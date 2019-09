Një jetë në Devoll kushtuar vetëm mollës

Reportazh

Nën hijen e vargmaleve të Moravës, në zonën më skajore të juglindjes së Shqipërisë ndodhet ajo që banorët e quajnë ”Parajsa e mollëve”. Për këdo që mendon se ky është një emërtim klishe, duhet të vizitojë fshatin Baban për të vërtetuar të kundërtën. Një pamje e tillë nuk është e jashtëzakonshme në Devoll, por e veçantë po. Edhe nëse ai nuk është aty, kudo ndihet dora e Ibrahim Hoxhës. 58- vjeçari që e ka vazhduar pasionin e tij në tokën e të parëve.

Tre hektarë tokë që dikur u la djerrë dhe e pashfrytëzuar sot është kthyer në një pemishte ku mollët qëndrojnë si ”zonja të rënda” dhe ëmbëlsojnë me shije dhe freskojnë me hije këdo që lë zhurmën e qytetit dhe kërkon qetësi prej tyre. Prej 20 vitesh, tashmë tregtarët dinë se ku të marrin mollët më të mira. Përveç kësaj ai plotëson dhe nevojat familjare dhe me prodhime bio qepësh, domatesh e perime të tjera.

Kush e mendon këtë punë të lehtë, sipas Ibrahimit nuk e di ç’është bujqësia. Por kur këtë vit e gjithë puna ishte bërë dhe mollët e vogla kishin filluar të formonin kurorën e pemëve magjike në pranverë, një breshër që zgjati pak shkatërroi gjithçka. Në 6 minuta u shuan 6 muaj punë dhe djersë.

Megjithëse ai nuk dorëzohet. Dhe kjo duket edhe nga ferma që sot të jep përshtypjen se breshëri ka rënë kudo por vetëm në fermën e tij jo. Fermerët e zonës skajore juglindore të Shqipërisë kultivojnë masivisht mollë. Jo se kulturat e tjera mungojnë por toka dhe klima i shkojnë vërtet për shtat.

Edhe Ibrahimi, i cili nuk është një fermer dosido, por edhe arsimimin e tij ia ka kushtuar pikërisht bujqësisë. Ai ka përfunduar studimet e larta në Korçë për agronomi dhe vijon edhe ai si gjithë devollinjtë e tjerë që të kultivojë mollë në fermën e tij.

Nga e mira apo nga e keqja fermerët e kësaj zone janë ”burgosur” në prodhimin e këtij fruti. Arsyen mund ta thotë vetëm ai.

Molla është fruti ku ai është specializuar dhe ndihet më i sigurt, pasi sipas tij shitja e mollës është një shans i cili varet pjesërisht nga fermeri. Tregu është një problem kyç i cili duket se i mban mbërthyer fermerët këtë fund shtator, në pritje se a do të shitet molla e tyre për të cilën ata kanë luftuar prej një viti, mes shiut, të ftohtit apo edhe të nxehtit.

Por Ibrahimi është i vetmi nga familja e tij i cili ka investuar vetëm dhe ka punuar vetëm për fermën e tij. Molla është një frut i vështirë sa i përket shitjes dhe sa vjen dhe kjo situatë po vështirësohet për fermerët devollinj. Ai na thotë se të njëjtën mollë mund ta shesësh me 5 lekë ose me 50 lekë, dhe kjo varet pikërisht nga tekat e tregut apo cilësisë së frutit. Prodhuesi ka gjithë barrën mbi supe, por duket se dikush tjetër e merr fitimin më të madh. Tregtarët të cilët vijnë marrin gati mollën e rritur nga Ibrahimi, kanë fitim të sigurt sipas tij, pasi ata ngarkojnë kamionët e mëdhenj dhe e shesin diku tjetër. Dhe në gjithë këtë zinxhir të pathyeshëm tregtar, të vetmit të cilit humbasin janë pikërisht fermerët. Aty ku fillon dhe përfundon gjithë magjia e prodhimit të mollës.

Fermeri jeton në Bilisht, dhe ”oazin me mollë” të tij e ka 6 kilometër larg, aty ku thamë dhe pak më sipër, në fshatin Baban aty ku dhe ka lindur. Ferma e tij është vend punësimi për disa persona, por Ibrahimi këtë vit ka hasur vështirësi tek fuqia punëtorë pasi të rinjtë kanë filluar ta zbrazin jo vetëm fshatin por gjithë zonën përreth. Ai na thotë se të rinjtë largohen dhe nuk merren me bujqësi, edhe pse ai i jep të drejtë. Si agronom ai nuk e sheh të ardhmen e të rinjve tek bujqësia pasi është sektor i cili gjithmonë është lënë në harresë nga instancat shtetërore, duke e konsideruar si të parëndësishme.

Breshëri pranveror ia humbi shkëlqimin mollëve të Ibrahimit, duke i lënë gjysmake dhe të pazhvilluara duke pamundësuar shitjen e tyre në tregjet e mëdha, aty ku njerëzit do të kishin sërish shansin të provonin prodhimin e tij fantastik.

Fermeri në 20 vite ia ka dalë i vetëm, duke mos pasur asnjë ulje të vogël, për naftën, pesticidet apo dhe infrastrukturën të cilat janë parimore për sipërmarrje bujqësore.

Për të shkuar tek ferma e Ibrahimit duhet të kalosh në një shteg ose rrugë fshati, me gropa dhe në më të shumtën e vitit e zhytur nga balta dhe nga pellgjet me ujë të ndotur, sigurisht vështirë për t’u përshkuar nga mjete bujqësore. Një distancë të cilën traktori mund ta përshkonte për 5 minuta, do i duhet 30 minuta dhe kostoja është pikërisht në kurriz të Ibrahimit.

Gjithashtu ai është përpjekur të ndihmojë në zhvillimin e bujqësisë në Devoll, atëhere kur askujt nuk i shkonte mendja të përdorte asortimente në të mirë të zhvillimit të prodhimeve, ai hapi farmacinë bujqësore në qytetin e Bilishtit, ku dhe na tregon shumëllojshmërinë e ilaçeve të cilat përdorin fermerët e mollëve.

Ky frut kërkon shumë kujdes të veçantë dhe angazhim, prandaj dhe fermerët vijnë çdo ditë për të kërkuar pesticidet, dhe Ibrahimi kujdeset si një specialist t’i japë sasinë e duhur, duke mos dëmtuar mollën por dhe sigurisht konsumatorët.

Molla prej dekadash ka kryesuar në frutikulturën e Devollit, si e pazëvendësueshme. Por kjo e ka një arsye dhe një i vjetër në këtë fushë si Ibrahimi na e tregon. Sa herë në këtë zonë ka hyrë një kulturë e re, fermerët nuk kanë ngurruar ta kultivojnë, por pa ditur se dikujt tjetër po i bënin nderin. Kur devollinjtë tentuan të kultivojnë çaj, çmimi shkonte 700 lekë kilogram, por pasi u përhap, tregtarët erdhën dhe e kërkuan më lirë. Pas një viti çaji në Devoll kapi 200 lekë për kilogram, dhe shumica e atyre të cilët menduan se do të pasuroheshin lehtë. E njëjta gjë ka ndodhur dhe me sherebelën apo bar bletën. Dhe kjo sipas Ibrahimit ndodh nga sekserët apo tregtarët e mëdhenj për të ulur çmimin e prodhimit, dhe për të rritur fitimit në xhep të tyre.

Por Ibrahimi nuk ka hequr asnjëherë dorë nga molla e tij, duke i qëndruar besnik për dy dekada, dhe për shumë të tjera në të ardhmen. Largohemi nga fshati Baban teksa dielli fshihet nën Moravë në këtë fillim vjeshte në Devoll. Rrugës gjarpëruese shohim rreshta me mollë të cilat paralel qëndrojnë sikur kuvendojnë me njëra- tjetrën, a do të shiten kokrrat e tyre ”të gjymtuara” këtë vit apo jo.

Duket se ngërçi për të devijuar këtë situatë qëndron tek mungesa e planifikimit apo konsultimit por Ibrahimi na siguron se nga institucionet s’ka asnjë ndihmë apo konsultë për orientimin e fermerëve.

Fatkeqësisht të njëjtat probleme konstaton dhe ish- gazetari Fuat Memelli. Fizikisht i shkëputur shpejt nga zona e Devollit, ai na thotë se subvencionet kanë qenë të pakta sa i përket bujqësisë, dhe fermerët janë përballur me vështirësi të mëdha, duke filluar nga ajo infrastrukturore, për t’i çuar ata deri në braktisjen e fshatit, e cila është ”rrënja e pazëvendësueshme” e bujqësisë.

Ish- gazetari e ka vrojtuar mirë ndryshimin nga sistemin komunist drejt tranzicionit duke këshilluar fermerët të ”modernizohen” dhe të përshtaten me tregun e ri.

Por çfarë ka bërë pushteti lokal për 9 mijë fermerë të Devollit, lidhur me shqetësimet infrastrukturore dhe teknike.

Ermal Kello, përgjegjësi për bujqësinë, vaditjen dhe ujitjen në Bashkinë Devoll thotë se fermerët nuk janë harruar, por problemi qëndron tek mungesa e bashkëpunimit. Fermerët mund të adresojnë shqetësimet dhe të konsultohen me specialistët e pushtetit lokal, por duket se këtë gjë pak e praktikojnë.

E pamundur që një nga Bashkitë më të vogla të Shqipërisë të mbulojë të gjitha shqetësimet gjigante që ka bujqësia në Devoll, filluar nga infrastruktura e cila duket se prej 28 vitesh nuk ka ndryshuar edhe pse sipas Ermal Kellos puna rehabilituese është përqendruar tek rrugët, hapjen e kanaleve ujitëse.

Të gjitha këto probleme reflektohen tek prodhimet dhe tokat e qëndisura të kësaj zone e cila pa to ndoshta thjesht do të ishte një pikë malesh në hartë.

Devolli i vogël me dëshirë të madhe për bujqësi. Sidomos për mollën e cila është simboli i zonës. Fruti i cili më i veçantë se në këtë zonë nuk është askund.

