Një kryeministër dhe 20 afrikanë

Nga Genc Burimi

Kryeministri i Shqipërisë rrahu gjoksin në shtypin italian se Shqipëria po e ndihmon Italinë në krizën e refugjatëve duke pritur fillimisht 20 prej tyre nga një anije me 150 që ka zbarkuar në Siçili, dhe më pas po qe nevoja më shumë.

Si zakonisht Rama na vuri para faktit të kryer si ajo historia me armët kimike. Si në atë rast edhe ky me refugjatët shtron të njëjtat pyetje. Si në formë ashtu dhe në pasojat e paparashikueshme që mund të mbartin vendime të tilla nën vulën e arrogancës.

Më mirë refugjatë të huaj apo refugjatët tanë?

Pyetja e parë legjitime që shtrohet është se kush e autorizon kryeministrin tonë për një bujari të tillë pa i marrë mendimin popullit të tij në një “debat publik” si ç’ia ka marrë dorën këto kohët e fundit anekënd Shqipërisë, ose më minimalja pa iu referuar Kuvendit të Shqipërisë? Në cilën demokraci, për çështje kaq serioze, ekzekutivi e quan vetën superior ndaj të zgjedhurve të popullit në parlament?

Apo mos ndoshta ftesa e Ramës është thjesht personale sepse ka aq shtëpi të madhe, oborr e personel pashai sa të strehojë tek ai 20 afrikanë, sa për fillim…

Po qe kështu, do t’i propozonim me shumë seriozitet Edi Ramës që në vend të eritranëve të presë më mirë 20 familje shqiptare nga ata mijëra azilkërkues shqiptarë, nëna dhe fëmijë të gjakut tonë që po vuajnë në kampe të padenja në zemër të Europës. Nuk është ironi, por një thirrje revolte, sepse sinqerisht, kjo ftesë e qeverisë shqiptare të presë refugjatë të Eritresë është një fyerje për vetë refugjatët e Shqipërisë. Në momentin kur shqiptarët dynden të largohen masivisht nga “parajsa”, qeverisja e paaftë t’i mbajë me vende pune, siguri publike dhe rroga të denja, duket sikur po i bën thirrje simbolikisht një gjaku të ri e të huaj për t’i zëvendësuar ata.

Ky është vetëm fillimi…

Një tabu u thye. Disa gojë të këqija nga Perëndimi kanë një term për këtë, atë të “grand remplacement”. Por shqiptarët nuk janë aspak ksenofobë. Ata racionalisht s’mund ta kuptojnë ketë logjikë të kësaj qeverie që i shtrin qilimin e kuq Italisë për t’i marrë afrikanët që ajo nuk i do, dhe nuk i shtrin një dorë lutëse shqiptarëve që mos ta braktisin vendin e tyre…

Sa për atë fabulën e Ramës se po ndihmojmë Italinë meqenëse dhe ajo na ka ndihmuar kur në fillim të viteve ’90, afrikanët ishin shqiptarët, ajo të lë vërtetë më gojë hapur. Në atë kohë ne po vdisnim urie. A janë duke vdekur gjë sot urie italianët?! Italianët po vuajnë nga taksa të larta. Dhe Shqipëria me mënyrën e saj po “i ndihmon”, sepse ka më dhjetëra mijëra italianë që po instalohen në Shqipëri. Ç’lidhje ka këtu një anije me 150 refugjatë të bllokuar në portin periferik të një vendi prosper me 60 milionë banorë që ta bëjë Shqipërinë të vrapojë në ndihmë të Italisë?!

Kjo histori s’është thjesht megalomani demagogjike e Kryeministrit shqiptar që e pa emrin në axhanset më prestigjioze të botës se po ndihmon Italinë duke pritur 20 refugjatë. Po të donte t’i kthente Rama Italisë “kusurin” për pritjen që u bëri refugjatëve shqiptarë të ‘90-s, Rama mund të dërgonte gjithë qeverinë e tij me kominoshe për të ndihmuar italianët në gërmadha kur u tronditën nga tërmetet.

Shqipëria po instrumentalizohet në sherrin paneuropian mbi refugjatët midis Italisë dhe Francës

Mos ta harrojmë po ashtu se përpjekje të tilla zululandeske të qeverisë sonë, në vend që ta lehtësojnë axhendën e integrimit siç ia përrënden me ironi gazetarët italianë Ramës, thjesht kjo “bujari” e jona rrezikon të përjetohet si provokim për vende si Franca që na e ka dhënë tashmë një karton të kuq.

20 refugjatë që po merr Shqipëria nuk i zgjidhin asnjë punë Italisë. Por qeveria e Kontes shpreson kështu të na (keq)përdorë, të na instrumentalizojë në konfliktin politik që ka hapur më Francën dhe Europën se kush duhet t’i presë migrantët që dergjen ujërave të Mesdheut. Duke e marrë Shqipërinë e varfër si vullnetare, qeveria populiste italiane synon padyshim të poshtërojë kështu partnerët e saj europianë si kopracë dhe të pashpirt.

Një gjë e tille s’i ka shpëtuar dhe gazetarit të BBC që mori në intervistë ministrin tonë të jashtëm Ditmir Bushati më pyetjen “A po i dërgon kështu Shqipëria një mesazh edhe disa vendeve të Evropës së Veriut, të cilat kanë qenë më pak mikpritëse?”

Shqipëria duhet t’u qëndroje sa më larg këtyre larjeve të hesapeve midis europianëve nëse ka dëshirë vërtet të mos i komprometojë shanset për hapjen e negociatave. Toni është rritur në mënyrë shumë të rrezikshme midis Italisë dhe Europës në atë pikë sa mund të bllokohet funksionimi i Komisionit Europian nëse zv/Kryeministri italian vë në ekzekutim kërcënimin për veto bllokuese ndaj buxhetit të Europës.

Mbrëmë, presidenti francez Makron nuk “e fali” në një fjalim para ambasadorëve të Francës të mbledhur në Paris duke i trajtuar udhëheqësit e rinj italianë si ksenofobë. “Italia e tanishme është oportuniste, – tha Makron, – sepse ajo do që të përfitojë nga subvencionet evropiane, por duke refuzuar detyrimet që rrjedhin. Ajo që po i ndodh Italisë sot me këta udhëheqës të rinj, jemi në europianët e tjerë që e kemi provokuar më mungesën e politikave të solidaritetit. Por a duhet kjo të justifikojë sjellje kaq ksenofobe? Aspak, sepse dhe vetë ksenofobët nuk sjellin asnjë zgjidhje për të këqijat që ata denoncojnë”, u shpreh Makron duke i hedhur kështu edhe më shumë benzinë zjarrit që është ndezur midis Italisë dhe Francës mbi çështjen e refugjatëve.

Në këtë situatë kaq të tensionuar, fut “hundën” si pykë Edi Rama dhe duket sikur merr krahun e Italisë duke i deklaruar shtypit italian se “Italia ka bërë shumë për Evropën por për një kohë të gjatë ajo është lënë vetëm”.

Është lënë vetëm nga kush? Nga Franca dhe Gjermania, dy vendeve të cilave Shqipëria ia ka nevojën në trajektoren e saj të afrimit me BE-në? Këto janë debate shumë të mpleksura që s’i takon ”liderit maksimo” të Tiranës t’i zgjidhë. “Fajin” në lidhje më refugjatët që dynden në Itali s’e kanë egoizmat e Europës së veriut, franceze, gjermane e nordike, por ato të Europës qendrore më Hungarinë në krye.

Franca dhe Gjermania e kanë propozuar qartë dhe shkurt. Hajde t’i ndajmë proporcionalisht midis 28 vendeve europianë refugjatët që mbërrijnë në dy dyert kryesore të Europës, në Itali dhe Greqi. Vendet që thonë një jo kategorike janë Hungaria, ndjekur nga Polonia, Sllovakia dhe Republika Çeke. Përballë kësaj vetoje, sigurisht Franca do të refuzojë që të marrë mbi supe pjesën që vendet e tjera të BE-së refuzojnë ta marrin.

Zgjidhja? Është ajo e hidhura që propozon tani presidenti francez: të ribëhet Europa me “rrathë koncentrikë”, vendet më solidare dhe që nuk përdorin veton të krijojnë bërthamën e një Europe të re me vlera të përbashkëta. Vendet që s’duan të rrinë jashtë.

Në këtë këndvështrim, Europa nuk sheh më nga zgjerimi, por nga zvogëlimi dhe kjo nuk është fare një ogur i mbarë për Shqipërinë. S’do të na mbetej pastaj veçse të bashkoheshim më Italinë, dhe kështu s’do të kishte më problem për Ramën t’i ndante me Romën refugjatët si brenda një shteti të vetëm. Nga timonieri ynë çfarë s’pritet…