjalë për deklaratën e znj. B. Wolf, në shkurt të vitit 2014, drejtoreshë e arkivave të Ajnshtajnit, që ruhen në Universitetin e Jerusalemit. Aty duket qartë një farë revolte kur ajo thotë prerazi se Ajnshtajni nuk bën pjesë në atë numër të madh të madh hebrenjsh që vendi ynë ka ndihmuar dhe ka shpëtuar nga nazizmi. Ajo thekson se “sipas dokumenteve origjinale qe kemi në arkivat tona ne mund të… vërtetojmë lehtësisht se Ajnshtajni nuk ka qenë as në Vjenë, as në Shqipëri në prill të vitit 1931, se pasaporta gjermane nuk i është marrë Ajnshtajnit, por ai e ka përdorë këtë pasaportë gjermane kur ka hyrë në SHBA në vitin 1931 dhe nuk ka pasur nevojë të përdorë ndonjë pasaportë shqiptare para ose pas vitit 1931”.

Më tej, profesor Dritani me të drejtë thekson se edhe në Arkivin tonë Shtetëror nuk ekziston ndonjë dokument zyrtar që të vërtetojë se Ajnshtajni ka ardhur në Shqipëri, qoftë edhe në mënyrë të fshehtë… duke ditur se administrata e Mbretërisë Shqiptare kryente shërbime shumë të sakta dhe cilësore dhe nuk mund të ndodhte kurrsesi që hyrje-daljet e Ajnshtajnit në Shqipëri të mos ishin regjistruar diku. Gjithashtu dihet se nga shkurti i vitit 1931 e deri në shtator të vitit 1933 Herman Bernstien ka qenë ambasador i Amerikës në Shqipëri. Në fokusin e veprimtarisë së tij H. Bernstien ka pasur studimin e lëvizjeve të hebrenjve nëpër shtetet e Evropës. Ky diplomat, që interesohej për hebrenjtë nuk ka dëshmuar asgjë nëse Ajnshtajni ka ardhur në Shqipëri.

Por… më në fund edhe vetë Ajnshtajni – thekson profesor Dritani – që dallohej për mirësjellje do ta kishte falënderuar Mbretin me një dokument që do të ishte ruajtur nga sekretarja e tij shumë e rregullt dhe e saktë H. Dukas. Të gjitha këto fakte të sjella nga profesor Dritani, një personalitet me integritet të lartë shkencor, profesional e mbi të gjitha moral, tregojnë se sajesat tona për “shpëtimin” e Ajnshtajnit nga nazistët e aq më keq të deklarohen edhe në fjalën e një presidenti të një vendi europian, jo vetëm shqiptarët, por edhe të huajt, në rastin më të mirë, me një buzëqeshje na kthejnë shpinën dhe kanë të drejtë të mendojnë se shqiptarët nuk mund të jenë të besueshëm edhe për ngjarje të tjera dhe kjo nuk na bën që ne të krenohemi. Jo vetëm presidenti, por edhe politikanë të tjerë para se të bëjnë deklarata për probleme historike, shkencore, akademike etj, le të konsultohen me ekspertët përkatës, sepse këta të fundit dinë diçka më tepër që nuk e kapin dot politikanët.

Sepse, politikanët tanë vuajnë në shumicën e rasteve nga narcizismi duke “shijuar” kënaqësinë në paditurinë e tyre. Dhe kjo i bën ata vulgarë, karagjozë e qesharakë. Por, “Atdheu ynë i dhembshur – siç thoshte Lasgush Poradeci – nderohet nga ata që thonë të vërteta dhe jo nga ata që flasin me vite të tëra për gjëra të pavërteta, pa sjellë asnjë argument të saktë”. Duhet të mësohemi të pranojmë të vërtetat sado të hidhura qofshin dhe të heqim dorë nga kënaqësia që ndjejmë nga ëmbëlsia e gënjeshtrave dhe e mashtrimeve. Këtë “hobin” tonë e kanë shfrytëzuar dhe po e shfrytëzojnë me mjeshtëri politikanët tanë pa skrupuj, pa intelekt, pa humanizëm, për të na sunduar dhe skllavëruar. Dhe fajin e kemi vetë se…

*Prof. Fizikës