Një ish-karabinier në Tiranë për një shfaqje të veçantë

Nga Entela Resuli

Giorgio Baldo është një italian i vërtetë. Burri i gjatë, me trup të stërvitur, vath në vesh dhe me sytë blu na pret në një nga baret e Tiranës për të na treguar mbi një aktivitet sportiv që po organizon në vendin tonë. Ndryshe nga shumë shqiptarë të tjerë më të cilët i ndodh të takohet, ne i shkojmë në orar, kjo e surprizon italianin. “Faleminderit që erdhët në orën që lamë takimin, pasi kam qysh dje që po pres një person dhe ende nuk ka ardhur”- tregon Giorgio duke qeshur teksa na vë në pah një ves tonin; moskorrektësinë në orar.

Ai prej ditësh gjendet në kryeqytet për organizimin e një gare të veçantë, sportive dhe argëtuese.

Baldo është pjesë e Federatës së Arteve Marciale, AFSO (world all fight system organization) dhe nga Federata Evropiane është ngarkuar të përfaqësojë vendin tonë.

Giorgio nëpërmjet kësaj federate vendos disa rregulla për sportistët që merren me këtë sport, të cilët e kanë të nevojshme të anëtarësohen dhe t’u njihen të drejtat e tyre.

Në Shqipëri ka disa federata, njërën prej tyre e drejton Giorgio Baldo.

Prej ditësh ai ka njoftuar organizimin e këtij aktiviteti ku do të zgjidhet dhe kampioni nga kjo federatë.

Në këtë aktivitet, i cili do të mbahet sonte në mbrëmje në “Moscow Club”, ora 19:00, do të marrin pjesë sportistë nga Maqedonia, Mali i Zi, Kosova dhe Shqipëria. Gjithsej do të zhvillohen dhjetë ndeshje, pjesa më e madhe e tyre do të jenë miqësore. E ftuar nderi në këtë aktivitet është sportistja e njohur italiane Silvia LaNotte, e njohur ndryshe si “djalli i vogël”. Ajo është mjeshtre në e kickbox.

Po çfarë e ka sjellë këtë italian në Shqipëri dhe cila është lidhja e tij me vendon tonë, përveç federatës që drejton?!

Personi që kem përballë ka punuar për 26 vite si karabinier në Itali. Këtu kuptojmë edhe formën e tij të mirë fizike. Giorgio ka punuar gjithmonë si civil në zyrën e antikrimit. Uniformën e ka veshur vetëm në raste të veçanta. I ka parë dhe njohur shqiptarët në situata nga më të ndryshme dhe për këto ka shumë për të treguar. E imagjinoni vetë se çfarë ka ndodhur me shqiptarët pas viteve ’90 në Itali dhe ç’i kanë parë sytë këtij italiani antikrim!

Por ndryshe nga ç’mund të hamendësojmë, Giorgio karabinier është sjell shumë mirë me emigrantët, ai është treguar i drejtë dhe jo paragjykues. E ka kuptuar që shqiptarëve u ka dalë më shumë nami për “bëmat” e tyre se sa bëjnë në të vërtetë.

“Kur ndodh një ngjarje, ku mund të jenë përfshirë persona të kombësive të ndryshme, nëse ka një shqiptar në mes, gjithmonë etiketohet dhe evidentohet. Kjo nuk është e drejtë sipas meje dhe shpeshherë debatoj me italianët për këtë gjë. Shqiptarët janë si gjithë të tjerët”- shprehet Giorgio për Dita-n.

Por situatat që tregon janë të ndryshme.

“Shpesh shqiptarët janë tërhequr nga të tjerët. Por nga ana tjetër kanë pak dëshirën për t’u dukur. Një gjë tjetër që kam kuptuar është se shumë duan të luajnë bixhoz. Duan të fitojnë shpejt.

Gjatë një hetimi që kam patur në një zonë të caktuar, kanë qenë tre vëllezër nga Lushnja më duket, që punonin, shtronin pllaka. Shkonin shumë mirë bashkë, por një nga vëllezërit luante në makineta dhe më pas iu fut heroinës, e shpërndante atë. Shumë shpejt u arrestua. Unë e frekuentoja shumë këtë zonë dhe një ditë, dy vëllezërit erdhën dhe më takuan. Ata ishin tërësisht të dëshpëruar. Aty jam ndjerë shumë keq. Më kërkuan ndihmë. Vëllai jonë është një rrugaç, emri dhe fotografia e tij kanë dalë në gazetë dhe tani askush nuk na merr në punë. Ne kurrë nuk e kemi prekur drogën me dorë. Për shkak të vëllait ata kishin humbur punën. Njerëzit dhe ata që i jepnin punën i paragjykonin. Shkova fola me kompaninë ndërtuese, dhe u thashë që këta nuk kanë të bëjnë fare me këtë histori, është vëllai i tyre që e ka kryer ka shkelur ligjin dhe ai po vuan dënimin. Ka patur edhe kështu rastesh !”- tregon italiani.

Ai ka lindur në Trento të Italisë, pas 26 vitesh punë në policinë italiane, prej vitit 2011 është në pension. Edhe pse duket që ka energji për të punuar dhe është mjaft i ri, këto janë rregullat në Itali, kur plotëson vitet e punës, del në pension. Por Giorgio është i kënaqur, këto kohë merret me sporte, trajnon të rinj në arte marciale, po edhe udhëton shumë.

Nuk kemi përfunduar ende me lidhjet e tij me Shqipërinë.

Gjysma e tij më e mirë, bashkëshortja, është shqiptare. Anila, e cila ka studiuar për drejtësi në Itali përveçse është formuar profesionalisht në vendin fqinj, njohu edhe Giorgion.

Prej dhjetë vitesh Baldo është dhëndër në Shqipëri. I pëlqen shumë ky vend. Natyra, njerëzit. Argëtohet me veset tona. Habitet, por edhe qesh.

“Njoh shumë njerëz këtu me të cilët më lidh puna. Takohem me ta, kur kemi ndonjë punë për të bërë, dhe është e çuditshme, por të gjithë më thonë: e bëjmë nesër, do vijë nesër, do shkojë nesër. Të gjitha punët i lenë për nesër. Nuk e kuptoj çfarë kanë kaq të rëndësishme sot sa nuk kanë kohë dhe presin të nesërmen”-pyet italiani, të cilit nuk i jap dot përgjigje, pasi edhe unë kam lënë shumë punë për nesër J.

“Më lejoni të them diçka për policinë këtu në Shqipëri”- na kërkon leje Giorgio.

“Ajo rrugore bën një rrëmujë të paparë. Tabela që polici mban në dorë nuk shërben për të vrarë mushkonja. Ai që drejton makinën e shikon policin dhe vë re veprimet e tij dhe nëpërmjet tyre merr komanda. Ata (policët) e përdorin tabelën sikur kërcejnë me të apo sikur luajnë tenis, kështu nuk kupton asgjë se çfarë do që të thotë polici. Nga ana tjetër, shoferët më duken agresivë. Janë të gjithë me nxitim për të shkuar në një punë që… do e lenë për nesër. Nuk e di pse vrapojnë kaq shumë”.

I jap të drejtë ish-karabinierit për të gjithë ato që përmend dhe për mos t’u ndjerë tërësisht inferior i them: “Ja, prandaj na dukeni të zgjuar ju të huajt se na gjeni defektet, na i vini në dukje ato, por edhe ne argëtohemi me defektet tona, nuk është se i marrim shumë seriozisht”.

Por Giorgio e ka gati një tjetër përgjigje: “Ju shqiptarët jeni si jugu i Italisë 50 vite më parë. Ju të shikoni nga makina, nga ora që mban në dorë… mendoni se keni të drejtë për çdo gjë. Prit, thoni, se do flas unë, por ama janë të aftë. Në Itali ka marokenë, algjerianë, tunizianë që edhe pse kanë 30 vite në Itali flenë ende nëpër kopshte. Ka shqiptarë që kanë ardhur para 20-15 vitesh dhe kanë arritur të kenë shtëpinë e tyre, janë integruar shumë mirë në vendin tonë dhe për këtë ju dua shumë dhe ju përgëzoji”./DITA