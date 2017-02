Një kauzë mashtruese e “holandezit fluturues”

Nga Jorgo Mandili

“Dikush duhet të sqarojë opozitën se përse bëhen protestat në Rumani. Duhen sqaruar, pasi kanë disa ditë që çelin gazetat dhe portalet e tyre me foto nga Bukureshti“. Mero Baze, gazetar

Pse protesta e 18 shkurtit e opozitës është në mbështetje të qeverisë rumune dhe e “përkthyer në shqip”, do të thotë që njerëzit e mashtruar dhe manipuluar nga Luli të dalin në protestë për të mbrojtur pasurinë e politikanëve, gjyqtarëve, prokurorëve, për të mbrojtur familjen Berisha, Lulin, Fatmir Mehdihoxhen, etj. nga “Dita e madhe e Gjykimit ” do të protestojnë për të penguar apo sabotuar Vettingun. Dmth do të protestojnë kundër vetes se tyre për një shtet të së drejtës. Pikërisht këtë bëri qeveria rumune e mbledhur natën në fshehtësi si hajdutët, të martën në mbrëmje në 31 janar-të zhbënte shtetin ligjor me anë të një dekreti famëkeq.

Ministri i Drejtësisë, Florin Iordache vendosi në rendin e ditës të një mbledhjeje të jashtëzakonshme të kabinetit në një orë të vonë, dekretet me procedurë të përshpejtuar. E më pas ai me këmbëngulje argumentoi që të lirohen prej “burgjeve të tejmbushur” të gjithë politikanët, zyrtarët e lartë, gjyqtarë e prokurorë të dënuar për korrupsion dhe të mos dënoheshin të tjerë më vonë nëqoftëse vidhnin, abuzonin apo mashtronin deri në vlerën e 47800 dollarëve! Pra të liroheshin të dënuarit për korrupsion dhe të mos dënoheshin, por të lejoheshin të vidhnin deri në atë vleftë politikanë, qeveritarë, gjyqtarë e prokurorë! Ky ishte dekreti i qeverisë i miratuar natën në fshehtësi dhe që të nesërmen doli në fletoren zyrtare. I menjëhershëm ishte reagimi qytetar: i ekspertëve ligjorë, i shoqërisë civile, presidentit, drejtësisë, drejtueses së Autoritetit të Antikorrupsionit, D.N.A., së cilës i tremben të gjithë politikanët, qeveritarët e zyrtarët e çdo rangu tjetër.

Të gjithë këta dhanë alarmin e një antidemokracie origjinale në Rumani duke treguar synimin e qartë të qeverisë e cila kërkonte që: të dilnin me duar të pastërta dhe të mund të qeverisin sërish ata që janë dënuar për mashtrim elektoral, abuzime, vjedhje e korrupsion si kryetari i Partisë Socialdemokrate, Liviu Dragnea, e duzina të tjerë të partisë të akuzuar për abuzime dhe korrupsion. Presidenti Iohanes, e quajti të martën kur u ndërmor ky akt “ditë zie” dhe deklaroi se “deri në ditën e tij të fundit në detyrë” do të luftojë për rivendosjen e shtetit ligjor në Rumani.

Pra, populli rumun u ngrit në protesta për mbrojtjen e demokracisë dhe jo anti demokracisë siç kërkon opozita jonë në 18 shkurt. Opozita jonë pra, është në një frekuencë me qeverinë rumune që kërkon mos dënimin e politikanëve, qeveritarëve, gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar! Ndërkaq protesta e popullit rumun është e njëjtë me kauzën e qeverisë shqiptare, të SH B A-së dhe Evropës. Kaq e thjeshtë! Prandaj gazetari mendje hollë e me intuitë natyrore për të zbuluar “petët e çdo lakrori” mashtrimi e abuzimi, Mero Baze, apelon që të dalë dikush nga opozita t’i tërheqi “frerët” këtij “holandezit fluturues” që të mos mashtrojë dhe gënjejë “qytetarët” e vet me protestën e rumunëve. E kush u bën thirrje qytetarëve deri sa i është ngjirur zëri?

E kush e artikulon nga mëngjesi deri në darkë për muaj e vite të tëra emrin “qytetar”? E kush flet në emër të” qytetarëve “për të përmbysur qeverinë që ai të bëhet kryeministër? E kush është ky kryeministër që do t’ua kthejë pushtetin qytetarëve”? E kush është ky” Robin Hood “që s’do lejë asnjë shqiptar pa ujë, bukë e drita; që do uli çmimin e naftës, që do uli TVSH-në, që do rrisin pagat e administratës dhe pensionet me 50 %, që do vejë taksën e sheshtë 9%, që do të rrisë subvencionet e bujqësisë me 150 milion euro, që do t’u japë 200 mijë familjeve të varfër bukë, ujë, drita dhe strehim falas etj, etj.? Premtime shumë të bukura, por që analizat ekonomike tregojnë se për t’i realizuar këto duhet të ndodhë një mrekulli! Kjo mrekulli lidhet me gjetjen e 1.3 miliard eurove më tepër në buxhetin e shtetit. Edhe shkurtim taksash edhe rritje e buxhetit?! Nga cilat burime? Një fantazi distopike! E këtij njeriu me kallp, më dembel, më i paafti i të gjithë liderëve të partive shqiptare gjatë këtij 100 vjeçari shtet! Simbol i ministrit vrasës e hajdut, emblematik në vjedhjen e votave dhe në modelin e një kryebashkiaku dallkauk!

As që duhet të pretendojë për kryeministër, as që duhet të flasë për qytetarët dhe në emër të tyre , se vetë ai nuk është qytetar! Pa larë mëkatet me drejtësinë për rrugën e kombit, për shitjen e detit, për vrasjet e 21 janarit, pa u shkëputur nga “vjehrri politik” i tij që e bëri “nuse” në Partinë Demokratike duke bërë “kurban” rivalin e tij, ai do mbetet një bandit politik, gënjeshtar pinokian dhe mashtrues apateonas! Dhe një njeri që ende nuk ka dhënë llogari para drejtësisë për krimet që ka kryer, një njeri që më gënjeshtrat e palaçollëqet e tij me ambasadorët amerikanë dhe evropianë për pengimin e reformës në drejtësi, një njeri që mashtron me fotografi bashkë me Fatmir Mehdihoxhën gjatë pjesëmarrjes në konstituimin e Trumpit, një njeri që kudo që shkon vjell “vrer” kundër Shqipërisë, vetëm e vetëm për të akuzuar kundërshtarin politik dhe për të përfituar disa kredenciale për veten e vet, një fantazmë-kopje e Berishës dhe më keq akoma vazhdimësi e tij për një alternativë mashtruese, shkatërruese, korruptive, banditeske, antishqiptare, si thoni ju që do të shkoni në protestë-a mund të bëhet kryeministër?

Prandaj ju thërret në protestë :jo se i dhimbseni ju “qytetarët”, që vuani në “qeverisjen kriminale të Edi Ramës, jo se i dhimbset varfëria juaj, jo! Ai me mjeshtërinë e tij mashtruese dhe gënjeshtare (e vetmja gjë që ka mësuar që kur ka qenë në Kosovë), kërkon t’u përdori “mish për top” që ai të realizojë ëndrrën e tij – të bëhet me çdo kusht Kryeministër! Kaq shumë e ëndërron sa që edhe para investitorëve dhe disa “senatorëve” të huaj prezantohet si kryeministër i ardhshëm i cili “do bëjë këtë e atë… e që ministri im i brendshëm do jetë kështu e ashtu “etj etj gomarllëqe të tilla që e bëjnë patetik e qesharak se kudo flet sikur ka përpara mitingashët e PD. Një “djalosh i “burrëruar” nga ngjirja e zërit, për të imituar babain shpirtëror, në veset më të këqija të tij, a mund t’i lihet në dorë një shtet me 61 bashki, kur ai nuk mundi të menaxhonte dot një bashki? Përfytyrojeni një moment se “ëndrra në sirtar” iu bë realitet dhe përpara keni “Lul kryeministrin. Çfarë do të prisni?

Dihet: Vjedhje dritash e grabitje pronash, ndërtime pa leje e legalizime kioskash, prishje sheshesh e mbikalimesh e prerje pyjesh, korrupsion, vjedhje, vrasje e anulim të vettingut, me një fjalë kthim” mbretërinë saliane” të anarkisë totale të vendit. Nëqoftëse e doni këtë shkoni e protestoni! Protestoni për hallin e liderit tuaj për t’u bërë kryeministër, protestoni për të “shpëtuar” Sali Berishën & bijtë e tij që lozin e tallen me pasuritë tuaja, protestoni për të “mbrojtur” pasuritë marramendëse të gjyqtarëve, prokurorëve dhe politikanëve. Se mbas protestës më 19 shkurt, pasi të “përmbysni” qeverinë Rama, menjëherë tek sheshi( S) Ali Babai me birin e vet politik do thërrasin “Hapu Sezam” dhe para jush do hapet dheu dhe do t’ju “përpijë” dhe kur t’u dali “dehja” mrekullore nga “taksat e ulëta e detyrimet falas” do ta kuptoni gabimin fatal që keni bërë. Këtë gjë duhet t’a prisni nga një “kiç” njeri, nga një kiç politikan që e bën veten kiç, ku e kur me pamjen, ku e kur me veshjen, ku e kur me sjelljen, ku e kur me të folurit, që sa më tepër t’u pëlqejë përkrahësve të tij dhe që sa më tepër të mos durohet prej kundërshtarëve”.

Bëhen të tillë “kiça” se e tejkalojnë masën e së bukurës, se etikës të së vlefshëmes, duke u përpjekur që veten, mendimet, ndjenjat, veprimet, sjelljen, pamjen e tyre të jashteme t’i bëjnë sa më pershtypberese deri në neveritje. I tillë është Luli :nuk ka masë etike, politike, kulturore, as humane. Mendimet e tij, perciptesia e tyre, gënjeshtrat që sajon, mashtrimet që planizon në programet elektorale, pasaktësia e tyre, vlerësimet që bën, pavlefshmëria e tyre, diksoni i të folurit deri në ngjirrje, panatyrshmeria e tij duke mos qenë vetvetja, gjestet idioteske të shtira – të gjitha këto e bëjnë paraqitjen e tij të padurueshme deri në neveri. Dhe siç thotë thotë filozof urrejtja është çështje zemre, kurse neveria është çështje shpirti. Pse jo! Neveria e tij “është ulurime parahistorike, që fyen mendjen dhe shpirtin e çdo njeriu normal! Të tjerët janë të lirë të shkojnë pas këtij të parendesishmi, këtij të paçmuar, ketij autsajderi!

Por po ju kujtoj fjalët e një burri të rrallë, një aristokrati të ligjit, frymëzuesit të Kushtetutës Amerikane, i referuar nga revolucionaret dhe kunderrevolucionaret francezë, fisnikut feudal – Monteskje :”Në epokën e paditurise nuk vihet asgjë në dyshim, madje as atehere kur bëhen gafat më të mëdha ;në epokën e diturisë dridhemi edhe atëherë kur veprojmë siç duhet “E deri atëherë do të durojmë salet, lulet, nardet, mehdihoxhet, llallet e nishanet. Ndoshta e meritojmë se më tepër mendojmë për liderët se sa për vete.. Mos jemi vallë popull baritor, tribal, turmë……?!!