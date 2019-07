Një letër publike për Lulzim Bashën

Nga Fatos Hoxha

Luli, unë prej 6 vitesh të kam kritikuar dhe në të njëjtën kohë të kam kërkuar edhe të largohesh nga drejtimi i PD-së.

Sot kam reflektuar,kam ndryshuar mendim, kam kuptuar se kam gabuar. Prandaj sot dua të të bëj thirrje; Lul mos ik. Ti, nuk duhet të ikësh Lul, pasi ke bërë gjithçka që është e mundur për të arritur këtë rezultat historik për PD- në.

Fillimisht përzure dhe sikterrise të gjithë ata që ishin kritikë me qeverisjen e “Babës”( ti e di mirë se për kë e kam fjalën pasi nuk guxoj t’ja përmend emrin). I përzure në unison edhe me miratimin e Titit, Jozit, Ritvanit, Mulit & Co dhe mirë ua bëre, sepse ishin shqetësim për ta dhe për “Babën”.

Ti përzure Titin, Jozin, Ritvanin, Majlinden, Benin e të tjerë thjesht sepse ata donin të të rrëzonin, dhe këtë duke e bërë jo vetë, por duke bindur “Babën”, se ti nuk bëheshe dot Lider. Pasi përzure dhe sikterrise nga PD gjithë historinë e saj, u qetësove plotësisht sepse “Baba” nuk do të kishte me kë të të zëvendësonte.

Ti je i shkathët Lul, dhe i zgjuar shto këtu dhe dinamizmin si dhe largpamësine që të karakterizon, ti e mbushe boshllëkun e krijuar nga mungesa e “Atyre”.

I mbushe forumet e Partisë me ish- themelues të PS, ish deputetë dhe ish zyrtarë të lartë të qeverisë Nano.

Në forumet drejtuese të Partisë mblodhe të gjithë “qelbësirat”, që ju bashkuan Edi Ramës për të rrëzuar nga pushteti PD-në në vitin 2013.

Nuk përfundove me kaq por afrove dhe zyrtarë të lartë të qeverisjes Rama, që çfare nuk kishin gatuar në kurriz të demokratëve të thjeshtë. Shumë bëre për të rrëzuar Ramën nga Kryeministër, aq sa askush tjetër nuk mund ta mendonte. Bëre koalicion me LSI-në, pavarësisht se ishe betuar për të kundërtën.

Bëre koalicion me Dukën e “Krimit”, me PDIU-në, me dy prej tyre se, i treti, Ymeri i Dibrës nuk pranoi. I shkatërrove Partinë me katër anëtarë Bamirit, duke ja marrë dy copë në krah. Çfarë nuk bëre edhe për Tomën, protesa të fuqishme në rrugë për javë të tëra kur donte ta vriste Ilir Meta.

Toma u tregua i “Pabesë” me ty , iku me Edin duke bëre aleancë strategjike. Nuk dua të zgjatem me aksionet e fundit politike, që kulmoi me dorëzimin e mandateve. Të gjithë e përshëndetën veprimin, madje dhe ata që Ti i përzure nga partia, unë jo, se nuk e kuptoja…

Protestat e organizuara nga ty, qysh nga 16 Shkurti ishin nga më të fuqishmet pas vitit 1990. Kulmin e suksesit e arrite në ditën e votimit, ku opozita e drejtuar prej teje arriti një fitore plebishitare, pavarësisht se i humbëm të gjitha bashkitë, 85% e shqiptarëve përqafuan kauzën e opozitës të drejtuar nga Ti.

Edi Rama është plagosur për vdekje!!! Prandaj, dua të të them mos dëgjo askënd që të thotë të largohesh, pasi jam i sigurt që ata nuk të kuptojnë siç nuk të kisha kuptuar dhe unë.

Të lutem qëndro i fortë dhe mos u tundo. Kam vetëm një keshillë që dua të ta jap si mik i vjetër që njeh mirë këtë Parti. Do të ta jap në gjuhë të huaj që mos ta kuptojnë armiqtë e tu, brenda dhe jashtë Partisë ; Lul, keep close to your “Daddy”( you know who I’m talking about) and fuck all, everybody and everything else.

l.h/ dita