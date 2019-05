Një Gazmend pa mend

Nga Viktor Malaj

Në analizat apo mendimet e dhëna herë pas here nga individë të medias apo qytetarë të thjeshtë shprehet shqetësimi rreth ndotjes së jetës tonë politike e shoqërore nga “klasa e vjetër politike” dhe, njëkohësisht, shfaqet dëshira që në skenën politike të dalin sa më shumë njerëz të rinj me “botëkuptim modern perëndimor”. Në gjithë këtë shqetësim dhe dëshirë ka dy të vërteta: e para, shumica dërmuese e politikanëve të të gjitha ngjyrave që kanë sunduar skenën politike shqiptare tash tridhjetë vjet kanë rezultuar njerëz pa ideale, me vlera të pakta intelektuale dhe fare të pakta morale.

Së dyti, jo vetëm në Shqipëri, koha ka provuar se ardhja e të rinjve në politikë nuk do të thotë vetvetiu përmirësim cilësor, intelektual dhe moral i establishmentit politik. Në mënyrë të veçantë, morali nuk ka lidhje me moshën. Sipas shumicës së sociologëve më të dëgjuar të botës është pranuar se tiparet kryesore të karakterit të njeriut formohen në moshën e adoleshencës dhe periudhat e mëpasshme të jetës shërbejnë kryesisht për formimin kulturor të njeriut, ndërsa thelbi i tij mbetet ai i hershmi, pavarësisht formave në të cilat shfaqet. Madje, Frojdi pohonte se këto tipare kryesore të karakterit dhe personalitetit njerëzor formohen qysh në moshën pesë vjeçe.

Përvoja e prurjeve të reja në partitë politike shqiptare ka dëshmuar se rishtarët, në vend që të ndikojnë mbi “brezin e vjetër” politik, janë shkrirë me të, i janë nënshtruar atij, kanë imituar atë, janë bërë ushtarë politikë dhe ithtarë moralë të më të vjetërve. Shikoni partinë në pushtet, Partinë Socialiste. Thuajse askush nga “të rinjtë” nuk shfaq individualitet të spikatur, asnjë prej tyre nuk kundërshton praktikat e gabuara qeverisëse, sidomos rendjen pas koncesioneve dhe PPP-ve, favorizimet e pakicës së pasur nëpërmjet lojës me taksat apo mungesën e vëmendjes së duhur ndaj shtresave më të varfëra. Fatkeqësisht mungon ose është fare i papërfillshëm mendimi i ri, mendimi ndryshe. Mendimi kundërshtues i argumentuar është i dëshiruar se ndihmon si forcat politike qeverisëse, ashtu edhe të sotmen dhe të ardhmen e popullit.

Në kampin tjetër politik, në vitin 2005, kur ishte krejtësisht e diskredituar, Partia Demokratike shpalli “të famshmin” KOP si një grupim njerëzish “të rinj” që mëtonte t’i ndërronte pamjen dhe sjelljen kësaj partie. Çfarë ndodhi në të vërtetë? Shumica dërmuese e tyre shpalli besnikërinë ndaj “Babës” dhe filloi të shpërfaqë të njëjtin moral dhe sjellje. Shembulli më domethënës i kotësisë së KOP-it është Lulzim Basha i cili, jo vetëm nuk solli gjë të re, asgjë ndryshe dhe asgjë përparimtare tek partia ku e futën, por u shndërrua në një vegël zbukuruese, për nga pamja dhe besnike e berishizmit, për nga morali. Ai i përvetësoi ato sjellje politike të cilat e kishin çuar PD-në në dështime të turpshme dhe katastrofike për vendin; jo thjesht në dështimin e politikave të ndjekura, por në bjerrjen e të gjithë mendësisë, sjelljes dhe praktikës së saj qeverisëse.

Pikërisht për shkak të kësaj besnikërie të verbër që, me sa duket, vinte nga përputhja morale me “dorën e vjetër”, ai ishte individi që përfitoi më shumë poste gjatë tetë viteve të qeverisjes, ishte individi që bëri më shumë gabime, faje e krime që u bënë zemërdhënëse për të për t’iu përafruar liderit shpirtëror. Për këto arsye u caktua si pasardhës i kryetarit të vjetër për të siguruar vazhdimësinë e atij morali dhe asaj sjelljeje politike. Në këtë përfundim të çon fakti që menjëherë pas uljes në “poltronin” partiak deklaroi me mburrje dhe pa brerje ndërgjegjeje: “Ne i përkasim shkollës politike të Sali Berishës”.

Një individ që është shfaqur këto vitet e fundit në strukturat e larta të PD-së, konkretisht Sekretar i Përgjithshëm i saj, është zoti Gazmend Bardhi me një moshë relativisht të re por, jo vetëm për të keqen e tij, bartës dhe shprehës i të njëjtit moral politik që i ka sjellë shumë dëme Shqipërisë. Zoti Bardhi duhet të jetë i vetmi anëtar qeverie në botë që ankohet se qeveria ku bënte pjesë vetë i ka vjedhur votat duke i blerë “me paratë e krimit”. Ai ishte njëri nga gjashtë ministrat e qeverisë së përbashkët (pozitë-opozitë) tranzitore të vitit 2017, qeveri që u ndërtua pas marrëveshjes Rama-Basha, e shpallur në atë kohë nga vetë opozita si “garantuese e zgjedhjeve”. Ndërsa marrëveshja që bëri Gazmendin ministër u cilësua nga “lideri shpirtëror” si një “marrëveshje jashtëzakonisht e shkëlqyer”, arritje e Lulëzim Bashës.

Megjithëse i ri në moshë dhe i “dekretuar” nga ndonjë analist patetik si “një jurist i shkëlqyer”, Bardhi ka dëshmuar se është thjesht një toger i bindur në Shtabin e Dhunës Politike që propagandon dhe manifeston partia e tij dhe koalicioni qesharak, laraman, dhelpërak dhe antidemokratik që ka braktisur jetën normale parlamentare dhe ka dalë në “fushë të mejdanit” për të ushtruar politikën moderne demokratike me mjetet feudale mesjetare të dhunës, kërcënimit dhe ultimatumeve. Bardhi, jo vetëm që është dakord me fjalorin dhe mjetet dhunuese që ka zgjedhur, përdor dhe premton të përdor një grusht politikanësh të së kaluarës, por ka mendjelehtësinë dhe guximin vetëdiskreditues t’iu kumtojë shqiptarëve “përralla nga e kaluara”, gënjeshtra historike, por edhe pohime kontradiktore dhe antidemokratike.

Në një deklaratë për shtyp që bënte në emër të partisë së tij në 13 maj 2019, ndër të tjera, thoshte: “Dhuna nuk është dhe nuk do të jetë kurrë qëllim dhe as mjet i PD-së… PD është parti e lirisë dhe e vlerave evropiane dhe euroatlantike. Ajo e ka refuzuar dhe e refuzon dhunën dhe bashkëpunimin me krimin për të ardhur në pushtet”. Shqiptarët e moshës së dytë e të tretë që e kanë jetuar dhe përjetuar daljen në skenë dhe gjithë veprimtarinë politike të partisë së Bardhit gajasen me të pavërtetat që ai thotë dhe fyhen me guximin e tij për t’i mashtruar kaq hapur dhe kaq shpesh.

Shumica e popullit shqiptar e di se vetëm një ditë pas krijimit të PD-së, në dhjetor 1990, qytetet kryesore të Shqipërisë, si: Shkodra, Tirana, Elbasani, Durrësi etj. u përfshinë nga dhuna, shkatërrimet, grabitjet e pronës dhe djegiet e objekteve sociale, tregtare e politike. Dhe, më vonë, pas ardhjes së PD-së në pushtet, disa nga eksponentët kryesorë të saj deklaronin me mburrje në shtyp dhe në podiume politike se “Roli i PD-së nuk ka qenë i vogël në këto demonstrata”. Sulmet ndaj një objekti ushtarak si Shkolla e Lartë e Bashkuar e Oficerëve apo edhe ndaj godinës së MPB në 1991; dhunimi i procesit zgjedhor të 1996; dhuna në sheshin “Skënderbej” ndaj deputetëve të opozitës që protestonin për dhunimin e njohur botërisht të zgjedhjeve të 26 majit 1996; dhuna dhe burgosjet e gazetarëve opozitarë dhe djegia e redaksisë së gazetës “Koha Jonë”; përdorimi i ushtrisë dhe i formacioneve civile antikushtetuese ndaj popullsisë civile protestuese në 1997; dhuna dhe djegia e komisariateve të policisë në Shkoder, Tropojë etj. në 1998; sulmi me arkmortin e Azem Hajdarit dhe me mitralozë e flakëhedhës ndaj godinave qeveritare dhe shpallja se “e morëm pushtetin” në shtator 1998; vrasja e katër protestuesve të pafajshëm në 21 janar 2011 etj.etj. janë vetëm pak nga ngjarjet “e lavdishme” të realizuara nga partia e Bardhit.

Përpara se të na tregojë “Historinë e Partisë” Bardhi duhet ta mësojë atë për vete dhe, të paktën, deri atëherë të heshtë. Të heshtë sepse shqiptarët e njohin si histori të turpshme, të pamoralshme dhe aspak si histori të lavdishme. Nëse ka një forcë politike që ka bashkëpunuar qysh në lindjen e saj me njerëzit e krimit për të ardhur në pushtet dhe për të qëndruar në pushtet kjo është partia e Bardhit. Në qoftë se Bardhi nuk e di dhe zemërohet nga pohimet e mia i propozoj të lexojë gazetën “Rilindja Demokratike” të 1 tetorit 1992 e cila e pranon se “Tek PD lumpeni pa mbrojtësin e vet më të mirë prandaj dhe e ndiqte nga pas me entuziazëm. PD, nga ana e vet, si parti e re, që kërkon mbështetje sa më të gjërë, e pranoi lumpenin… Dihet se niveli i ulët i lumpenit dhe agresiviteti i tij i lartë do ta dëmtonte imazhin e PD-së”.

Nëse mund të pranohet se zoti Gazmend Bardhi nuk e njeh mirë historinë, askush nuk mund të bindet se ai nuk e di çfarë kanë bërë dhe po bëjnë udhëheqësit e tij politikë që, me deklaratat dhe qëndrimet që bën e mban, do medomosdo të na thotë se i ka edhe udhëheqës shpirtëror. Ai jo vetëm e di, por edhe është i një mendjeje me ta dhe po i shërben rrugës së tyre pa krye. Një qytetar normal me një nivel kulturor mesatar, pa qenë “jurist i shkëlqyer”, e di shumë mirë se thirrjet për luftë, revolucion, përmbysje, tërheqje zvarrë për së gjalli, djegie gomash, këngë funebre, rrëmbim armësh (Sali Berisha dhe J. Topalli në 2017), hedhje në lumin Lana, zotimi për “asgjësimin si një bandit” të ish-kryetarit të opozitës apo për qenien “snajperi i pestë” në godinën qeveritare (kur partia e Bardhit ishte në pushtet), kthimin e ditës së zgjedhjeve në 30 qershor në “ditë ferri”, luftë për jetë a vdekje (S. Berisha dhe L. Basha) etj. nuk janë as mendime dhe as sjellje “evropiane dhe euroatlantike”, por mesjetare dhe të dënueshme ligjërisht. Prandaj dy deputetët gjermanë Wadephul dhe Shmidt deklaruan, pak orë përpara Bardhit, se “Shtensionimi (i situatës) përfshin edhe vetëpërmbajtjen në përzgjedhjen e fjalëve. Por, kush flet për “luftë” bën të kundërtën”.

Bardhi, megjithëse i ri në moshë, me mendësitë dhe moralin politik që po demonstron është në të njëjtën linjë me “Byronë Politike” të stërplakur dhe stërdiskredituar të partisë së tij dhe të koalicionit antidemokratik që po mbjell dhunë në Shqipëri. Ai, në diskursin dhe qendrimet e tij politike, nuk ndryshon as nga Sali Berisha që shtatë ditët e javës bën thirrje për dhunë, as nga Basha që, pasi iu ka vënë zjarrin dyerve të institucioneve qeveritare dhe parlamentare, sillet si klloun në një platformë të ngritur pak metra larg qendrave të zjarrit dhe flet vetëm për përmbysje, largim, zhdukje të kundërshtarit dhe, pasi kancelaritë perëndimore e kanë fajësuar me emër si përgjegjës për aktet e dhunës brenda dhe jashtë parlamentit, ka guximin e torollakut të deklarojë se “Ne kurrë nuk kemi bërë thirrje për dhunë dhe distancohemi nga çdo akt dhune…”. Juristi i ri Gazmend nuk ndryshon aspak nga shkrimtari i vjetër Besnik që thotë se “Përshkallëzimi i dhunës është i vetmi mjet që ka opozita për të mos lejuar mundësimin e zgjedhjeve të 30 qershorit”.

Pesë ditë pas deklaratës së lartpërmendur të Bardhit, i njëjti Gazmend, pa mend, deklaronte se “Zgjedhje në 30 qershor nuk do të ketë. Votime në Shqipëri nuk do të ketë. Përgjegjësia jonë është të mos lejojmë zgjedhje farsë. Detyra jonë është të mbrojmë demokracinë…”. Të pohosh se partia jote “është parti e lirisë dhe e vlerave evropiane dhe euroatlantike” dhe, nga ana tjetër, të premtosh se do iu heqësh shqiptarëve (atyre që duan të votojnë) të drejtën e votimit tingëllon hipokrite, e turpshme, antidemokratike dhe antikushtetuese. Nuk do shumë thellim për të kuptuar se pengimin e votimeve do ta realizojë nëpërmjet dhunës. Dhe, këtë dhunë përpiqet t’ua paraqesë shqiptarëve si “detyra jonë për të mbrojtur demokracinë …”.

Mirëpo, me këtë koncept mashtrues për demokracinë nuk janë dakord as kancelaritë perëndimore të cilat deklaruan: “Dhuna nuk mund të tolerohet aspak si mjet politik” (deputetët e Bundestagut gjerman); “Ne i dënojmë plotësisht ata që përpiqen të përdorin dhunën si një rrugë të shkurtër politike; ata do të dështojnë” (Deklaratë e OSBE); “Dhuna është thelbësisht jodemokratike dhe duhet të ndalojë… Këto veprime të dhunshme ishin të paligjshme dhe jodemokratike… Protestat e dhunshme po dëmtojnë përpjekjet e Shqipërisë për reforma demokratike dhe perspektivën e vendit për të shkuar përpara në rrugën drejt BE-së” (Deklaratë e Ambasadës Amerikane).

Shqupasit me deklaratat dhe qëndrimet e tyre pranojnë se ka dy lloje konceptesh të kundërta për mendimin dhe sjelljen demokratike. Rrjedhimisht, njrëzit duhet të zgjedhin: ose të pranojmë mendimin, vlerësimin dhe këshillimet euroatlantike për këto probleme ose duhet të pranojmë mendimin dhe gjykimin e gazmendve të murrëtyer, që janë të ngjashme me mendimin dhe sjelljen e Boka Haramit për demokracinë dhe përparimin.

Nëse “Byroja Politike” e pleqve të korruptuar të Koalicionit Antizgjedhje, që na shfaqet përditë në formë qesharake dhe të neveritshme, nuk do të kuptojë, për z. Bardhi dhe ndonjë tjetër në atë stan ka ardhur koha që, nëse nuk mund të ndërgjegjësohen se e kanë tërësisht gabim, duhet të jenë aq inteligjentë sa të kuptojnë se janë zvetënuar plotësisht me shpikjen e alibisë se qeveria “do blej votat” të cilën e nxorën në skenën politike para procesit zgjedhor të vitit 2017 dhe po e përsërisin. Nëse në PD ka mbetur ndonjë që i dhimbset ajo parti dhe dëshiron sinqerisht ringjalljen e saj duhet të guxojë të pranojë dhe deklarojë hapur dështimin e marrëzisë berishiste të artikuluar dhe kthyer në veprim konkret nga Lulzim Basha.

Vetëm pranimi i dështimit dhe angazhimi serioz e i sinqertë në dënimin politik të të gjithë fajeve dhe gabimeve të deritanishme të PD do të mundësonte rikthimin e saj dinjitoz në skenën politike shqiptare. Partia Demokratike na duhet po aq sa partitë e tjera, por ajo s’ka shpëtim pa ia hequr tumorin berishist. Me njerëz pa mend dhe pa dinjitet kjo nuk mund të bëhet.

