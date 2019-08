“Një grua u mbyt në Vjosë për një thes me sherebelë. A di gjë shteti?”

Nga Arben Duka

U botua dje tek gazeta “Dita”. Zinte pak vend në faqen 6, autor ka Vasil Pucin dhe titullohet: “Një grua u mbyt për një thes sherebelë! Di gjë shteti?!”

“Dita” dje duhej të kishte në kopertinë këtë titull gjëmëmadh. Ai thes mbante brënda vetëm njëmijë lekë, po qe buka e fëmijëve të fatkeqes. Duhet të zëmë ulërimën të gjithë!

Vasili pyet: “A di gjë qeveria?!..” Po i përgjigjem unë. Sigurisht që qeveria e di, mbasi qe ajo dhe simotrat e saj që e mbytën të shkretën “për një thes sherebelë”.

Ribotojeni kudo shkrimin e Vasil Pucit dhe vajtoni me ulërimë fatin e njerëzve të varfër të braktisur përfundimisht nga qeveria.

Migjeni ka kohë që është ringjallur, i dashur Vasil.

*****

Denoncimi i botuar dje nga Dita në rubrikën e letrave nga lexuesit:

Një qytetare nga Memaliaj u mbyt në lumin Vjosë për të shpëtuar mundin e saj, një thes sherebelë të mbledhur në malin e Trebeshinës. Një grua me fëmijë.

Shoqet e saj nuk mundën ta shpëtonin.

Një thes me sherebelë do të thotë të ngrihesh në orën 3 të mëngjesit të arrish në Trebeshinë. Do të thotë të kërkosh e thyer më dysh me trupin të përkukur. Do të thotë të punosh shpejt, sa më shpejt që mos të të kapin rrezet e diellit. Duhet ta mbushësh atë thes.

Nuk mbaron me kaq. Thesin duhet ta ngarkosh në krahë si mushkë e duhet të nxitosh me shoqet për të shkuar në Memaliaj. Nuk mbaron as këtu. Përpara të del lumi Vjosë. Gratë e Memaliajt e njohin lumin, e dinë vahun ku duhet hedhur, por këtë herë nuk llogaritën thesin.

E për këtë thes me sherebelë që i tharë kushton 1 mijë lekë, njëra prej tyre u mbyr. Një tjetër është në spital. Për të shpëtuar thesin, bukën e fëmijëve.

Një thes sherebelë. A i thotë gjë shtetit, qeverisë, klasës politike, ky thes? Pikërisht kur ndodhi ngjarja kryeministri po përuronte një resort. Plot të ftuar me kostume të bukura, dhe në krye ai vetë, i kapardisur si baron.

Vini re. Resorti në fjalë ka lidhje me këtë që po shkruaj unë. Ka lidhje sepse ajo grua e ndjerë zvarritej për të fituar bukën e gojës me sherebel që i duhet mjekësisë në përpunim.

Edhe rrushi që kishte mbjellë “artisti” ku shkoi kryeministri. Por ky nuk shkoi te gruaja e varfër, por te resorti i “artistit”. Nga ku lëshoi dënglat e përditshme…

Më gjykoni ju lexues. A nuk duhet të shkonte kryeministri në Memaliaj!? Jo për të qarë, nuk ia kërkon kush. Por për t’u thënë familjarëve se në atë mbytje ka faj edhe shteti që sot e përfaqësoj unë.

Mbyten njerëzit për një thes sherebel, vdesin. Migjeni ka zbritur ne Memaliaj dhe po ulëret.

Vasil Puci